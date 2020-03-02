Головні новини 2 березня: чи йде Гончарук із посади прем’єра, найнижча платіжка за газ

Поки все йде до того, що Олексій Гончарук усе ж залишиться на посаді прем’єра. Щоправда, у "Слузі народу" на це місце розглядають кандидатуру Дениса Шмигаля. Для частини українців газова платіжка за лютий буде найнижчою за весь опалювальний сезон. Екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією. Такими були головні новини 2 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Гончарук іде чи не йде з посади прем'єра: що відомо

Під час брифінгу чинний прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що не писав жодних нових заяв про відставку. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.

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Крім того, думки, що Гончарук залишиться на своїй посаді, дотримується і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема, він підкреслив, що жодних кандидатур його політсила не розглядає.

Щоправда, голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський заявив, що зараз усередині "Слуги народу" розглядають одного потенційного кандидата на посаду прем’єр-міністра. І ним є нещодавно призначений віцепрем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль.

За його словами, це питання планують обговорити під час запланованого на 3 березня засідання фракції. Нардеп наголосив, що кадрові зміни в уряді та можлива відставка нинішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука – найактуальніше питання.

Імовірна відставка Олексія Гочарука: коротко

Українські ЗМІ поширили інформацію, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Причина – постійне повідомлення про пошук йому заміни та відсутність реакції з боку Володимира Зеленського. Журналісти, зі свого боку, називають головними претендентами, що могли б його змінити, Сергія Тігіпка та Валерія Хорошковського. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков і Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.



Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра / Інфографіка 24 каналу

Крім того, у виданнях пишуть, що під час позачергового засідання Ради, яке скликав президент, мають розглянути кадрові зміни в таких міністертсвах і відомствах:

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

Офіс генпрокурора;

Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

Водночас депутати можуть розглянути питання призначення віцепрем'єра з питань промисловості.

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Найнижча платіжка за газ у сезоні

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що українці отримають за лютий об’єднану платіжку – за газ і його транспортування. Водночас для частини українців платіжка буде найнижчою за весь опалювальний сезон. За його словами, ті, хто перебуває на індивідуальному опаленні, заплатять до 40% менше за тепло, ніж у лютому 2019-го року.

Водночас він додав, що Кабмін продовжує працювати для того, аби українці зменшували витрати на комунальні послуги.

Люди отримають об’єднану платіжку — за газ і його транспортування. Уряд виконав доручення президента та забезпечив зменшення платіжки за опалення. Ми розробили механізм, що дозволяє кожному теплопостачальнику зменшити платіжку, а це, – прозоре ринкове ціноутворення,

– заявив Гончарук.

Довідка. У лютому 2020 року гуртова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів – без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування. Це на 15% менше, ніж у січні 2020 року, та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

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Мельничука затримали в Греції: як розгортаються події

1 березня екскомандира батальйону "Айдар" та народного депутата 8-го скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією. Політик стверджує, що запит на затримання подала Росія. Обґрунтовують у Кремлі це тим, що Мельничук нібито є причетним до вбивства у Ростовській області у 2014 році. Разом із екснардепом також перебувають дружина (7 місяць вагітності) та 9-місячний син.

Затримали греки по проханню рашки Posted by Сергій Мельничук on Sunday, 1 March 2020

З екскомандиром "Айдару" вже зустрівся український консул Сергій Погорельцев. За його словами, він домовився про тримання Мельничука у поліцейському відділенні. Його дружина Міла розповіла, що політика, найімовірніше, повезуть на суд у місто Салоніки.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зі свого боку, зауважив, що Росія банально зловживає інструментом Інтерполу заради політичного переслідування українців. А звинувачення у вбивстві, яке висунула Росія, він називає сфабрикованим.

Також міністр нагадав, що Росія неодноразово зловживала можливостями Інтерполу. Мовиться про випадки переслідування Анатолія Гриценка, Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова та Ігоря Мазура.

МВС України і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявляють про неприпустимість політичного переслідування осіб за допомогою Інтерполу, адже це офіційно заборонено статтею його статута,

– наголосив Аваков.

Обрати запобіжний захід Мельничукові мають уранці 3 березня.

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Рабінович про 9 травня: Фашизм не пройде

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович знову порушив тему святкування 9 травня. Депутат зазначив, що українців хочуть змусити святкувати дні народження "фашистів", а також повернути в "мракобісся нацизму".

Відповідну заяву він зробив під час погоджувальної ради. На його переконання, "наші герої – це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму України".

Крім того, він вважає, що в Україні слід вшановувати воїнів радянської армії, а не "ваших фашистських прихвостнів, які стріляли в спини людей". За словами політика, більшість громадян України знають ціну фашистським ідеям.

Вам здається, що перемога буде за вами, але і Гітлер думав, що перемога буде за ним. Побачите, де буде правда. Фашизм в Україні не пройде,

– наголосив Рабінович.

Депутат зазначив, що звертається до "нормальних людей у Верховній Раді, в цьому залі", і закликав зупинити фашизм, а також ввести в дію норму кримінального кодексу про переслідування за пропаганду фашизму.

"Наші діди в 1945 році. Я сподіваюся, що ми будемо святкувати 2020 рік як ще одне свято – рік визволення України від фашизму", – додав парламентар

На завершення своєї промови він оголосив "музичну паузу" і увімкнув усім присутнім радянську пісню "Священна війна". Однак голова парламенту Дмитро Разумков таки вимкнув мікрофон Рабіновичу.

Відео: Рабінович вимагає святкувати 9 травня в Україні

Як відзначають 8 – 9 травня в Україні? У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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