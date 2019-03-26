Где в Украине едят самые дорогие бутерброды с колбасой

Самые дорогие бутерброды с колбасой на сегодняшний день едят жители Луганской области. Они отдают 77 гривен за набор продуктов для бутербродов: 500 граммов батона, 400 граммов вареной колбасы 100 граммов сливочного масла. Из этих продуктов получается 12 бутербродов.

А самыми дешевыми бутербродами можно полакомиться в Черкасской области – 62,1 гривны за соответствующий набор продуктов. Разница в стоимости с Луганщиной составляет 15 гривен, или 24%, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Читайте также: В Украине вырастут цены на хлеб, сахар и гречку

Бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%, отметил Дорошенко. В январе 2018 года для приготовления 12 бутербродов с колбасой украинцы тратили в среднем 61,2 гривны. А за год стоимость выросла до 70,2 гривны.

Топ-3 области Украины с самыми дорогими бутербродами:

Луганская область – 77 гривен;

Одесская область – 75,1 гривны;

Киев – 74,5 гривны.

Топ-3 области с самыми дешевыми бутербродами:

Черкасская область – 62,1 гривны;

Кировоградская область – 62,8 гривны;

Закарпатье – 64,1 гривны.

Читайте также: Чем вредны бутерброды с колбасой и чем их можно заменить

Между ними по уровню цен расположились такие области:

Тернопольская область – 64,8 гривны;

Черниговская область – 66,4 гривны;

Херсонская область – 66,5 гривны;

Николаевская область – 67,2 гривны;

Харьковская область – 67,6 гривны;

Сумская область – 67,9 гривны;

Винницкая область – 68,1 гривны;

Полтавская область – 68,2 гривны;

Ивано-Франковская область – 69,4 гривны;

Хмельницкая область – 69,5 гривны;

Черновицкая область – 70,4 гривны;

Днепропетровская область – 70,6 гривны;

Житомирская область – 70,7 гривны;

Волынская область – 71, 2 гривны;

Запорожская область – 71,4 гривны;

Ровенская область - 71,6 гривны;

Львовская область – 73,4 гривны;

Донецкая область – 73,5 гривны;

Киевская область – 74,3 гривны.

Читайте также: В Украине снизили цену на газ в апреле

Стоимость продуктов для бутерброда с колбасой:

Батон – 500 граммов дороже всего стоит во Львовской области – 15,3 гривны. Дешевле всего такой батон на Николаевщине – 11,3 гривны.

Колбаса вареная первого сорта – 400 граммов дороже всего стоит на Луганщине – 42,3 гривны. А самая дешевая такая колбаса в Черкасской области – 29,4 гривны.

Сливочное масло – 100 граммов самым дорогим является в Киевской области – 21,6 гривны. Самое дешевое такое масло продают на Тернопольщине – 18,5 гривны.