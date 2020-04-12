Герои в масках: ГНСУ опубликовала видео о взрослых реалиях по сюжету детского мультика
О врачах, спасателях, военных, пограничниках и полицейских, работающих в условиях чрезвычайной ситуации, Госпогранслужба опубликовала трогательное видео. Кадры из реалий противоэпидемической жизни госработников наложили на музыку из известного детского мультика.
Ролик с врачами, пограничниками и полицейскими, которые стоят на страже здоровья украинцев, опубликовала Госпогранслужба в своем твиттере.
К слову Отвага прекрасна: Dove показала трогательное видео с лицами врачей после работы в масках
Когда приходится работать в режиме #ЗалишайтесьВдома, а ребенок рядом смотрит мультик. С детского девайса звучит песня "Герои в масках", а воображение рисует не мультяшную картинку. Врачи, пограничники, полицейские и спасатели – сегодня они "Герои в масках",
– говорится в заметке.
Смотрите видео о современных "Героях в масках"
О каком мультик идет речь?
Герои в масках (оригинальное название – PJ Masks) – это французско-британский анимационный супергеройский детский сериал. В основе мультика книги Ромуальда Рачолло. В центре сюжета – приключения необычных школьников: Грега, Коннора и Амайи.
Днем они соседи, одноклассники и друзья. Но с наступлением сумерек они спешат домой, чтобы надеть свои волшебные пижамы и отправиться спасать мир. В ночное время, они превращаются в Героев в масках. Вместе они борются с преступностью, изучая для себя ценные уроки.
Заставка мультфильма "Герои в масках" / Скриншот с ютуба
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