ЕС продлит санкции против России: РФ должна уйти из Донбасса
Евросоюз продлит санкции против России на полгода из-за агрессии государства на Донбассе. В Европе не считают, что в политике России произошли существенные изменения.
О продлении санкций против России заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Polskie Radio 24.
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"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продолжены на следующие полгода", – сказал польский министр.
Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна уйти из Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом,
– отметил Чапутович.
Предполагается, что согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года европейские лидеры дадут на саммите в Брюсселе в декабре. Накануне в Италии заявили, что поддержат продление санкций ЕС против России.
Что включают экономические санкции ЕС против России:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынки капитала ЕС для 5 российских госбанков и их дочерних структур, а также – для 3 крупных российских энергетических и 3 оборонных компаний;
- запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);
- запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд вооруженных сил;
- ограничение доступа России к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.