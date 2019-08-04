Главные новости 3 августа: кадровые решения "Слуги народа" и окончательные результаты выборов

В "Слуге народа" определились, кто возглавит фракцию, а кто будет спикером и вице-спикером нового парламента. ЦИК объявила официальные результаты выборов в Раду по многомандатному округу. Президент Зеленский встретился со "слугами народа" в Трускавце. В Москве взорвались новые протесты, снова драки и сотни задержанных. Одессу затопило после безумного ливня. Такими были главные новости 3 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за 3 августа.

Кто возглавит фракцию "Слуги народа" в новом парламенте?

В пропрезидентской партии "Слуга народа" будут выдвигать кандидатуру предпринимателя и волонтера Давида Арахамии на должность председателя фракции в Верховной Раде IX созыва. Председатель будущей парламентской фракции будет иметь 15 заместителей.

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Также в "Слуге народа" определились с кандидатурами руководителей парламентских комитетов. На главу Комитета иностранных дел предложат Богдана Яременко, а на председателя комитета по евроинтеграции – Марию Мезенцеву.



Давид Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде / "Антикор"

Зато оппозиции будущая пропрезидентская фракция планирует отдать Комитет по правам человека (сам комитет предлагают сделать "в расширенном формате"). Оппозиции отдадут и Комитет ВР по свободе слова.

Что известно про Давида Арахамию? Родился 23 мая 1979 года в российском Сочи. Шел четвертым в списке "Слуги народа" на парламентские выборы. Соучредитель международной IT-компании Template Monster и основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в зоне боевых действий на Донбассе.



В августе 2014 Арахамию назначили советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтерской деятельности, в сентябре – уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре – советником министра обороны и главой Совета волонтеров при Минобороны. В конце июня 2019 Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

"Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера

Об этом сам глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал на встрече депутатов в Трускавце.

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Разумков также рассказал о визите президента Зеленского в Трускавец и целях встречи с будущими депутатами.

Президент говорил об обучении, которое мы проходили, о результатах этого обучения. Также в рамках нашей внутрипартийной дискуссии, которая проходила в течение этих дней, были озвучены наши кадровые предложения относительно будущих должностей, которые будет предлагать политическая партия "Слуга народа" в Верховной Раде,

– сказал Разумков

Он отметил, что у партии уже есть претенденты на руководящие должности в министерствах некоторых комитетах Верховной Рады. Полный перечень кандидатов в Кабмин опубликуют еще до начала работы нового парламента.



Дмитрий Розумков – вероятно, будущий председатель Верховной Рады / "Радио Свобода"

Официальные результаты парламентских выборов 2019

Центральная избирательная комиссия посчитала 100% бюллетеней и обнародовала окончательные официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе, которые состоялись 21 июля.

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В Верховную Раду IX созыва прошли 5 партий и уже известно, сколько мандатов получит каждая из них:

► "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16% (124 мандата)

► "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (37 мандатов)

► ВО "Батькивщина" – 8,18% (24 мандата)

► "Европейская Солидарность" – 8,10% (23 мандата)

► "Голос" – 5,82% (17 мандатов)

"Радикальная партия Олега Ляшко" получает 4,01%, "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%. Другие партии набирают менее 3%.

Также ЦИК официально признала избранными 191 кандидата в мажоритарных округах.

Данные о результатах парламентских выборов после подсчета 100% голосов:



Окончательные данные ЦИК / Инфографика 24 канала



Сколько мест в Верховной Раде получает каждая партия / Инфографика 24 канала

Зеленский встретился со "слугами народа" в Трускавце

Президент Владимир Зеленский приехал в отель Rixos в Трускавце, где проживают во время обучения будущие нардепы от "Слуги народа". Далее глава государства закрылся там на "рабочее совещание" (закрытое) с народными избранниками.

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После встречи глава государства рассказал журналистам, что надеется на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа". В случае выявления каких-либо нарушений обещает это прекращать.

На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то серьезные дядьки или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали,

– сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не хочет и не будет влиять на Верховную Раду. Однако "если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор со всеми депутатами".

