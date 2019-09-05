Головні новини 5 вересня: старт Антикорупційного суду і звільнення Цемаха

В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Інший суд, Київський апеляційний, випустив з-під варти фігуранта справи про збиття МН17 Володимира Цемаха. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду по скасування ліцензії телеканалу NewsOne. Авто невістки Валерії Гонтаревої спалили у Києві. Такими були головні новини 5 вересня.

Найважливіші новини України та світу за 4 вересня.

В Україні запрацював Антикорупційний суд

5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Президент України Володимир Зеленський на відкритті суду заявив, що головне його завдання – щоб корупціонери були покарані, а держава – захищена.

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При цьому президент зазначив, що існують певні проблеми з Антикорупційним судом, які досі не були вирішені. Зокрема, це питання про підслідність суду.

Одразу ж після старту роботи суду НАБУ та САП скерували до нього перший обвинувальний акт. Він стосується експершого заступника гендиректора Державного науково-дослідного інституту Титану.

Слідством встановлено, що протягом 2012-2013 років службовець у змові з іншими особами вивів понад мільйон доларів державного підприємства на рахунок компанії, зареєстрованої на Віргінських островах.

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич також розповіла, що до нового судового органу передадуть понад 3 тисячі справ, які перебувають на розгляді місцевих судів. Лише у 190 провадженнях досудове розслідування закінчувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Як працюватиме Антикорупційний суд?

Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації.

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Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич. Вона повинна обіймати посаду 3 роки.

Вищий антикорупційний суд працюватиме у Києві поруч з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за адресою проспект Перемоги, 41.



Які справи розглядатиме Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

Суд звільнив з-під варти Цемаха

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. За рішенням суду, найманцю бойовиків навіть не одягатимуть електронного браслета.

Нідерландські слідчі, які розслідують катастрофу малайзійського рейсу MH17 в 2014 на Донбасі, не одноразово заявляли про бажання допитати колишнього "начальника ППО" бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні.

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Водночас, у прокуратурі країни висловлювали сумнів: невідомо, чи бойовика вдасться допитати в Росії, якщо Україна вирішить включити його у список для обміну полоненими.

У Києві активісти вийшли на Майдан Незалежності протестувати проти звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – назвою організатори натякають на "червоні лінія, які перейшла влада".

Протест проти звільнення Володимира Цемаха: дивіться фото

Згодом з'явилася інформація, що Володимира Цемаха планують включити до списку на обмін. У прокуратурі ніяк не прокоментували, чи справді рішення апеляційного суду Києва щодо бойовика Цемаха якось пов'язане із процесом обміну полоненими.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що звільнення Цемаха було основною вимогою Росії для повернення до України незаконно ув'язненого Кремлем українського режисера Олега Сенцова.

Хто такий Володимир Цемах?Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.



Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".



Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.



Трагедія МН17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

Нацрада хоче анулювати ліцензію телеканалу NewsOne

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернеться суду з вимогою про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

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Питання дуже складне і потребує виважених рішень. Національна рада зробила все, що від нас залежить. Ми застосували всі наші повноваження, щоб затвердити це рішення,

– заявила виконувачка обов'язків голови Нацради Ольга Герасим'юк.

Перед тим біля будівлі Нацради розпочалися два проплачені мітинги щодо каналів проросійського політика Віктора Медведчука. На одному люди з плакатами протестують проти контролю кумом Путіна українських ЗМІ, на іншому – навпаки виступають на його підтримку.



Мітинг під Нацрадою / фото 24 каналу

Чому Нацрада хоче анулювати ліцензію NewsOne?

Усе тому, що телеканал у своєму ефірі допустив розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі або ненависті. Тож NewsOne звинуватили в порушенні закону про телебачення і радіомовлення та закону про інформацію.

Мається на увазі трансляція на NewsOne виступів нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Юрія Бойка. У цих виступах політики заявляли про необхідність відновити зв'язки з Росією, скасувати закон про декомунізацію.

В ефірі телеканалу також лунали заяви інших людей про те, що нібито "на Донбасі воюють донецькі шахтарі, а не росіяни війська" і так далі.

Окрім того, в липні NewsOne потрапив у скандал, коли анонсував телеміст з телеканалом "Россия 24". В результаті через шквал критики та обурення суспільства NewsOne довелося скасувати телеміст з Росією. На каналі це рішення пояснили тим, що щодо його журналістів надходили прямі погрози.



Кому належать українські ЗМІ / інфографіка 24 каналу

У Києві спалили авто невістки Гонтаревої

У центрі Києва в ніч на 5 вересня облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева.

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Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва,

– заявила Гонтарева.

На думку колишньої очільниці Нацбанку, випадок у Лондоні, де її на пішохідному переході збив автомобіль, і підпал машини невістки, пов'язані "ланками одного ланцюга".

Авто невістки Гонтаревої після підпалу: дивіться фото

Сама Валерія Гонтарева згодом вперше опублікувала фото з британської лікарні. Вона провела невелику екскурсію палатою, в якій лежить, і краєвид з панорамою Лондона, який відкривається з вікна. Показала також травмовану ногу, милиці та інвалідне крісло, на якому їй доведеться пересуватись наступні 4 або 6 місяців.



Валерія Гонтарева у лікарні / фото: "Новое время"

Журналіст Дмитро Гнап заявив, що ексочільниця Національного банку зацікавлена у тому, щоб будучи навіть прикутою до лікарняного ліжка, будь що не повертатися до України, де досі відкрито справу, у якій вона фігурує.

Крім того, він зауважив, що єдиними доказами про "навмисне" ДТП чи "підпал" є виключно слова Валерії Гонтаревої. Натомість немає жодних відео з камер спостережнь.