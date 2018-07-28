Главные новости 28 июля: шествие в Киеве и бой под Крымским

В субботу по Киеву прошло многочисленное шествие к годовщине Крещения Руси. Под Крымским российские оккупанты совершили провокацию и затеяли кровавый бой. Такими были главные новости 28 июля в Украине.

Шествие в Киеве

28 июля в центре Киева прошел Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.

Участие в Крестном ходе за единую поместную церковь взяли около 65 тысяч верующих. За их безопасность соответствовало 2,5 тысячи правоохранителей.

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Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что шествие продемонстрировало две победы Украины – создание единственной в Украине православной церкви и победу над внешним врагом.

По словам Филарета, подтверждением объединения украинского православия является присутствие на торжествах в Киеве делегации Вселенского патриарха Варфоломея.

Бой под Крымским

Разведгруппа из 15 оккупантов днем, 28 июля, пыталась захватить позиции украинских военных вблизи Крымского. Военные, которые находились на наблюдательном посту приняли бой. Противников было почти вчетверо больше.

Упорным удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты.

Получив решительный отпор, противник под плотным огнем прибег к отходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил.

К сожалению, в результате боя погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Оккупанты потеряли четырех человек, еще шестеро получили ранения.

День противодействия гепатиту

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитами. По статистике примерно 50 тысяч украинцев болеют гепатитами. А вот больше миллиона даже не знают о том, что имеют такую инфекцию. Тогда как ныне с помощью современных тест-систем можно легко проверить, в домашних условиях.

Гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Гепатит B и C – 2 основных типа с 5 различных инфекций гепатита – является причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.

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Лучший и наиболее эффективный способ предупреждения инфицирования гепатитом В – это вакцинация. Вакцины против гепатита C не существует, поэтому профилактика инфекции гепатита С в основном зависит от манипуляций, связанных с контактом с кровью.

Обезопаситься от гепатита С возможно лишь с использованием стерильного инъекционного оборудования и надлежащая гигиена рук перед манипуляциями, правильное и регулярное использование презервативов.