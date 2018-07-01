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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Фестиваль ретро-автомобилей устроил настоящий ажиотаж в Одессе: фото

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Военные мотоциклы, "форды" в стиле Аль Капоне и раритетные "волги" заполонили центр Одессы. На фестиваль ретро-автомобилей съехались более 150-ти владельцев эксклюзивного транспорта.

Ажиотаж в Одессе спровоцировали ретро-автомобили и мотоциклы. Почти вся Дерибасовская и часть Греческого майдана заполонили немецкий и американский автопром, советские волги и москвичи, отечественные запорожцы.

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Ретро-выставку проводят в Одессе уже в четвертый раз. Организаторы рассказывают, начинали со старых мотоциклов. А уже потом добавились и автомобили всех марок. Главным критерием стал возраст – транспорт должен быть старше 80-го года.

Фестиваль ретро-автомобілів в Одесі

Фестиваль ретро-автомобилей в Одессе

Ford 32-го року
Ford 32-го года

Одесити заполонили Дерибасівську, аби поглянути на ретро-авто
Советские волги и москвичи, отечественные запорожцы также на выставке
Коллекционеры рассказывают, что собирать авто начали еще давно
Кроме авто, представлены также и мотоциклы
Ретро-выставку проводят уже в четвертый раз

На этот раз организаторы добавили и что-то новенькое – фестивальную программу дополнили японский автопром и спортивные машины.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Фестивали Авто
Источник: 24 канал
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