Главное, чтобы жизни были отданы не напрасно: во Львове почтили Героев Небесной сотни

Во Львове открыли мемориальный комплекс, где основными экспонатами стали лица тех, кто погиб во время Революции Достоинства. На мемориале также высечены стихи героя Богдана Сольчаника.

Почтить память Героев пришли их родные.

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Сергей Вербицкий рассказал, что с ужасом вспоминает события 5-летней давности, когда получил известие о смерти брата Юрия.



Герой Небесной сотни Юрий Вербицкий

21 января 2014 года его похитили из больницы, куда он попал после ранения на майдане. А тело со следами пыток нашли в селе под Киевом.

Память не исчезает – это уже радует. Мы боялись, что пройдет время и все пройдет. Однако видно, что все таки память не исчезает, очень много людей прикладывает свои усилия и энергию,

– сказал брат Героя Небесной Сотни Сергей Вербицкий.

Степан Сольчаник потерял своего брата Богдана 20 февраля на улице Институтской.



Герой Небесной сотни Богдан Сольчаник

Проект мемориала напоминает ему именно ту улицу и находит знакомые слова на мемориале.

Мы видим слова над портретами "не дай зачерстветь сердцу, потому что тогда умрет в тебе человек" – это слова одного из стихов моего брата. Авторам проекта пришлось по душе это выражение,

– рассказал брат Героя Небесной сотни Степан Сольчаник.

Мемориал начали строить в апреле прошлого года, в его основе – 107 портретов. Здесь изображены герои, отдавшие жизнь во время Революции Достоинства.

Они отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Конечно, никто никогда не поймет и не сможет оценить слез родителей и родных. Дай Бог, чтобы это были не напрасно отданные жизни,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Сейчас проект готов на треть. До конца лета должны завершить первую часть достопримечательности. Кроме стелы памяти в проект мемориала входят еще пешеходный мост и три смотровых площадки. Авторы проекта обещают, что до следующей годовщины мемориал Небесной сотни уже будет готов полностью.

18 февраля 2014 года мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню. Тогда погибли 23 активиста Майдана и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения. 19 февраля от пуль снайперов в горящем Доме профсоюзов погибли восемь человек.