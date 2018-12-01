Во время поздравлений на саммите G20 в Аргентине Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину. В Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перевернулись десятки грузовых вагонов с военной техникой. Узника Кремля Олега Сенцова Польша наградила премией "За человеческое достоинство. "Такими были главные новости 1 декабря в Украине.

Трамп проигнорировал Путина

1 декабря в Буэнос-Айресе состоялось открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры будут обсуждать самые острые проблемы современности.

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Интересно, что когда лидеры государств выстраивались для общего фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо него и не пожал ему руки. Позже, когда политики отправились в зал пленарных заседаний, президент России шел впереди, а президент США держался на расстоянии от него.

Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидели рядом, что-то обсуждали и смеялись.

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Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа.

Напомним, ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".

В России перевернулась военная техника

В Омской области России сошел с рельсов сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов - цистерны с мазутом. Разлива мазута нет, также нет погибших, пострадавших и травмированных. При этом повреждено 300 метров дороги.



В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники



В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что поезд перевозил гусеничную военную технику, которая направлялась на ремонтный завод.



В России на железной дороге перевернулся 21 вагон военной техники

Видео: в России на железной дороге перевернулась военная техника

Вместе с тем, обозреватель группы "Информационное сопротивление", военно-политический эксперт Александр Коваленко, известный как блогер "Злой Одессит", обратил внимание, что у военной техники, которую перевозил поезд, были закрашены бортовые номера и тактические знаки, как и у той российской техники, которая участвует в боевых действиях на Донбассе.

Польша наградила семью Сенцова

В Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Одна из целей посещения Украины – церемония вручения награды Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") семьи Олега Сенцова, которого незаконно задержали в Крыму и осудили в России.

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Эту польскую премию Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан.