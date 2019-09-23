Еще одно ДТП с грузовиком и автобусом в Киевской области: есть погибшие – фото

Смертельная авария произошла на автодороге "Киев-Харьков" – вблизи села Бзов, что в Барышевском районе Киевской области. В ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушки погибли три человека.

Грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом, когда ехал в направлении Харькова по скоростной трассе. Об этом информируют в местной полиции.

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От удара автобус наехал на трех мужчин, которые стояли впереди него. После столкновения с автобусом виновника ДТП протащило вперед. Он въехал и сцепился с еще одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу,

– сообщают правоохранители.

В настоящее время полиция устанавливает причины катастрофы, открыли уголовное производство.



Фото с места ДТП на Киевщине

В последние дни произошли два ужасных ДТП с автобусами и грузовиками – на Житомирщине и в Одесской области.