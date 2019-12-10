ЕС продлит санкции против России: РФ должна уйти из Донбасса

Евросоюз продлит санкции против России на полгода из-за агрессии государства на Донбассе. В Европе не считают, что в политике России произошли существенные изменения.

О продлении санкций против России заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Polskie Radio 24.

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"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продолжены на следующие полгода", – сказал польский министр.

Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна уйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом,

– отметил Чапутович.

Предполагается, что согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года европейские лидеры дадут на саммите в Брюсселе в декабре. Накануне в Италии заявили, что поддержат продление санкций ЕС против России.

Что включают экономические санкции ЕС против России: