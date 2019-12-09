Украинцы слишком долго ждут мира: глава МИД Германии против снятия санкций ЕС из России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит причин для снятия экономических санкций Евросоюза против России.
Глава немецкой дипломатии отметил, что Кремль должен внести свой вклад в прекращение войны на Донбассе для улучшения российско-европейских отношений.
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По его словам, пока нет оснований выступать против политики санкций ЕС.
После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений из Кремля.
Экономические санкции ЕС включают:
• ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
• запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт);
• запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ;
• ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.