Где в Украине едят самые дорогие бутерброды с колбасой
Самые дорогие бутерброды с колбасой на сегодняшний день едят жители Луганской области. Они отдают 77 гривен за набор продуктов для бутербродов: 500 граммов батона, 400 граммов вареной колбасы 100 граммов сливочного масла. Из этих продуктов получается 12 бутербродов.
А самыми дешевыми бутербродами можно полакомиться в Черкасской области – 62,1 гривны за соответствующий набор продуктов. Разница в стоимости с Луганщиной составляет 15 гривен, или 24%, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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Бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%, отметил Дорошенко. В январе 2018 года для приготовления 12 бутербродов с колбасой украинцы тратили в среднем 61,2 гривны. А за год стоимость выросла до 70,2 гривны.
Топ-3 области Украины с самыми дорогими бутербродами:
- Луганская область – 77 гривен;
- Одесская область – 75,1 гривны;
- Киев – 74,5 гривны.
Топ-3 области с самыми дешевыми бутербродами:
- Черкасская область – 62,1 гривны;
- Кировоградская область – 62,8 гривны;
- Закарпатье – 64,1 гривны.
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Между ними по уровню цен расположились такие области:
- Тернопольская область – 64,8 гривны;
- Черниговская область – 66,4 гривны;
- Херсонская область – 66,5 гривны;
- Николаевская область – 67,2 гривны;
- Харьковская область – 67,6 гривны;
- Сумская область – 67,9 гривны;
- Винницкая область – 68,1 гривны;
- Полтавская область – 68,2 гривны;
- Ивано-Франковская область – 69,4 гривны;
- Хмельницкая область – 69,5 гривны;
- Черновицкая область – 70,4 гривны;
- Днепропетровская область – 70,6 гривны;
- Житомирская область – 70,7 гривны;
- Волынская область – 71, 2 гривны;
- Запорожская область – 71,4 гривны;
- Ровенская область - 71,6 гривны;
- Львовская область – 73,4 гривны;
- Донецкая область – 73,5 гривны;
- Киевская область – 74,3 гривны.
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Стоимость продуктов для бутерброда с колбасой:
Батон – 500 граммов дороже всего стоит во Львовской области – 15,3 гривны. Дешевле всего такой батон на Николаевщине – 11,3 гривны.
Колбаса вареная первого сорта – 400 граммов дороже всего стоит на Луганщине – 42,3 гривны. А самая дешевая такая колбаса в Черкасской области – 29,4 гривны.
Сливочное масло – 100 граммов самым дорогим является в Киевской области – 21,6 гривны. Самое дешевое такое масло продают на Тернопольщине – 18,5 гривны.