Під час привітань на саміті G20 в Аргентині Дональд Трамп не потиснув руки Володимиру Путіну. В Омській області Росії зійшов з рейок потяг, внаслідок чого перекинулися десятки вантажних вагонів із військовою технікою. Бранця Кремля Олега Сенцова Польща нагородила премією "За людську гідність. "Такими були головні новини 1 грудня в Україні.

Трамп проігнорував Путіна

1 грудня у Буенос-Айресі відбулось відкриття саміту "Великої двадцятки", на якому світові лідери обговорюватимуть найгостріші проблеми сьогодення.

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Цікаво, що коли лідери держав вишиковувалися для спільного фото, Володимир Путін першим піднявся на подіум, а Дональд Трамп просто пройшов повз нього та не потиснув йому руки. Пізніше, коли політики вирушили до зали пленарних засідань, президент Росії йшов попереду, а президент США тримався на відстані від нього.

Крім того, президент США уникнув рукостискання зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Натомість привітався з принцом Саудівської Аравії Володимир Путін. Більше того, журналісти повідомляють, що Путін та Мохаммед бін Салман часто сиділи поруч, щось обговорювали і сміялись.

Відео: аби не зганьбитися ще більше, Путін знайшов заміну Трампу

Пізніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

У Росії перекинулась військова техніка

В Омській області Росії зійшов з рейок зійшов 71 вагон, 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, із них 5 вагонів – це цистерни з мазутом. Розливу мазуту немає, також немає загиблих, постраждалих та травмованих. При цьому пошкоджено 300 метрів залізниці.



У Росії на залізниці перекинувся 21 вагон військової техніки



У Росії на залізниці перекинувся 21 вагон військової техніки

У прес-службі Центрального військового округу повідомили, що потяг перевозив гусеничну військову техніку, що прямувала на ремонтний завод.



У Росії на залізниці перекинувся 21 вагон військової техніки

Відео: у Росії на залізниці перекинулась військова техніка

Разом з тим, оглядач групи "Інформаційний спротив", військово-політичний експерт Олександр Коваленко, відомий як блогер "Злий Одесит", звернув увагу, що у військової техніки, яку перевозив потяг, були зафарбовані бортові номери і тактичні знаки, як і у тієї російської техніки, яка бере участь в бойових діях на Донбасі.

Польща нагородила сім'ю Сенцова

До Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, який зустрівся зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. Одна з цілей відвідин України – церемонія вручення нагороди Pro Dignitate Humana ("За людську гідність") сім'ї Олега Сенцова, якого незаконно затримали у Криму та засудили у Росії.

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