Глава президентской политической силы Дмитрий Разумков добавил, что глава государства на встрече со "слугами народа" обсуждал их обучение в Верховной Раде VIII созыва.

Интересно, что в Трускавце тщательно готовились к визиту Зеленского. Взрывотехники проверяли канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов. А в отеле Rixos установлены металлоискатели, проходя через которые, необходимо даже разуваться.

Владимир Зеленский приехал в Трускавец: смотрите видео

Что известно об обучении будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце? Эти учения стартовали 28 июля и продолжаются до 4 августа в комплексе отдыха Rixos. Там народные избранники получают "базовый уровень знаний", "необходимый для успешной реализации полномочий".



Курс для уже почти депутатов от партии "Слуга народа" разбит на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю. На факультативной программе будущим нардепам рассказывают об основах принятия решений. Вечерняя программа имеет целью развивать "гибкие навыки" – soft skills. А в основной программе депутатов обучают технологиям политического процесса.



6 блоков основной учебной программы: построение личной стратегии депутата и кризисные коммуникации; публичная политика; макроэкономика и бюджет; секторальные направления; законодательный процесс; внедрение политик и анализ стейкхолдеров.

Новые протесты в Москве – в очередной раз со стычками и задержаниями

В столице России проходит новая акция из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов городской думы. Протест не согласовывали с властями, центр Москвы перекрыли силовики. Они задержали по меньшей мере 700 человек.

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Организаторы протеста пытались договориться с властями Москвы о проведении акции в центре города, однако получили отказ. Им взамен предложили проспект Сахарова, который стал традиционным местом согласованных протестов. В конце концов, договориться о проведении акции так и не удалось. Полиция и прокуратура неоднократно предупреждали о незаконности акции 3 августа.

Центр Москвы контролируют силовики.

В отличие от предыдущих таких акций, протесты 3 августа заявлены как прогулка по Бульварному кольцу, а не сборы в конкретном месте. В то же время местные власти в центр столицы стянули силовиков. На месте проведения акции – ОМОН и металлоискатели. Присутствующих тщательно осматривают, территорию патрулирует Россгвардия. Полиция проверяет сумки "подозрительных" людей.

Задержания.

Еще перед началом акции российские силовики задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь – одна из немногих известных лидеров протеста, которые оставались на свободе.

Дальше начали задерживать людей на улицах Москвы (смотрите фото из социальных сетей):

Видео протестов в Москве 3 августа: силовики бьют дубинками участников акции

По данным правозащитной организации "ОВД.инфо", задержанных на митинге уже более 700, и их количество стремительно растет.

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Что произошло во время прошлой акции 27 июля?Акцию у московской мэрии 27 июля анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.



Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Тогда задержали 1127 протестующих. Полиция зачищала жестко центральные улицы российской столицы от активистов. У некоторых – поломанные ноги, у многих – разбитые головы. Московские суды вынесли приговоры 80 митингующим – их обязали выплатить штрафы.

Одессу затопило после безумного ливня

Сильный ливень в Одессе 3 августа затопил улицы города. На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и развернул ливневый коллектор.

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Традиционно затоплены одесские улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, "Привоз" и Аркадия, Пересыпь – там посрывало люки. Непогода также повалила в городе деревья. А еще под Одессой видели смерч.

Смотрите видео смерча под Одессой:

На многих улицах высота воды достает до бамперов автомобилей. А пешеходы вынуждены переходить потоки воды вброд по колени в воде. Из-за непогоды Одессу сковали пробки.

Синоптики прогнозируют еще большее ухудшение погоды в Одессе – будут лить дожди с градом. Скорость ветра возрастет до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров.

Мчсники предупредили, что непогода может привести к нарушениям электроснабжения, работы коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушениям и остановке движения авто.

Смотрите фото с затопленного ливнем Одессы:

Смотрите видео из затопленной Одессы:

Сколько украинских военных погибли на Донбассе в июле: имена и фото – в материале 24 канала.