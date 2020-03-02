Главные новости 2 марта: уходит ли Гончарук с должности премьера, самая низкая платежка за газ

Пока все идет к тому, что Алексей Гончарук все же останется на посту премьера. Правда, в "Слуге народа" на это место рассматривают кандидатуру Дениса Шмыгаля. Для части украинцев газовая платежка за февраль будет самой низкой за весь отопительный сезон. Экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Такими были главные новости 2 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Гончарук уходит или не уходит с должности премьера: что известно

Во время брифинга действующий премьер Алексей Гончарук заверил, что не писал никаких новых заявлений об отставке. Такую же информацию обнародовал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ведь премьер-министра назначает или увольняет Верховная Рада по представлению украинского президента.

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Кроме того, мысли, что Гончарук останется на своем посту, придерживается и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В частности, он подчеркнул, что никаких кандидатур его политсила не рассматривает.

Правда, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский заявил, что сейчас внутри "Слуги народа" рассматривают одного потенциального кандидата на должность премьер-министра. И им является недавно назначенный вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этот вопрос планируют обсудить во время запланированного на 3 марта заседания фракции. Нардеп отметил, что кадровые изменения в правительстве и отставка нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука – самый актуальный вопрос.

Возможная отставка Алексея Гочарука: коротко

Украинские СМИ распространили информацию, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Причина – постоянное сообщение о поиске ему замены и отсутствие реакции со стороны Владимира Зеленского. Журналисты, со своей стороны, называют главными претендентами, которые могли бы его заменить, Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.



Кто может заменить Гончарука на посту премьера / Инфографика 24 канала

Кроме того, в изданиях пишут, что во время внеочередного заседания Рады, которое созвал президент, должны рассмотреть кадровые изменения в таких Министертсва и ведомствах:

Министерство иностранных дел;

Министерство здравоохранения;

Министерство социальной политики;

Офис генпрокурора;

Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

В то же время депутаты могут рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по промышленности.

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Самая низкая платежка за газ в сезоне

Премьер Алексей Гончарук заявил, что украинцы получат за февраль объединенную платежку – за газ и его транспортировку. В то же время для части украинцев платежка будет самой низкой за весь отопительный сезон. По его словам, те, кто находится на индивидуальном отоплении, заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019-го года.

При этом он добавил, что Кабмин продолжает работать для того, чтобы украинцы уменьшали расходы на коммунальные услуги.

Люди получат объединенную платежку – за газ и его транспортировку. Правительство выполнило поручение президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить платежку, а это – прозрачное рыночное ценообразование,

– заявил Гончарук.

Справка. В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров – без НДС, наценки газсбутов и расходов на транспортировку. Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

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Мельничука задержали в Греции: как разворачиваются события

1 марта экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата 8-го созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией. Политик утверждает, что запрос на задержание подала Россия. Обосновывают в Кремле это тем, что Мельничук якобы причастен к убийству в Ростовской области в 2014 году. Вместе с экс-нардепом также находятся жена (7 месяц беременности) и 9-месячный сын.

Затримали греки по проханню рашки Posted by Сергій Мельничук on Sunday, 1 March 2020

С экс-командиром "Айдара" уже встретился украинский консул Сергей Погорельцев. По его словам, он договорился о содержании Мельничука в полицейском отделении. Его жена Мила рассказала, что политика, скорее всего, повезут на суд в город Салоники.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, со своей стороны, отметил, что Россия банально злоупотребляет инструментом Интерпола ради политического преследования украинцев. А обвинение в убийстве, которое выдвинула Россия, он называет сфабрикованным.

Также министр напомнил, что Россия неоднократно злоупотребляла возможностями Интерпола. Говорится о случаях преследования Анатолия Гриценко, Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Игоря Мазура.

МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости политического преследования лиц с помощью Интерпола, ведь это официально запрещено статьей его устава,

– отметил Аваков.

Избрать меру пресечения Мельничуку должны утром 3 марта.

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Рабинович о 9 мая: Фашизм не пройдет

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович снова поднял тему празднования 9 мая. Депутат отметил, что украинцев хотят заставить праздновать дни рождения "фашистов", а также вернуть в "мракобесие нацизма".

Соответствующее заявление он сделал во время согласительного совета. По его убеждению, "наши герои – это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину".

Кроме того, он считает, что в Украине следует чествовать воинов советской армии, а не "ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей". По словам политика, большинство граждан Украины знают цену фашистским идеям.

Вам кажется, что победа будет за вами, но и Гитлер думал, что победа будет за ним. Увидите, где будет правда. Фашизм в Украине не пройдет,

– отметил Рабинович.

Депутат отметил, что обращается к "нормальным людям в Верховной Раде, в этом зале", и призвал остановить фашизм, а также ввести в действие норму уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма.

"Наши деды в 1945 году. Я надеюсь, что мы будем праздновать 2020 год как еще один праздник – год освобождения Украины от фашизма", – добавил парламентарий.

В завершение своей речи он объявил "музыкальную паузу" и включил всем присутствующим советскую песню "Священная война". Однако председатель парламента Дмитрий Разумков таки выключил микрофон Рабиновичу.

Видео: Рабинович требует праздновать 9 мая в Украине

Как отмечают 8 – 9 мая в Украине?

В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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