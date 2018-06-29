Гибель трех бойцов 93 бригады на Донбассе: известные имена и опубликованы фото

27 июня в результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли три украинские военнослужащих 93 отдельной механизированной бригады (ОМБр) – Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

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"В результате обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли три наших побратима. Весь день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами", – говорится в сообщении.

В частности, 27 июня утром враг ударил противотанковыми управляемыми ракетами, и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии, пророссийские боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие – артиллерию и 120-мм минометы. Именно вследствие этих обстрелов и погибли три бойца.

Среди них – 35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области. В составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий на Луганщине (Крымское) и на Донецком направлении. Отмечается, что дома у бойца осталась жена Янина.

Второй погибший – солдат Владимир Владимирович Дьяченко, которому в этом году исполнилось 50 лет. У него остался сын Руслан в селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области

С Днепропетровщины был родом и третий погибший – солдат Дмитрий Васильевич Петрушенко 1971 года.

Каждый из павших оказался на фронте не случайно. Мужчины сделали сознательный выбор и выполнили воинский долг до конца. Ценой собственной жизни. Их смерть не будет напрасной. Дело павших Героев продолжат их побратимы. До самой победы и освобождения Украины от оккупантов,

– отметили в бригаде.



Погибший в Донбассе боец 93-й ОМБр



На востоке Украины погиб военнослужащий



На Донбассе погиб украинский защитник

Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела пророссийских оккупантов возле Крымского и Марьинки трое украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.