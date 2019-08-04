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      Главные новости 3 августа: кадровые решения "Слуги народа" и окончательные результаты выборов

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      Новости Украины сегодня 3 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 3 августа / Коллаж 24 канала

      В "Слуге народа" определились, кто возглавит фракцию, а кто будет спикером и вице-спикером нового парламента. ЦИК объявила официальные результаты выборов в Раду по многомандатному округу. Президент Зеленский встретился со "слугами народа" в Трускавце. В Москве взорвались новые протесты, снова драки и сотни задержанных. Одессу затопило после безумного ливня. Такими были главные новости 3 августа.

      Важнейшие новости Украины и мира за 3 августа.

      Кто возглавит фракцию "Слуги народа" в новом парламенте?

      В пропрезидентской партии "Слуга народа" будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность председателя фракции в Верховной Раде IX созыва. Председатель будущей парламентской фракции будет иметь 15 заместителей.

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      Также в "Слуге народа" определились с кандидатурами руководителей парламентских комитетов. На главу Комитета иностранных дел предложат Богдана Яременко, а на председателя комитета по евроинтеграции – Марию Мезенцеву.

      Арахамія
      Давид Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде / "Антикор"

      Зато оппозиции будущая пропрезидентская фракция планирует отдать Комитет по правам человека (сам комитет предлагают сделать "в расширенном формате"). Оппозиции отдадут и Комитет ВР по свободе слова.

      Что известно про Давида Арахамию? Родился 23 мая 1979 года в российском Сочи. Шел четвертым в списке "Слуги народа" на парламентские выборы. Соучредитель международной IT-компании Template Monster и основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в зоне боевых действий на Донбассе.

      В августе 2014 Арахамию назначили советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтерской деятельности, в сентябре – уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре – советником министра обороны и главой Совета волонтеров при Минобороны. В конце июня 2019 Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА":​

      "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера

      Об этом сам глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал на встрече депутатов в Трускавце.

      К теме: Кто такой Дмитрий Разумков – биография вероятного спикера Верховной Рады

      Разумков также рассказал о визите президента Зеленского в Трускавец и целях встречи с будущими депутатами.

      Президент говорил об обучении, которое мы проходили, о результатах этого обучения. Также в рамках нашей внутрипартийной дискуссии, которая проходила в течение этих дней, были озвучены наши кадровые предложения относительно будущих должностей, которые будет предлагать политическая партия "Слуга народа" в Верховной Раде,
      – сказал Разумков

      Он отметил, что у партии уже есть претенденты на руководящие должности в министерствах некоторых комитетах Верховной Рады. Полный перечень кандидатов в Кабмин опубликуют еще до начала работы нового парламента.

      Разумков
      Дмитрий Розумков – вероятно, будущий председатель Верховной Рады / "Радио Свобода"

      ПОСЛЕДНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ РАЗУМКОВА

      Официальные результаты парламентских выборов 2019

      Центральная избирательная комиссия посчитала 100% бюллетеней и обнародовала окончательные официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе, которые состоялись 21 июля.

      Это интересно: Какие партии заплатили больше за голос избирателя: исследования

      В Верховную Раду IX созыва прошли 5 партий и уже известно, сколько мандатов получит каждая из них:

      ► "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)

      ► "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (37 мандатов)

      ► ВО "Батькивщина" – 8,18% (24 мандата)

      ► "Европейская Солидарность" – 8,10% (23 мандата)

      ► "Голос" – 5,82% (17 мандатов)

      "Радикальная партия Олега Ляшко" получает 4,01%, "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%. Другие партии набирают менее 3%.

      Также ЦИК официально признала избранными 191 кандидата в мажоритарных округах.

      Данные о результатах парламентских выборов после подсчета 100% голосов:

      офіційні результати парламентських виборів
      Окончательные данные ЦИК / Инфографика 24 канала

      скільки місць в раді отримають прохідні партії
      Сколько мест в Верховной Раде получает каждая партия / Инфографика 24 канала

      Зеленский встретился со "слугами народа" в Трускавце

      Президент Владимир Зеленский приехал в отель Rixos в Трускавце, где проживают во время обучения будущие нардепы от "Слуги народа". Далее глава государства закрылся там на "рабочее совещание" (закрытое) с народными избранниками.

      К теме: Школа депутатов: чему "слуг народа" учат в Трускавце

      После встречи глава государства рассказал журналистам, что надеется на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа". В случае выявления каких-либо нарушений обещает это прекращать.

