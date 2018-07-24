Газ для авто стремительно подорожал: карта цен

В последнее время автогаз резко подскочил в цене. С конца апреля этот вид топлива подорожал на 3 гривны. Смотрите в инфографике 24 канала, как росли цены на газ, а также в каких областях и на каких заправках он доступнее.

Если еще в конце апреля средняя цена на автогаз в Украине составляла 12,53 грн, то уже 20 июля она выросла аж до 14,01 грн за литр. Самый большой скачок был как раз в последние дни – на 50 копеек.

Читайте также: Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют

Цены на автогаз: динамика роста

По регионам самые низкие цены на автогаз в Сумской (13,67 грн), Полтавской (13,73 грн) и Винницкой областях (13,81 грн). Самый дорогой газ для авто – в Киевской (14,35 грн), Одесской (14,29 грн) и Луганской (14,27 грн) областях.

Цены на автогаз в регионах Украины

Относительно операторов горючего, то дешевле газ обойдется на АЗС "Авиас" (13,91 грн), "Укрнафта" (13,94 грн) и "БРСМ-Нафта" (13,94 грн). Самые высокие цены на автогаз – на АЗС SOCAR (14,49 грн), "ОККО" (14,36 грн) и WOG (14,33 грн).

Как отличаются цены на автогаз на разных АЗС

В Антимонопольном комитете уже заявили, что в связи с ростом цен на автогаз проведут проверку участников рынка на соответствие их действий законодательству об экономической конкуренции. АМКУ обещает принять "соответствующие меры", если обнаружат нарушения.