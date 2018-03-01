16:26
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

GetContact: все о "шпионском" приложении и почему его не стоит устанавливать

4648 Читати новину українською
GetContact: безопасно или нет?
GetContact: безопасно или нет? / 24 Канал

Благодаря приложению GetContact владельцы мобильных телефонов теперь могут узнать, как их контакт записан на других устройствах. Однако, вместе с тем приложение может представлять угрозу для информационной безопасности. И это касается даже тех, кто это приложение самостоятельно не устанавливал.

Что такое GetContact?

Сервис GetContact – это приложение, которое также помогает находить неизвестные номера и блокировать нежелательные звонки. Это "хитрое приложение" сначала получило бешеную популярность в России, поэтому в российском App Store приложение занимает первую позицию. Однако – приложение добралось и до Украины.

Читайте также: GetContact: как узнать, как записан номер на других телефонах

Следовательно, в Play Маркет GetContact на 15 месте в рейтинге самых популярных бесплатных приложений, а вот в украинском App Store – уже на первом.

GetContact стає популярним в Україні – перше місце в App Store
GetContact становится популярным в Украине –​ первое место в App Store​

GetContact стає популярним в Україні – 15 місце в Play Маркет GetContact становится популярным в Украине –​ 15 место в Play Маркет

Жители Казахстана "насладиться" приложением не успели – там его запретили из-за закона о персональных данных. Однако, казахи успели выгрузить в сеть немало находок с раскрытием интимных подробностей личной жизни. Кстати, в Азербайджане новинку тоже запретили.

GetContact возглавляет рейтинг бесплатных приложений в магазине App Store также в Армении, Беларуси и Кыргызстане. У него более миллиона установок на Android. Судя по сайту сервиса, сейчас в нем находится в зоне видимости более двух миллиардов телефонных записей.

В соцсетях в конце февраля опубликовали много скриншотов со списками своих "прозвищ". И это было бы действительно смешно, если не было бы так грустно. Ведь, что делать врачам, указывая номер своего пациента – могут рядом с именем писать и его болезни?

Информационная безопасность

Если вы установите приложение, то Вам придется "слить" в базу приложения все свои контакты. И не факт, что номер не попадет затем в руки какого-то назойливого спамера или мошенника.

Важно понимать, что даже если вы не устанавливали GetContact – GetContact уже установил тебя. Вернее, любой человек, у которого есть номер и установивший приложение, уже "сдал" и номер.

Почему не стоит устанавливать GetContact?

Приложение получает доступ к огромному количеству личных данных. Никто не знает, как их будут использовать. Версия для iOS получает разрешение на доступ к "Контактам", версия для Android – огромный список действий, в том числе на "Просмотр данных на USB-накопителе", "Неограниченный доступ к Интернету", "Фото- и видеосъемку" и "Осуществление телефонных вызовов ".

В заявлении о конфиденциальности GetContact говорится, что разработчики могут делиться любой личной или корпоративной информацией, представленной в электронном виде. Компания может отправлять электронные письма, SMS или звонить для "маркетинговой деятельности" или сбора статистики.

Безопасно ли устанавливать GetContact?

К тому же компания оставила себе право продать данные различных форматов: телефонные книги, контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии, адреса электронной почты, IP-адреса, а также записи телефонных звонков.

Это вообще легально?

В разных странах – по-разному. В Казахстане приложение заблокировали еще в начале февраля из-за нарушения закона о персональных данных и их защиты. Правда, местные разработчики вскоре создали его аналог, который загрузили несколько миллионов раз.

Также сервис заблокирован в Азербайджане, а Агентство по защите личных данных Армении призвал не использовать его. В России приложением заинтересовался Роскомнадзор. В Украине – пока никаких заявлений относительно приложения никто не делал.

Кому идут данные?

Разработчик программы – компания Getcontact LLP. По данным регистрационной палаты Великобритании, она была зарегистрирована в Лондоне 23 ноября 2017. Ею руководят два жителя Турции 1980 и 1979 года рождения, в интернете о них почти нет данных.

В базі GetContact більше 2 мільярдів номерів В базе GetContact более 2 миллиардов номеров

Как удалить GetContact?

Чтобы удалить себя из базы GetContact, нужно:
1) открыть программу и перейти в настройки "о GetContact", затем в "Account Settings";
2) там нажмите "Удалить аккаунт";
3) зайдите на сайт GetContact и перейдите во вкладку "Unlist" - введите свой номер телефона и нажмите "Unlist".

Если вы не устанавливали приложение, но не хотите, чтобы кто-то мог вас найти, нужно зайти только на сайт (шаг 3). Правда, неизвестно, насколько это эффективно.

Мы не призываем ни устанавливать, ни не устанавливать приложение Getcontact! Мы призываем быть внимательными!

Теги: LifeStyle Новости Украины смартфон хакеры Информационные технологии Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
369
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1247
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук