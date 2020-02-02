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      Главные новости 2 февраля: убийство в Киеве, переписка Шевченко, продолжение собачьего скандала

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      Главные новости 2 февраля / Коллаж 24 канала

      В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника. Появилась запись разговора диспетчеров из Ирана, которые изначально знали о попадании ракеты в самолет МАУ. В сеть слили переписку с представителем МВД Артемом Шевченко по делу об убийстве Павла Шеремета. Скандал с заявлением "Слуги народа" Брагаря о собаке за коммуналку набирает обороты. Такими были главные новости воскресенья, 2 февраля.

      Главные новости сегодня, 2 февраля, в Украине и мире:

      Убийство в Киеве

      На улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Очевидцы рассказали, что убийца подошел к врачу сзади и выстрелил несколько раз.

      Важно! В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего

      От полученных ранений Сотник погиб на месте, а нападавший похитил у него пакет и скрылся в неизвестном направлении. В столице ввели план перехвата "Сирена", в рамках которого полицейские пытаются найти и задержать убийцу.

      Кто такой Андрей Сотник?
      Он работал в киевской клинике DMK. На сайте клиники отмечается, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.

      Он так же был организатором охраны здоровья, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.

      вбивство у центрі Києва, Андрій Сотник
      Убитый в Киеве Андрей Сотник

      Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Злоумышленнику за такое преступление грозит до 15 лет заключения.

      Записи разговоров из Ирана

      В сети опубликовали расшифровку переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.

      К слову: СБУ дали доступ к телефонным разговорам украинцев, погибших в самолете МАУ в Иране

      Согласно записям, человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Поэтому вполне вероятно, что иранские авиаслужбы скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.

      В ходе разговора пилот рассказывает диспетчеру, что видел свет, летевший со стороны города. Он спрашивает или так и должно быть. Когда оба догадываются, что это может быть, то диспетчер делает несколько неудачных попыток связаться с украинским бортом.

      Впоследствии борт рассказывает, что видел сильную вспышку взрыва, но не понимает, что это. Спрашивает, не будет ли такой же ситуации с иранским самолетом. "Для вас таких проблем не должно быть", – ответил диспетчер.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      авіакатастрофа літака МАУ в Ірані
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране – главное / инфографика 24 канала

      Переписка представителя МВД об убийстве Шеремета

      Экс пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" Василиса Мазурчук опубликовала собственную переписку с якобы пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко о расследовании убийства Павла Шеремета.

      Интересно: Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета

      В переписке есть несколько интересных моментов:

      • Павел Шеремет – "российский агент":
        Шевченко уверяет, что полиция не пытается никого никем выставить. Он твердо заявляет, что именно Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко являются убийцами "российского агента". Пусть же признаются, для чего они это сделали;
      • разговор Мазурчук и Юлии Кузьменко о нападении на Марусю Зверобой:
        Сама экс пресс-секретарь полка "Днепр-1" жалуется на то, что во время брифинга МВД, когда были обнародованы имена подозреваемых, было упомянуто и о ней. Мазурчук вспоминали на брифинге из-за разговора с Юлией Кузьменко. В ней женщины якобы планировали подстроить нападение на волонтера Марусю Зверобой, чтобы выставить ее "сакральной жертвой";
      • следователи сливают доказательства Портнову:
        Мазурчук жалуется на то, что практически все доказательства следствия легко попадают в распоряжение Андрея Портнова. Артем Шевченко утверждает, что не знает, что и откуда берет Портнов;
      • каким образом убийство Шеремета могли "слить":
        Артем Шевченко заявляет, что именно "опера-контрики" заставила полицию расследовать убийство Павла Шеремета. Мол, могли бы просто переквалифицировать дело на теракт и расследовать себе тихонько, но нет – заставили этим заниматься, как их называет представитель МВД, "ментов".

      Переписка с спикером МВД Артемом Шевченко: смотрите фото

      Вбивство Павла Шеремета, кого підозрюють
      Кого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета / инфографика 24 канала

      Продолжение "собачьего" скандала

      Скандал вокруг заявления "слуги народа" Евгения Брагаря о том, чтобы пенсионерка продала собаку, чтобы заплатить за коммуналку, набрал приличный оборот.

      К слову: Бро не продается, – "Нафтогаз" потроллил нардепа СН из-за заявления о коммуналке

      Не троллил депутата разве что ленивый, а местные журналистки уже стали постоянными гостями у пенсионерки Любови Колючей, которой так дерзко ответил политик.

      Сама женщина рассказала: ее Шарику уже 14 лет, поэтому продавать ее не будет. Госпожа Любовь добавила, что у нее 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале. Сейчас она на пенсии и получает 2000 гривен в месяц. Несмотря на то, что Любовь Павловна имеет субсидию, за коммунальные услуги платит много – почти 2000 гривен.

      Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше, если не умеют управлять,
      – заявила пенсионерка.

      Любовь Колючая и ее собака Шарик: смотрите фото

      Что известно о скандальном заявлении Брагарь:

      • 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила у политиков, как ей прожить на пенсию в размере 2000 гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
      • Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
      • Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и приносят извинения за его слова. Во фракции также отметили – задача их команды – повышение уровня жизни людей.
      • После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что пока что новый человек в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не ставил своей целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.
      Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Киева Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Убийство Мир животных Слуга народа Министерство внутренних дел Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Новости политики
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