Главные новости 1 декабря: Трамп не пожал руку Путину, авария поезда в РФ, премия семье Сенцова
Во время поздравлений на саммите G20 в Аргентине Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину. В Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перевернулись десятки грузовых вагонов с военной техникой. Узника Кремля Олега Сенцова Польша наградила премией "За человеческое достоинство. "Такими были главные новости 1 декабря в Украине.
Трамп проигнорировал Путина
1 декабря в Буэнос-Айресе состоялось открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры будут обсуждать самые острые проблемы современности.
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Интересно, что когда лидеры государств выстраивались для общего фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо него и не пожал ему руки. Позже, когда политики отправились в зал пленарных заседаний, президент России шел впереди, а президент США держался на расстоянии от него.
Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидели рядом, что-то обсуждали и смеялись.
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Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа.
Напомним, ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".
30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".
В России перевернулась военная техника
В Омской области России сошел с рельсов сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов - цистерны с мазутом. Разлива мазута нет, также нет погибших, пострадавших и травмированных. При этом повреждено 300 метров дороги.
В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники
В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что поезд перевозил гусеничную военную технику, которая направлялась на ремонтный завод.
В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники
Видео: в России на железной дороге перевернулась военная техника
Вместе с тем, обозреватель группы "Информационное сопротивление", военно-политический эксперт Александр Коваленко, известный как блогер "Злой Одессит", обратил внимание, что у военной техники, которую перевозил поезд, были закрашены бортовые номера и тактические знаки, как и у той российской техники, которая участвует в боевых действиях на Донбассе.
Польша наградила семью Сенцова
В Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Одна из целей посещения Украины – церемония вручения награды Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") семьи Олега Сенцова, которого незаконно задержали в Крыму и осудили в России.
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Эту польскую премию Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан.
Яцек Чапутович вручил награду сестре Сенцова Наталье Каплан
Предоставлением этой награды Польша выражает свою поддержку господину Олегу Сенцову, который в глазах всего международного сообщества является символом вечной борьбы ради прав человека. Я одновременно горько жалею, что не могу лично вручить эту награду лауреату,
- сказал Яцек Чапутович.
Каплан отметила, что эта премия действительно важная, ведь так международное сообщество показывает свою поддержку Олегу. Дескать, вытащить его из тюрьмы могут только политики.
Напомним, в октябре 2018-го Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова.
За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Без еды он протестировал 145 дней. Однако из-за резкого ухудшения здоровья он был вынужден прекратить протест.
2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.