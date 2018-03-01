GetContact: все о "шпионском" приложении и почему его не стоит устанавливать

Благодаря приложению GetContact владельцы мобильных телефонов теперь могут узнать, как их контакт записан на других устройствах. Однако, вместе с тем приложение может представлять угрозу для информационной безопасности. И это касается даже тех, кто это приложение самостоятельно не устанавливал.

Что такое GetContact?

Сервис GetContact – это приложение, которое также помогает находить неизвестные номера и блокировать нежелательные звонки. Это "хитрое приложение" сначала получило бешеную популярность в России, поэтому в российском App Store приложение занимает первую позицию. Однако – приложение добралось и до Украины.

Читайте также: GetContact: как узнать, как записан номер на других телефонах

Следовательно, в Play Маркет GetContact на 15 месте в рейтинге самых популярных бесплатных приложений, а вот в украинском App Store – уже на первом.



GetContact становится популярным в Украине –​ первое место в App Store​

GetContact становится популярным в Украине –​ 15 место в Play Маркет

Жители Казахстана "насладиться" приложением не успели – там его запретили из-за закона о персональных данных. Однако, казахи успели выгрузить в сеть немало находок с раскрытием интимных подробностей личной жизни. Кстати, в Азербайджане новинку тоже запретили.

GetContact возглавляет рейтинг бесплатных приложений в магазине App Store также в Армении, Беларуси и Кыргызстане. У него более миллиона установок на Android. Судя по сайту сервиса, сейчас в нем находится в зоне видимости более двух миллиардов телефонных записей.

В соцсетях в конце февраля опубликовали много скриншотов со списками своих "прозвищ". И это было бы действительно смешно, если не было бы так грустно. Ведь, что делать врачам, указывая номер своего пациента – могут рядом с именем писать и его болезни?

Информационная безопасность

Если вы установите приложение, то Вам придется "слить" в базу приложения все свои контакты. И не факт, что номер не попадет затем в руки какого-то назойливого спамера или мошенника.

Важно понимать, что даже если вы не устанавливали GetContact – GetContact уже установил тебя. Вернее, любой человек, у которого есть номер и установивший приложение, уже "сдал" и номер.

Почему не стоит устанавливать GetContact?

Приложение получает доступ к огромному количеству личных данных. Никто не знает, как их будут использовать. Версия для iOS получает разрешение на доступ к "Контактам", версия для Android – огромный список действий, в том числе на "Просмотр данных на USB-накопителе", "Неограниченный доступ к Интернету", "Фото- и видеосъемку" и "Осуществление телефонных вызовов ".

В заявлении о конфиденциальности GetContact говорится, что разработчики могут делиться любой личной или корпоративной информацией, представленной в электронном виде. Компания может отправлять электронные письма, SMS или звонить для "маркетинговой деятельности" или сбора статистики.

Безопасно ли устанавливать GetContact?

К тому же компания оставила себе право продать данные различных форматов: телефонные книги, контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии, адреса электронной почты, IP-адреса, а также записи телефонных звонков.

Это вообще легально?

В разных странах – по-разному. В Казахстане приложение заблокировали еще в начале февраля из-за нарушения закона о персональных данных и их защиты. Правда, местные разработчики вскоре создали его аналог, который загрузили несколько миллионов раз.

Также сервис заблокирован в Азербайджане, а Агентство по защите личных данных Армении призвал не использовать его. В России приложением заинтересовался Роскомнадзор. В Украине – пока никаких заявлений относительно приложения никто не делал.

Кому идут данные?

Разработчик программы – компания Getcontact LLP. По данным регистрационной палаты Великобритании, она была зарегистрирована в Лондоне 23 ноября 2017. Ею руководят два жителя Турции 1980 и 1979 года рождения, в интернете о них почти нет данных.

В базе GetContact более 2 миллиардов номеров

Как удалить GetContact?

Чтобы удалить себя из базы GetContact, нужно:

1) открыть программу и перейти в настройки "о GetContact", затем в "Account Settings";

2) там нажмите "Удалить аккаунт";

3) зайдите на сайт GetContact и перейдите во вкладку "Unlist" - введите свой номер телефона и нажмите "Unlist".

Если вы не устанавливали приложение, но не хотите, чтобы кто-то мог вас найти, нужно зайти только на сайт (шаг 3). Правда, неизвестно, насколько это эффективно.

Мы не призываем ни устанавливать, ни не устанавливать приложение Getcontact! Мы призываем быть внимательными!