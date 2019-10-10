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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Если не увидим изменений, то сменим там всех, – Зеленский про Одессу и Труханова

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      Зеленский объяснил, как относится к Труханову
      Зеленский объяснил, как относится к Труханову / Коллаж 24 канала

      Ситуация в Одессе сложная, криминальная. И вряд ли действующий городской голова Труханов сможет декриминализировать Одессу. Если действительно не сможет, то люди во время следующих выборов городского головы должны на это отреагировать. Так во время пресс-марафона 10 октября говорил президент Зеленский.

      Журналисты спросили у Президента Украины Владимира Зеленского о его отношении к городскому главе Одессы Геннадию Труханову. При этом акцентировали внимание на скандал 2016 года Panama Papers, где обнаружили копию российского паспорта Труханова.

      Смотрите также: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

      Также СМИ отметили, что при председательстве в Одессе Труханова случилась целая череда нападений на общественных активистов, которые впоследствии сами говорили об ответственности за эти нападения Труханова.

      "Знаю. Встречался с ним на Банковой. Есть очень много проблем в городе. Говорили обо всем, и о коррупции говорили. Он мне сказал, что я не имею права ему об этом говорить, потому что его выбрали люди. Я ему сказал: "Вы же должны понимать и ожидать отношение людей". Оно будет. Отношение людей – это будет ответ людей на выборах мэра", – ответил Зеленский.

      Изюминка: журналисты спросили украинского президента о жестких разговорах с местными чиновниками: "Вы называли их разбойниками, чертями". "Да, они такие и есть", – подтвердил Зеленский.

      И добавил: "Что я могу как президент? Звоним, говорим. Он называл какие-то фамилии, что, мол, ему не дают работать. Мне очень сложно оценить то, что он говорит. Я ему говорил – вы преследуете общественность. А он мне: "Где доказательства?". Я говорю: "Так люди говорят". А он: "Так только говорят, а доказательств нет". Мы же должны иметь доказательства – ну, хоть какие-то.

      Ситуация в Одессе сложная, неправильная, уголовная. Как мы можем ее изменить с нашей стороны? Мы изменили СБУ, перезагружаем полицию в Одесской области. Там есть кланы. Я об этом знаю. Правоохранительные органы их рассматривают,
      – подчеркнул Зеленский.

      Представители медиа спросили у президента: мол, Труханов говорил, что у него с Зеленским хорошие отношения. Правда ли это?

      Читайте также: Пресмарафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

      "Мы с Трухановым не друзья, праздники не отмечаем. Я его знаю – знаю давно, мы делали фестиваль в Одессе. Но у меня нет никаких с ним отношений. Уголовные дела будут рассматривать, я ничего не торможу", – ответил президент.

      Я хотел бы, чтобы он измененил в подход к Одессе. Чтобы почистили от криминалитета город. Я не знаю, увидим ли мы это в ближайшее время. Если не увидим, то будем делать все возможное, чтобы сменить там всех,
      – отдельно выделил Зеленский.

      Сразу после этого у Зеленского спросили, верит ли он, что Труханов сможет декриминализировать Одессу.

      "Я не думаю. Мы влияем на него – пока он является мэром – он с этим боролся. Ну, как он может. Скажу откровенно, я не думаю, что что-то изменится. Мы должны начать готовиться к местным выборам. Если народ Одессы хочет перемен, пусть сменит мэра", – подытожил украинский президент.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Новости политики Новости Одессы Геннадий Труханов
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