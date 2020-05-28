Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко

Журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Общая сумма их состояния оценивается в 31 миллиард долларов. А миллиардерами в этом списке являются восемь человек.

Сколько в Украине миллиардеров

На первом месте рейтинга Forbes оказался Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. Издание отмечает, что это в шесть раз меньше, чем было у олигарха в 2013 году.

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На втором месте – Виктор Пинчук с 1,4 миллиарда долларов. Столько же имеет и Петр Порошенко, который на третьем месте. При этом Порошенко вернулся в список миллиардеров Forbes через пять лет. В 2014 году он имел 1,3 миллиарда долларов, а уже в 2015 году издание насчитало у него "всего" 930 миллионов долларов.

Четвертое место занимают сразу два человека – супруги Александра и Галины Гереги. Они владельцы сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия". Александр Герега, кроме того – народный депутат. У них 1,3 миллиарда долларов.

Далее разместились Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов), Юрий Косюк и Константин Жеваго (по 1,1 миллиарда долларов у каждого).

На восьмом месте – олигарх Игорь Коломойский с 1 миллиардом долларов. Именно он замыкает список украинских миллиардеров.

Стоит отметить, чтобы попасть в топ-100 самых богатых украинцев, достаточно было 95 миллионов долларов. Именно столько у совладельца сети супермаркетов "Таврия В" Бориса Музалева, который и разместился на 100 позиции.

Список топ-15 самых богатых украинцев по версии Fobres

1. Ринат Ахметов

Состояние: 2,8 миллиарда долларов

Активы: металлургия, ТЭК

2. Виктор Пинчук

Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: металлургия

3. Петр Порошенко



Состояние: 1,4 миллиарда долларов

Активы: пищевая промышленность

4. Александр Герега, Галина Герега



Состояние: 1,3 миллиарда долларов

Активы: розничная торговля, АПК

5. Геннадий Боголюбов



Состояние: 1,2 миллиарда долларов

Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции

6. Юрий Косюк



Состояние: 1,1 миллиарда долларов

Активы: агропромышленный комплект, пищевая промышленность

7. Константин Жеваго



Состояние: 1,1 миллиарда долларов

Активы: металлургия

8. Игорь Коломойский



Состояние: 1 миллиард долларов

Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции

9. Вадим Новинский



Состояние: 810 миллионов долларов

Активы: металлургия

10. Александр Ярославский



Состояние: 725 миллионов долларов

Активы: недвижимость, металлургия, финансы

11. Владимир Крупчак



Состояние: 660 миллионов долларов

Активы: товары широкого потребления

12. Сергей Тигипко



Состояние: 650 миллионов долларов

Активы: машиностроение, финансы

13. Дмитрий Запорожец



Состояние: 650 миллионов долларов

Активы: IT

14. Филя Жебривская



Состояние: 480 миллионов долларов

Активы: фармацевтика

15. Александр Вадатурский



Состояние: 450 миллионов долларов

Активы: агропромышленный комплекс, транспорт