Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: в первой тройке Ахметов, Пинчук и Порошенко
Журнал "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых украинцев. Общая сумма их состояния оценивается в 31 миллиард долларов. А миллиардерами в этом списке являются восемь человек.
Сколько в Украине миллиардеров
На первом месте рейтинга Forbes оказался Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. Издание отмечает, что это в шесть раз меньше, чем было у олигарха в 2013 году.
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На втором месте – Виктор Пинчук с 1,4 миллиарда долларов. Столько же имеет и Петр Порошенко, который на третьем месте. При этом Порошенко вернулся в список миллиардеров Forbes через пять лет. В 2014 году он имел 1,3 миллиарда долларов, а уже в 2015 году издание насчитало у него "всего" 930 миллионов долларов.
Четвертое место занимают сразу два человека – супруги Александра и Галины Гереги. Они владельцы сети супермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия". Александр Герега, кроме того – народный депутат. У них 1,3 миллиарда долларов.
Далее разместились Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов), Юрий Косюк и Константин Жеваго (по 1,1 миллиарда долларов у каждого).
На восьмом месте – олигарх Игорь Коломойский с 1 миллиардом долларов. Именно он замыкает список украинских миллиардеров.
Стоит отметить, чтобы попасть в топ-100 самых богатых украинцев, достаточно было 95 миллионов долларов. Именно столько у совладельца сети супермаркетов "Таврия В" Бориса Музалева, который и разместился на 100 позиции.
Список топ-15 самых богатых украинцев по версии Fobres
1. Ринат Ахметов
Состояние: 2,8 миллиарда долларов
Активы: металлургия, ТЭК
2. Виктор Пинчук
Состояние: 1,4 миллиарда долларов
Активы: металлургия
3. Петр Порошенко
Состояние: 1,4 миллиарда долларов
Активы: пищевая промышленность
4. Александр Герега, Галина Герега
Состояние: 1,3 миллиарда долларов
Активы: розничная торговля, АПК
5. Геннадий Боголюбов
Состояние: 1,2 миллиарда долларов
Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции
6. Юрий Косюк
Состояние: 1,1 миллиарда долларов
Активы: агропромышленный комплект, пищевая промышленность
7. Константин Жеваго
Состояние: 1,1 миллиарда долларов
Активы: металлургия
8. Игорь Коломойский
Состояние: 1 миллиард долларов
Активы: топливно-энергетический комплекс, инвестиции
9. Вадим Новинский
Состояние: 810 миллионов долларов
Активы: металлургия
10. Александр Ярославский
Состояние: 725 миллионов долларов
Активы: недвижимость, металлургия, финансы
11. Владимир Крупчак
Состояние: 660 миллионов долларов
Активы: товары широкого потребления
12. Сергей Тигипко
Состояние: 650 миллионов долларов
Активы: машиностроение, финансы
13. Дмитрий Запорожец
Состояние: 650 миллионов долларов
Активы: IT
14. Филя Жебривская
Состояние: 480 миллионов долларов
Активы: фармацевтика
15. Александр Вадатурский
Состояние: 450 миллионов долларов
Активы: агропромышленный комплекс, транспорт
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