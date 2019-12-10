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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      ЕС продлит санкции против России: РФ должна уйти из Донбасса

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      Евросоюз продолжит санкции против России еще на полгода в декабре / youtube.com

      Евросоюз продлит санкции против России на полгода из-за агрессии государства на Донбассе. В Европе не считают, что в политике России произошли существенные изменения.

      О продлении санкций против России заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Polskie Radio 24.

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      "Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продолжены на следующие полгода", – сказал польский министр.

      Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна уйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом,
      – отметил Чапутович.

      Предполагается, что согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года европейские лидеры дадут на саммите в Брюсселе в декабре. Накануне в Италии заявили, что поддержат продление санкций ЕС против России.

      Что включают экономические санкции ЕС против России:

      • ограничение доступа на первичный и вторичный рынки капитала ЕС для 5 российских госбанков и их дочерних структур, а также – для 3 крупных российских энергетических и 3 оборонных компаний;
      • запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);
      • запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд вооруженных сил;
      • ограничение доступа России к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.
      В России назвали место проведения следующей нормандской встречи
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Польши Европа Евросоюз Санкции
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