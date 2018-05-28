18:29
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Французы представили роботов, которые упростят процесс выращивания кукурузы

35 Читати новину українською
Робот для выращивания кукурузы
Робот для выращивания кукурузы / Farmers Weekly

Во Франции представили три высокотехнологических работа, которые могут автономно ухаживать за участком кукурузы до 50 гектаров. Технику представила компания AgreenCulture в рамках проекта Challenge Centeol.

Об этом сообщает Farmers Weekly.

Читайте также: Disney представила первого робота, который выполняет сложные акробатические трюки

Французские работы весят около 300 килограмм каждый и они могут автономно культивировать почву, сажать семена и обрабатывать посевы. Их создала команда AgreenCulture совместно с Kuhn, Dupont Pioneer и Ausy. Главная цель такой разработки – решить проблему плужной подошвы, при этом сохраняя урожайность и сокращая расходы на уход за культурами.

Стоит отметить, что проект стартовал еще в октябре прошлого года. Сначала к одному из роботов прикрепили специально адаптированный инструмент для взятия образцов грунта на расстоянии каждые 5 метров. Полученные данные использовали, чтобы уменьшить расходы при высадке семян и внесении удобрений. К другим двум роботам были прикреплены специальные культиваторы, с помощью которых они обрабатывали только ту часть почвы, где были посеяны семена.

Работы работают на дизельных двигателях и передвигаются на двух гусеницах, таким образом сводя давление на поверхность почвы к минимуму. А благодаря тому, что роботы оснащены RTK-системами, они могут работать с точностью до 10 миллиметров. Их скорости посадки составляет около 8 км/ч. А продолжительность автономной работы – 24 часа.

Читайте также: "Умная" колонка записала частную бесседу и отправила запись посторонним

На данный момент для роботов разработали пять различных инструментов и единственная работа, которая потребует человеческого контроля – это сбор урожая.

Теги: Техно Новости Франции робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сегодня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 1417
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 2514
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 589
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2737
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1718
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук