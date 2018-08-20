Гибель планериста из Украины в Македонии: детали от МИД

Украинский планерист после двойного столкновения с гражданином Великобритании в небе над Македонией погиб в результате разрыва аорты. Сейчас его родственники отказываются от любых претензий относительно трагедии. Тело украинца будет доставлено на Родину авиатранспортом ориентировочно 22 августа.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Читайте также: В России в горах погиб украинский альпинист

По его словам, 17 августа украинец вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево: всего было около 20 человек.

"В это же время в упомянутой местности проходили соревнования по парапланеризму British Open, которые собрали значительное количество участников. К сожалению, в результате двойного столкновения в небе гражданина Украины с гражданином Великобритании оба участника инцидента погибли", – отметил дипломат.

Также он добавил, что гражданину Украины удалось открыть резервный парашют, но бригада медиков, прибывшая на место инцидента, констатировала его смерть.

"Причина смерти – разрыв аорты", – отметил представитель МИД Украины.

Кроме того, Погорельцев утверждает, что в Македонии находятся родственники дочь и жена погибшего – они сейчас занимаются вопросами доставки тела на Родину.

В то же время директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел подчеркнул, что по факту гибели парапланеристов прокуратура города Прилеп возбудила уголовное дело.

Временно поверенный в делах Украины в Республике Македония присутствовал во время допроса прокурором города Прилеп родственников погибшего украинца. Они отказываются от любых претензий к трагедии. Тело погибшего планируется отправить в Украину авиатранспортом, ориентировочно, в среду, 22 августа. Сотрудниками Посольства оформлены соответствующие документы, оказано содействие в репатриации тела,

– констатировал Сергей Погорельцев.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 56-летний украинский парапланерист Игорь Волов погиб во время соревнований в Македонии, столкнувшись в небе со спортсменом из Великобритании 54-летним британцем Иннесом Пауэллом. Отмечалось, что украинец погиб на месте происшествия, а британец после нескольких попыток реанимации скончался в больнице.