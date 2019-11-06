Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков

Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Зеленский в Харькове представил нового председателя ОГА. 4 украинских военных получили ранения на Донбассе. Депутат "Слуги народа" заявил, что работники оккупационных администраций Донбасса могут остаться у власти. Из-за теплой погоды медведи в Карпатах не могут уснуть. Такими были главные новости среды, 6 ноября.

Важнейшие новости среды, 6 ноября, в Украине и мире:

Ляшко снова напоминает о себе. И снова драка

К теме: Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и утверждает, что якобы именно он устроил драку.

Герус сказал, что Ляшко ждал его в аэропорту якобы по указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Об инциденте уже сообщили в полицию и правоохранители проводят проверку.

Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

Зеленский в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и представил Алексея Кучера новым председателем Харьковской облгосадминистрации. В должности председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер сменил Юлию Светличную. Последняя претендует на должность заместителя секретаря СНБО и подала в НАПК соответствующую декларацию.

Следует знать: Алексей Кучер стал новым председателем Харьковской ОГА: что о нем известно

Что известно об Алексее Кучере

До последнего времени был нардепом от "Слуги народа" – победил в мажоритарном округе №179 в Харьковской области (набрал 50,61% голосов избирателей, что почти втрое больше ближайшего соперника – председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова). В парламенте Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики. Когда Кучера назначат председателем Харьковской ОГА, Рада должна будет досрочно прекратить его депутатские полномочия, а в округе №179 должны пройти промежуточные выборы.



Алексей Кучер в Раде / Фото: UA Харьков

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К слову, свою харьковскую речь он начал со слов о том, что очень замерз. Мол, все харьковские здания, в которых он побывал, – очень холодные.

Президент также проинспектировал харьковские заводы. Главу государства поразила, в частности, статистика – за 10 лет местный авиационный завод построил всего один танк. Основной причиной такой ситуации Зеленский считает низкий уровень заработных плат и условий труда для работников заводов. Он добавил, что не понимает, как можно работать на государство за 3,5 тысячи гривен, и чувствовать себя при этом человеком.

К слову, харьковчане сегодня перекрывали выезд кортежа президента Владимира Зеленского. Митингующие просили не сносить рынок "Барабашово", через который хотят построить новую дорогу. Президент вышел, чтобы пообщаться с ними.

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Зеленский сказал, что знает о ситуации и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Смотрите видео с блокировкой кортежа Зеленского

На Донбассе снова жарко. Разведение войск продолжается

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Четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения с начала суток. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе ООС также сообщили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

Работы по разминированию по графику продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка – Петровское).

Начало практических мероприятий предварительно запланирован на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.



Разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Скандальное заявление депутата Максима Ткаченко

К теме: Работники оккупационных администраций Донбасса смогут быть во власти, – «слуга народа» Ткаченко

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и депутат фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко заявил, что работники оккупационных администраций Донбасса смогут остаться в команде новой власти. По его словам, на "той стороне сейчас у власти все равно есть честные, порядочные и профессиональные люди".



Максим Ткаченко / cкриншот видео

Однако уже вскоре депутату пришлось объяснить свою позицию.

Его логика следующая: на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины при участии международных организаций. Ткаченко отмечает, что граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор.

Он добавил, что по результатам этого выбора в новой украинской власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на оккупированной территории как заложники ситуации.

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Что известно о Максиме Ткаченко?Депутат от "Слуги народа". 23 октября стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



В августе 2014 года он стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" – дочерней компании Студии "Квартал 95". Он владеет четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.

Медведи в Карпатах из-за теплой осени не впадают в спячку

Последние недели в Украине очень теплые. Из-за такой погоды медведи в Карпатах еще не залегают в берлоги, а пользуются случаем наесться на зиму. Заместитель директора Галицкого национального природного парка на Ивано-Франковщине Владимир Бучко рассказал, что берлоги уже готовы, солома набросана, поэтому медведи "могут залегать хоть завтра".

По его словам, бабье лето побуждает медведей к поиску пищи, чтобы больше загнать за шкуру жира на зимовку.



Медведь греется на солнышке / Фото в фейсбуке Галицкого национального природного парка

Что известно о Центре реабилитации диких животных?

В 2017 году сюда привезли 4 бурых медведя из Херсона. В ноябре прошлого года они впервые впали в зимнюю спячку.

Когда медведи залегают в берлоги?В зависимости от климатических и других условий медведи залегают в берлоги с октября – ноября до марта – апреля и даже позже. Примерно медведи спят 5-6 месяцев. Кстати, в некоторых теплых странах медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.