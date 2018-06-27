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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 уже побил рекорд

38 Читати новину українською
Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi Mi Band 3 / xiaomitoday.com

Новый фитнес-трекер от Xiaomi – Mi Band 3 уже за первые недели продаж установил рекорд – компании удалось продать миллион единиц Mi Band 3 всего за 17 дней.

Об этом пишет Prostotech.com.

Стоит заметить, что такой успех компании не стал неожиданностью, ведь его предшественник – Mi Band 2 – был одним из самых популярных фитнес-трекеров в сети.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки, стала доступной еще одна полезная функция

А учитывая целый ряд инновационных функций, которые получил Mi Band 3, такой показатель можно было прогнозировать.

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi Фитнес-трекер
Источник: 24 Канал
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