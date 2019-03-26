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      Где в Украине едят самые дорогие бутерброды с колбасой

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      В каких областях Украине самые дорогие продукты для бутербродов с колбасой
      В каких областях Украине самые дорогие продукты для бутербродов с колбасой / Фото из открытых источников

      Самые дорогие бутерброды с колбасой на сегодняшний день едят жители Луганской области. Они отдают 77 гривен за набор продуктов для бутербродов: 500 граммов батона, 400 граммов вареной колбасы 100 граммов сливочного масла. Из этих продуктов получается 12 бутербродов.

      А самыми дешевыми бутербродами можно полакомиться в Черкасской области – 62,1 гривны за соответствующий набор продуктов. Разница в стоимости с Луганщиной составляет 15 гривен, или 24%, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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      Бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%, отметил Дорошенко. В январе 2018 года для приготовления 12 бутербродов с колбасой украинцы тратили в среднем 61,2 гривны. А за год стоимость выросла до 70,2 гривны.

      Топ-3 области Украины с самыми дорогими бутербродами:

      • Луганская область – 77 гривен;
      • Одесская область – 75,1 гривны;
      • Киев – 74,5 гривны.

      Топ-3 области с самыми дешевыми бутербродами:

      • Черкасская область – 62,1 гривны;
      • Кировоградская область – 62,8 гривны;
      • Закарпатье – 64,1 гривны.

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      Между ними по уровню цен расположились такие области:

      • Тернопольская область – 64,8 гривны;
      • Черниговская область – 66,4 гривны;
      • Херсонская область – 66,5 гривны;
      • Николаевская область – 67,2 гривны;
      • Харьковская область – 67,6 гривны;
      • Сумская область – 67,9 гривны;
      • Винницкая область – 68,1 гривны;
      • Полтавская область – 68,2 гривны;
      • Ивано-Франковская область – 69,4 гривны;
      • Хмельницкая область – 69,5 гривны;
      • Черновицкая область – 70,4 гривны;
      • Днепропетровская область – 70,6 гривны;
      • Житомирская область – 70,7 гривны;
      • Волынская область – 71, 2 гривны;
      • Запорожская область – 71,4 гривны;
      • Ровенская область - 71,6 гривны;
      • Львовская область – 73,4 гривны;
      • Донецкая область – 73,5 гривны;
      • Киевская область – 74,3 гривны.

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      Стоимость продуктов для бутерброда с колбасой:

      Батон – 500 граммов дороже всего стоит во Львовской области – 15,3 гривны. Дешевле всего такой батон на Николаевщине – 11,3 гривны.

      Колбаса вареная первого сорта – 400 граммов дороже всего стоит на Луганщине – 42,3 гривны. А самая дешевая такая колбаса в Черкасской области – 29,4 гривны.

      Сливочное масло  100 граммов самым дорогим является в Киевской области – 21,6 гривны. Самое дешевое такое масло продают на Тернопольщине – 18,5 гривны.

       

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      Теги: Новости Украины Статистика Деньги Цены
      Источник: 24 канал
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