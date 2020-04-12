Герои в масках: ГНСУ опубликовала видео о взрослых реалиях по сюжету детского мультика

О врачах, спасателях, военных, пограничниках и полицейских, работающих в условиях чрезвычайной ситуации, Госпогранслужба опубликовала трогательное видео. Кадры из реалий противоэпидемической жизни госработников наложили на музыку из известного детского мультика.

Ролик с врачами, пограничниками и полицейскими, которые стоят на страже здоровья украинцев, опубликовала Госпогранслужба в своем твиттере.

К слову Отвага прекрасна: Dove показала трогательное видео с лицами врачей после работы в масках

Когда приходится работать в режиме #ЗалишайтесьВдома, а ребенок рядом смотрит мультик. С детского девайса звучит песня "Герои в масках", а воображение рисует не мультяшную картинку. Врачи, пограничники, полицейские и спасатели – сегодня они "Герои в масках",

– говорится в заметке.

Смотрите видео о современных "Героях в масках"

Коли доводиться працювати в режимі #ЗалишайтесьВдома а дитина поруч дивиться мультик. з дитячого девайса лунає пісня «Герої в масках», а уява малює не мультяшну картинку. Лікарі, прикордонники, поліцейські та рятувальники –сьогодні вони «Герої в масках»

Музика з серіалу PJ Masks pic.twitter.com/tNrXyaqGow — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 11, 2020

О каком мультик идет речь?

Герои в масках (оригинальное название – PJ Masks) – это французско-британский анимационный супергеройский детский сериал. В основе мультика книги Ромуальда Рачолло. В центре сюжета – приключения необычных школьников: Грега, Коннора и Амайи.



Днем они соседи, одноклассники и друзья. Но с наступлением сумерек они спешат домой, чтобы надеть свои волшебные пижамы и отправиться спасать мир. В ночное время, они превращаются в Героев в масках. Вместе они борются с преступностью, изучая для себя ценные уроки.



Заставка мультфильма "Герои в масках" / Скриншот с ютуба