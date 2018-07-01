Фестиваль ретро-автомобилей устроил настоящий ажиотаж в Одессе: фото

Военные мотоциклы, "форды" в стиле Аль Капоне и раритетные "волги" заполонили центр Одессы. На фестиваль ретро-автомобилей съехались более 150-ти владельцев эксклюзивного транспорта.

Ажиотаж в Одессе спровоцировали ретро-автомобили и мотоциклы. Почти вся Дерибасовская и часть Греческого майдана заполонили немецкий и американский автопром, советские волги и москвичи, отечественные запорожцы.

Читайте также: В Черкассах состоялись соревнования гонщиков со всей Украины

Ретро-выставку проводят в Одессе уже в четвертый раз. Организаторы рассказывают, начинали со старых мотоциклов. А уже потом добавились и автомобили всех марок. Главным критерием стал возраст – транспорт должен быть старше 80-го года.

Фестиваль ретро-автомобилей в Одессе

​

Ford 32-го года



Советские волги и москвичи, отечественные запорожцы также на выставке

Коллекционеры рассказывают, что собирать авто начали еще давно

Кроме авто, представлены также и мотоциклы

Ретро-выставку проводят уже в четвертый раз

На этот раз организаторы добавили и что-то новенькое – фестивальную программу дополнили японский автопром и спортивные машины.