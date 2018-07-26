На Google посыпалась очередная порция обвинений по работе YouTube: в чем проблема

Исполнительный директор Mozilla Крис Петерсон обвинил компанию Google в умышленном ухудшении работы своих сервисов в сторонних браузерах. В частности, он утверждает, что с помощью внедренной в YouTube библиотеки Polymer для упрощения и ускорения разработки поисковый гигант замедлил видеохостинг в Edge и Firefox.

Об этом сообщает Neowin.

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В своем заявлении Крис Петерсон рассказал, что редизайн YouTube с помощью Polymer в значительной степени зависит от устаревшего API-интерфейса Shadow DOM v0, который доступен только в Chrome. Как результат, это заметно сказывается на работе сервиса в других браузерах.

YouTube использует Shadow DOM для функционирования в Firefox и Edge, и, что удивительно, он работает медленнее, чем встроенная реализация в Chrome. На моем ноутбуке перезагрузка страницы занимает 5 секунд с помощью этого инструмента и только 1 – без него. Дальнейшая навигация по страницам такая же,

– отметил Петерсон.

YouTube serves a Shadow DOM polyfill to Firefox and Edge that is, unsurprisingly, slower than Chrome's native implementation. On my laptop, initial page load takes 5 seconds with the polyfill vs 1 without. Subsequent page navigation perf is comparable. — Chris Peterson (@cpeterso) 24 липня 2018 р.

Он отметил, что пользователи Edge и Firefox могут прибегнуть к сторонним расширениям, которые запускают YouTube без Polymer, а вместе с этим и повышают скорость работы сайта. Также можно использовать неактуальную версию YouTube, доступную в Internet Explorer 11 и других устаревших браузерах.

Стоит отметить, что в Google пока не ответили на это обвинение.

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