Французы представили роботов, которые упростят процесс выращивания кукурузы

Во Франции представили три высокотехнологических работа, которые могут автономно ухаживать за участком кукурузы до 50 гектаров. Технику представила компания AgreenCulture в рамках проекта Challenge Centeol.

Об этом сообщает Farmers Weekly.

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Французские работы весят около 300 килограмм каждый и они могут автономно культивировать почву, сажать семена и обрабатывать посевы. Их создала команда AgreenCulture совместно с Kuhn, Dupont Pioneer и Ausy. Главная цель такой разработки – решить проблему плужной подошвы, при этом сохраняя урожайность и сокращая расходы на уход за культурами.

Стоит отметить, что проект стартовал еще в октябре прошлого года. Сначала к одному из роботов прикрепили специально адаптированный инструмент для взятия образцов грунта на расстоянии каждые 5 метров. Полученные данные использовали, чтобы уменьшить расходы при высадке семян и внесении удобрений. К другим двум роботам были прикреплены специальные культиваторы, с помощью которых они обрабатывали только ту часть почвы, где были посеяны семена.

Работы работают на дизельных двигателях и передвигаются на двух гусеницах, таким образом сводя давление на поверхность почвы к минимуму. А благодаря тому, что роботы оснащены RTK-системами, они могут работать с точностью до 10 миллиметров. Их скорости посадки составляет около 8 км/ч. А продолжительность автономной работы – 24 часа.

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На данный момент для роботов разработали пять различных инструментов и единственная работа, которая потребует человеческого контроля – это сбор урожая.