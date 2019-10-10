Если не увидим изменений, то сменим там всех, – Зеленский про Одессу и Труханова

Ситуация в Одессе сложная, криминальная. И вряд ли действующий городской голова Труханов сможет декриминализировать Одессу. Если действительно не сможет, то люди во время следующих выборов городского головы должны на это отреагировать. Так во время пресс-марафона 10 октября говорил президент Зеленский.

Журналисты спросили у Президента Украины Владимира Зеленского о его отношении к городскому главе Одессы Геннадию Труханову. При этом акцентировали внимание на скандал 2016 года Panama Papers, где обнаружили копию российского паспорта Труханова.

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Также СМИ отметили, что при председательстве в Одессе Труханова случилась целая череда нападений на общественных активистов, которые впоследствии сами говорили об ответственности за эти нападения Труханова.

"Знаю. Встречался с ним на Банковой. Есть очень много проблем в городе. Говорили обо всем, и о коррупции говорили. Он мне сказал, что я не имею права ему об этом говорить, потому что его выбрали люди. Я ему сказал: "Вы же должны понимать и ожидать отношение людей". Оно будет. Отношение людей – это будет ответ людей на выборах мэра", – ответил Зеленский.

Изюминка: журналисты спросили украинского президента о жестких разговорах с местными чиновниками: "Вы называли их разбойниками, чертями". "Да, они такие и есть", – подтвердил Зеленский.

И добавил: "Что я могу как президент? Звоним, говорим. Он называл какие-то фамилии, что, мол, ему не дают работать. Мне очень сложно оценить то, что он говорит. Я ему говорил – вы преследуете общественность. А он мне: "Где доказательства?". Я говорю: "Так люди говорят". А он: "Так только говорят, а доказательств нет". Мы же должны иметь доказательства – ну, хоть какие-то.

Ситуация в Одессе сложная, неправильная, уголовная. Как мы можем ее изменить с нашей стороны? Мы изменили СБУ, перезагружаем полицию в Одесской области. Там есть кланы. Я об этом знаю. Правоохранительные органы их рассматривают,

– подчеркнул Зеленский.

Представители медиа спросили у президента: мол, Труханов говорил, что у него с Зеленским хорошие отношения. Правда ли это?

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"Мы с Трухановым не друзья, праздники не отмечаем. Я его знаю – знаю давно, мы делали фестиваль в Одессе. Но у меня нет никаких с ним отношений. Уголовные дела будут рассматривать, я ничего не торможу", – ответил президент.

Я хотел бы, чтобы он измененил в подход к Одессе. Чтобы почистили от криминалитета город. Я не знаю, увидим ли мы это в ближайшее время. Если не увидим, то будем делать все возможное, чтобы сменить там всех,

– отдельно выделил Зеленский.

Сразу после этого у Зеленского спросили, верит ли он, что Труханов сможет декриминализировать Одессу.

"Я не думаю. Мы влияем на него – пока он является мэром – он с этим боролся. Ну, как он может. Скажу откровенно, я не думаю, что что-то изменится. Мы должны начать готовиться к местным выборам. Если народ Одессы хочет перемен, пусть сменит мэра", – подытожил украинский президент.