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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Главные новости 5 сентября: старт Антикоррупционного суда и освобождение Цемаха

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      Новости Украины сегодня 5 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 5 сентября / коллаж 24 канала

      В Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Другой суд, Киевский апелляционный выпустил из-под стражи фигуранта дела о сбивании МН17 Владимира Цемаха. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд за отменой лицензии телеканала NewsOne. Авто невестки Валерии Гонтаревой сожгли в Киеве. Такими были главные новости 5 сентября.

      Важнейшие новости Украины и мира за 4 сентября.

      В Украине заработал Антикоррупционный суд

      5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Президент Украины Владимир Зеленский на открытии суда заявил, что главная его задача – чтобы коррупционеры были наказаны, а государство – защищено.

      К слову: Остается проблема с Холодницким: Шабунин о старте работы Антикоррупционного суда​

      При этом президент отметил, что существуют определенные проблемы с Антикоррупционным судом, которые до сих пор не были решены. В частности, это вопрос о подследственности суда.

      Сразу же после старта работы суда НАБУ и САП направили к нему первый обвинительный акт. Он касается экс-первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского института Титана.

      Следствием установлено, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами вывел более миллиона долларов государственного предприятия на счет компании, зарегистрированной на Виргинских островах.

      Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич также рассказала, что в новый судебный орган передадут более 3 тысяч дел, находящихся на рассмотрении местных судов. Лишь в 190 производствах досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП.

      Как будет работать Антикоррупционный суд?

      Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации.

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      Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, а именно: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда - 37-летняя Ольга Танасевич. Она должна занимать должность 3 года.

      Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой по адресу проспект Победы, 41.

      Вищий антикорупційний суд – ВАКС
      Какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала

      Суд освободил из-под стражи Цемаха

      Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. По решению суда, наемнику боевиков даже не будут одевать электронный браслет.

      Нидерландские следователи, которые расследуют катастрофу малазийского рейса MH17 в 2014 на Донбассе, не раз заявляли о желании допросить бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине.

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      Вместе с тем, в прокуратуре страны выражали сомнение: неизвестно, удастся ли допросить боевика в России, если Украина решит включить его в список для обмена пленными.

      В Киеве активисты вышли на Майдан Независимости протестовать против освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – названием организаторы намекают на "красные линии, которые перешла власть".

      Протест против освобождения Владимира Цемаха: смотрите фото

      Впоследствии появилась информация, что Владимира Цемаха планируют включить в список на обмен. В прокуратуре никак не прокомментировали, действительно ли решение апелляционного суда Киева относительно боевика Цемаха как-то связано с процессом обмена пленными.

      Впоследствии российские СМИ сообщили, что освобождение Цемаха было основным требованием России для возвращения в Украину незаконно заключенного Кремлем украинского режиссера Олега Сенцова.

      Кто такой Владимир Цемах?Подельник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, вероятнее всего, является свидетелем, а может и участником сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

      Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

      Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

      Трагедія МН17
      Трагедия МН17 в цифрах / инфографика 24 канала

      Нацсовет хочет аннулировать лицензию телеканала NewsOne

      Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с требованием об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Члены Нацсовета единогласно проголосовали за это решение.

      К слову: "Слуга народа" предлагает внести изменения в деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания

      Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальный совет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, чтобы утвердить это решение,
      – заявила исполняющая обязанности председателя Нацсовета Ольга Герасимюк.

      Перед этим у здания Нацсовета начались два проплаченных митинга относительно каналов пророссийского политика Виктора Медведчука. На одном люди с плакатами протестуют против контроля кумом Путина украинских СМИ, на другом – наоборот выступают в его поддержку.

      Мітинг під Нацрадою
      Митинг под Нацсоветом / фото 24 канала

      Почему Нацсовет хочет аннулировать лицензию NewsOne?

      Все потому, что телеканал в своем эфире допустил разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти. Поэтому NewsOne обвинили в нарушении закона о телевидении и радиовещании и закона об информации.

      Имеется в виду трансляция на NewsOne выступлений нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко. В этих выступлениях политики заявляли о необходимости восстановить связи с Россией, отменить закон о декоммунизации.

      В эфире телеканала также звучали заявления других людей о том, что якобы "на Донбассе воюют донецкие шахтеры, а не русские войска" и так далее.

      Кроме того, в июле NewsOne попал в скандал, когда анонсировал телемост с телеканалом "Россия 24". В результате из-за шквала критики и возмущения общества NewsOne пришлось отменить телемост с Россией. На канале это решение объяснили тем, что его журналистам поступали прямые угрозы.

      Кому належать українські ЗМІ
      Кому принадлежат украинские СМИ / инфографика 24 канала

      В Киеве сожгли авто невестки Гонтаревой

      В центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

      Интересно: Все знали, чья это машина: охранник о поджоге авто невестки Гонтаревой

      Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью произошло покушение. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева,
      – заявила Гонтарева.

      По мнению бывшего руководителя Нацбанка, случай в Лондоне, где ее на пешеходном переходе сбил автомобиль, и поджог машины невестки, связаны "звеньями одной цепи".

      Авто невестки Гонтаревой после поджога: смотрите фото

      Сама Валерия Гонтарева впоследствии впервые опубликовала фото из британской больницы. Она провела небольшую экскурсию по палате, в которой лежит, с видом на панораму Лондона, открывающимся из окна. Показала также травмированную ногу, костыли и инвалидное кресло, на котором ей придется передвигаться следующие 4 или 6 месяцев.

      Валерія Гонтарева, ДТП, у лікарні
      Валерия Гонтарева в больнице / фото: "Новое время"

      Журналист Дмитрий Гнап заявил, что экс-глава Национального банка заинтересована в том, чтобы даже будучи прикованной к больничной кровати, не возвращаться в Украину, где до сих пор открыто дело, в котором она фигурирует.

      Кроме того, он отметил, что единственными доказательствами об "умышленном" ДТП или "поджоге" являются исключительно слова Валерии Гонтаревой. Зато нет никаких видео с камер наблюдения.

      blog_ava
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      5 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Владимир Зеленский Владимир Цемах MH17 Валерия Гонтарева Олег Сенцов Дмитрий Гнап - новости Медиа NewsOne Елена Танасевич НАБУ САП
      Источник: 24 канал
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