      На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то серьезные дядьки или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали,
      – сказал он.

      В то же время Зеленский подчеркнул, что не хочет и не будет влиять на Верховную Раду. Однако "если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор со всеми депутатами".

      Глава президентской политической силы Дмитрий Разумков добавил, что глава государства на встрече со "слугами народа" обсуждал их обучение в Верховной Раде VIII созыва.

      Интересно, что в Трускавце тщательно готовились к визиту Зеленского. Взрывотехники проверяли канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов. А в отеле Rixos установлены металлоискатели, проходя через которые, необходимо даже разуваться.

      Владимир Зеленский приехал в Трускавец: смотрите видео

      Что известно об обучении будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце? Эти учения стартовали 28 июля и продолжаются до 4 августа в комплексе отдыха Rixos. Там народные избранники получают "базовый уровень знаний", "необходимый для успешной реализации полномочий".

      Курс для уже почти депутатов от партии "Слуга народа" разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывают об основах принятия решений. Вечерняя программа имеет целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов обучают технологиям политического процесса.

      6 блоков основной учебной программы: построение личной стратегии депутата и кризисные коммуникации; публичная политика; макроэкономика и бюджет; секторальные направления; законодательный процесс; внедрение политик и анализ стейкхолдеров.

      Новые протесты в Москве – в очередной раз со стычками и задержаниями

      В столице России проходит новая акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов городской думы. Протест не согласовывали с властями, центр Москвы перекрыли силовики. Они задержали по меньшей мере 700 человек.

      Как на протесты реагирует мир: В Совете Европы отреагировали на жесткий разгон протестующих в Москве

      Организаторы протеста пытались договориться с властями Москвы о проведении акции в центре города, однако получили отказ. Им взамен предложили проспект Сахарова, который стал традиционным местом согласованных протестов. В конце концов, договориться о проведении акции так и не удалось. Полиция и прокуратура неоднократно предупреждали о незаконности акции 3 августа.

      Центр Москвы контролируют силовики.

      В отличие от предыдущих таких акций, протесты 3 августа заявлены как прогулка по Бульварному кольцу, а не сборы в конкретном месте. В то же время местные власти в центр столицы стянули силовиков. На месте проведения акции – ОМОН и металлоискатели. Присутствующих тщательно осматривают, территорию патрулирует Россгвардия. Полиция проверяет сумки "подозрительных" людей.

      Задержания.

      Еще перед началом акции российские силовики задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь – одна из немногих известных лидеров протеста, которые оставались на свободе.

      Дальше начали задерживать людей на улицах Москвы (смотрите фото из социальных сетей):

      Видео протестов в Москве 3 августа: силовики бьют дубинками участников акции

      По данным правозащитной организации "ОВД.инфо", задержанных на митинге уже более 700, и их количество стремительно растет.

      Обратите внимание: Россия – государство-изгой: реакция Украины на подавление протеста в Москве

      Что произошло во время прошлой акции 27 июля?Акцию у московской мэрии 27 июля анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Тогда задержали 1127 протестующих. Полиция зачищала жестко центральные улицы российской столицы от активистов. У некоторых – поломанные ноги, у многих – разбитые головы. Московские суды вынесли приговоры 80 митингующим – их обязали выплатить штрафы.

      Одессу затопило после безумного ливня

      Сильный ливень в Одессе 3 августа затопил улицы города. На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и развернул ливневый коллектор.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Традиционно затоплены одесские улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, "Привоз" и Аркадия, Пересыпь – там посрывало люки. Непогода также повалила в городе деревья. А еще под Одессой видели смерч.

      Смотрите видео смерча под Одессой:

      На многих улицах высота воды достает до бамперов автомобилей. А пешеходы вынуждены переходить потоки воды вброд по колени в воде. Из-за непогоды Одессу сковали пробки.

      Синоптики прогнозируют еще большее ухудшение погоды в Одессе – будут лить дожди с градом. Скорость ветра возрастет до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров.

      Мчсники предупредили, что непогода может привести к нарушениям электроснабжения, работы коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям и остановке движения авто.

      Смотрите фото с затопленного ливнем Одессы:

       

      Смотрите видео из затопленной Одессы:

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Протесты Новости России Парламентские выборы 2019 Непогода в Украине ЦИК Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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