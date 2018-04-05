Facebook заблокировал страницу московской мэрии

Facebook заблокировал страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы.

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Как сообщает РБК, страница мэрии могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департамента мог предоставлять один из 13 сотрудников "фабрики троллей", которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году. Речь идет о Глебе Васильченко. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на аналогичной странице департамента в соцсети "ВКонтакте": ID его страницы содержалось прямой ссылкой на видео, которое было загружено в группу.

Напомним, 3 апреля Facebook заблокировал более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по его данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.