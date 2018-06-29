16:06
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гибель трех бойцов 93 бригады на Донбассе: известные имена и опубликованы фото

1329 Читати новину українською
На Донбассе погибли три украинских бойца
На Донбассе погибли три украинских бойца / Фото из Facebook

27 июня в результате обстрелов оккупантов на Донбассе погибли три украинские военнослужащих 93 отдельной механизированной бригады (ОМБр) – Александр Холин, Владимир Дьяченко и Дмитрий Петрушенко.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

Читайте также: Гибель трех украинских бойцов на Донбассе: появились детали

"В результате обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли три наших побратима. Весь день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами", – говорится в сообщении.

В частности, 27 июня утром враг ударил противотанковыми управляемыми ракетами, и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Впоследствии, пророссийские боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие – артиллерию и 120-мм минометы. Именно вследствие этих обстрелов и погибли три бойца.

Среди них – 35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области. В составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий на Луганщине (Крымское) и на Донецком направлении. Отмечается, что дома у бойца осталась жена Янина.

Второй погибший – солдат Владимир Владимирович Дьяченко, которому в этом году исполнилось 50 лет. У него остался сын Руслан в селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области

С Днепропетровщины был родом и третий погибший – солдат Дмитрий Васильевич Петрушенко 1971 года.

Каждый из павших оказался на фронте не случайно. Мужчины сделали сознательный выбор и выполнили воинский долг до конца. Ценой собственной жизни. Их смерть не будет напрасной. Дело павших Героев продолжат их побратимы. До самой победы и освобождения Украины от оккупантов,
– отметили в бригаде.


Погибший в Донбассе боец 93-й ОМБр


На востоке Украины погиб военнослужащий


На Донбассе погиб украинский защитник

Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела пророссийских оккупантов возле Крымского и Марьинки трое украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Харькова Новости Днепра
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сегодня, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 59
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 125
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 150
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 115
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 384
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук