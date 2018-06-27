Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 уже побил рекорд
Новый фитнес-трекер от Xiaomi – Mi Band 3 уже за первые недели продаж установил рекорд – компании удалось продать миллион единиц Mi Band 3 всего за 17 дней.
Об этом пишет Prostotech.com.
Стоит заметить, что такой успех компании не стал неожиданностью, ведь его предшественник – Mi Band 2 – был одним из самых популярных фитнес-трекеров в сети.
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А учитывая целый ряд инновационных функций, которые получил Mi Band 3, такой показатель можно было прогнозировать.
Xiaomi Mi Band 3
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Источник: 24 Канал
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