Еще одно ДТП с грузовиком и автобусом в Киевской области: есть погибшие – фото
Смертельная авария произошла на автодороге "Киев-Харьков" – вблизи села Бзов, что в Барышевском районе Киевской области. В ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушки погибли три человека.
Грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом, когда ехал в направлении Харькова по скоростной трассе. Об этом информируют в местной полиции.
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От удара автобус наехал на трех мужчин, которые стояли впереди него. После столкновения с автобусом виновника ДТП протащило вперед. Он въехал и сцепился с еще одной машиной на обочине дороги.
В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу,
– сообщают правоохранители.
В настоящее время полиция устанавливает причины катастрофы, открыли уголовное производство.
Фото с места ДТП на Киевщине
В последние дни произошли два ужасных ДТП с автобусами и грузовиками – на Житомирщине и в Одесской области.
- Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены.
- В Житомирской области 22 сентября из-за столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, а еще 11 получили травмы.
- К счастью, обошлось без жертв на трассе под Харьковом. Там пассажирский автобус влетел в грузовик 22 сентября. Грузовик, ехавший перед автобусом, остановился на красный свет. На полной скорости в нее врезался автобус, пострадал 1 человек.