В Украине отметили 24-ый День Конституции. В Киеве на Позняках произошел пожар: огонь вспыхнул рядом с домом, который недавно пострадал от взрыва. В Польше выбирают нового президента. Такими были главные новости воскресенья, 28 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 28 июня:

День Конституции

24 года назад – 28 июня 1996 года была принята Конституция Украины – основной закон Украины. Сам праздник День Конституции – является единственным государственным праздником, который прописан в той же Конституции.

Обратите внимание Зеленский в День Конституции: С уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый

Впервые в Украине по случаю этого праздника не было массовых гуляний и концертов. Украинцы просто получили затяжной уикенд и будут приступать к рабочей недели во вторник. Основные поздравления по случаю праздника перенесли в онлайн-плоскость.

Так, например, Зеленский записал традиционное обращение, в котором призвал граждан уважать права друг друга.

Поздравление Зеленского с Днем Конституции: видео

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В этот день в Украине появилась "детская Конституция" – упрощенный вариант законодательного документа, который с легкостью должны понять дети.

Конституция с рисунками, простыми объяснениями и яркими цитатами / Фото Офиса Президента

Поздравление от военных

Эмоционально и творчески подошли к поздравлениям с Днем Конституции военные. Оркестр "Эдельвейс" в совместном исполнении вместе с окрестром Национальной Гвардии и оркестра города Мариуполя.

Музыканты сыграли Гимн Украины, а видео сопровождал текст с различных статей главного законодательного акта Украины.

Со скрытым смыслом поздравили с Днем Конституции военные из Закарпатского легиона 128-ой Отдельной горно-штурмовой бригады. На своей странице в Фейсбуке они выложили видео, на котором военный заряжает автомат. С каждым заряженным патроном на видео появляется текст из Конституции.

Так, штурмовики отметили: они защищают Конституцию от захватчика ежедневно и борются за ее исполнение.

Награды от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня в День Конституции подписал указ о присвоении государственных наград – орденов и почетных званий – более 200 украинцам. По случаю праздника Потап получил звание "заслуженный артист", а Тина Кароль – орден княгини Ольги III степени. Орден "За мужество" III степени посмертно получил Дарвин Потуданский – полицейский, который погиб в Днепре во время задержания преступника.

О событии Звание для Потапа и орден Тине Кароль: Зеленский наградил более 200 человек ко Дню Конституции

Кроме того, посмертно присвоили Орден "За заслуги" I степени Несмиян Елене – главному продюсеру ТСН на "1+1". Она умерла в результате тяжелой болезни 19 июня 2020 года.

С полным списком лиц, кому по случаю Дня Конституции присвоили почетные звания, можно ознакомиться по ссылке.

Пожар на Позняках

В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой (историческая местность Позняки) вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Располагается он рядом с другим домом, где 21 июня произошел взрыв.

Подробнее На Позняках в Киеве горит многоэтажка: это рядом с домом, где недавно прогремел взрыв

Сообщение к спасателям поступило около 16 часов. Оказалось, что возгорание возникло на балконе 12-го этажа с распространением пламени выше. Уже через час спасатели ликвидировали огонь. Отмечают: сильное задымление, которое видели жители района, возникло из-за утеплителя, которым была покрыта внешняя стена балконов.

Видео пожара на Позняках от очевидцев



Огонь поднялся вверх и повредил соседние квартиры / Фото из соцсетей

В результате пожара огонь повредил внутреннее и внешнее убранство нескольких квартир. К тушению привлекались 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 спасателей. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.



Дым быстро распространился по району / Фото из соцсетей

Отметим, возгорание произошло на той же улице Крушельницкой, где недавно в минувшее воскресенье произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие унесло жизни 5 человек и разрушило дом.

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Выборы в Польше

В Польше 28 июня провели первый тур президентских выборов. Они должны были состояться еще в мае, однако помешала эпидемия коронавируса. Сейчас ситуация с COVID-19 в Польше наладилась, поэтому проголосовать граждане смогут по смешанной системе.

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Однако не без нововведений и ограничений: все избиратели и члены избирательных комиссий должны находиться в защитных масках. Участки и территория возле них обозначены специальными метками социальной дистанции, а количество людей внутри помещения ограничено. Впрочем, антикоронавирусные правила не испугали людей: явка рекордно большая.

Очереди на участки простирались на сотни метров / Фото Agencja Gazeta

Кто главные перетенды

В целом в выборах принимают участие 11 кандидатов. Среди главных кандидатов на будущего руководителя страны называют трех претендентов: действующего президента Анджея Дуду, мэра Варшавы Рафала Тшасковського и журналиста и телеведущего Шимона Головню.

В первом круге голосования за Анджея Дуду свои голоса готовы отдать 38% поляков, за Рафала Тшасковського – 27%. Такие результаты опроса общественного мнения обнародовало агентство Kantar за неделю до выборов. В случае если во втором туре Дуде придется бороться с Тшасковським, расписание будет таким: 39% в Дуды и 42% в Тшасковського. В случае пары Дуда – Головня первый получит 38%, второй – 46%.

Явка избирателей

По состоянию на 17:00 участие в выборах приняли 47,89% лиц, находившихся в избирательных реестрах. Это 14 166 725 граждан страны, сообщает информационный портал In Poland со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. По сравнению с президентскими выборами 2015 года явка в 17 часов составляла 34%.

Наибольшая явка сохраняется в Мазовецком воеводстве – 51,17% и Малопольском – 50,27%. Голосовать граждане Польши будут до 21:00, потом участки закроют и начнут подсчет.

Выборы с соблюдением дистанции / Фото Agencja Gazeta

Отметим, что выборы в Польше – третее проведение волеизъявления в Европе после пика пандемии. Первой выборы провела Сербия, за ней – Исландия выбирала себе главу государства.