В 2020 году бюджетный дефицит в Украине является достаточно высоким – это около 8% от ВВП, то есть почти 300 миллиардов гривен. Сейчас его можно профинансировать. Это благодаря программе МВФ и другим правильным действиями правительства, Нацбанка и парламента.

Про це в ефірі 24 каналу заявив ексміністр економіки Тимофій Милованов, однак, що ситуація є не стабільною.

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"Напркилад, можна втратити незалежність Нацбанку, якщо там будуть кадрові перестистановки, і тоді налякаються ринки і ми не зможемо фінансувати, буде інфляція, і почне падати курс гривні, і всі ці проблеми перекинуться на реальний сектор", – пояснив Милованов.

Наразі ми бачимо кризу в реальному секторі – нема роботи в людей, фірми банкрутують. Але фінансової кризи немає. Нам би не хотілось, щоб фінансова криза вдалась до реальної,

– зазначив ексміністр.

За його словами, яких проблем в економіці нам чекати, залежатиме від роботи уряду.

"Зараз уряд не довиконує надходження і так само недовиконує видатки. Тому відносний відсоток бюджетного дефіциту буде залишатись таким самим, як залишався. Наразі це все схоже на те, що бюджет буде виконано, але це залежить також від того наскільки жорстким буде обмеження карантину під час другого спалаху і чи економічні або політичні негаразди не призведуть до помилок у нових кадрових призначеннях або в економічній політиці", – додав він.

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