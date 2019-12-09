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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Украинцы слишком долго ждут мира: глава МИД Германии против снятия санкций ЕС из России

      3 Читати новину українською
      Хайко Маас / ria.ru

      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит причин для снятия экономических санкций Евросоюза против России.

      Глава немецкой дипломатии отметил, что Кремль должен внести свой вклад в прекращение войны на Донбассе для улучшения российско-европейских отношений.

      К теме: Италия поддержит санкции ЕС против России

      По его словам, пока нет оснований выступать против политики санкций ЕС.

       

      После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений из Кремля.

      Экономические санкции ЕС включают:

      • ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

      • запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);

      • запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ;

      • ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Евросоюз Санкции
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