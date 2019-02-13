Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ

Шевченковский суд Киева опять не избрал меру пресечения председателю Херсонского областного совета Мангеру. Пентагон намерен разместить в Европе боевые бронированные машины Stryker. Ульяна Супрун несмотря на запрет приехала в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздраве. Оккупанты назвали условие сохранения храма ПЦУ в аннексированном Крыму. Такими были главные новости 13 февраля в Украине и мире

Дело Гандзюк: Мангер впервые заговорил

Шевченковский суд Киева второй день подряд не смог избрать меру пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Его подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заседание суда затянулось до полуночи и адвокаты подозреваемого заявили, что очень устали. Поэтому заседание суда перенесли на 14 февраля, а именно на 10:30.

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Обещанные имена организаторов убийства активистки глава Херсонского облсовета до сих пор не назвал, а теперь уверяет, что не понимает и причину обвинений.

Если суд примет Мангера под стражу, его могут выпустить из-под ареста. Залог 1 миллион гривен готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс". Трое представителей именно этого объединения защищают Мангера в суде.

Позже Владислав Мангер заявил, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который к 2018 году возглавлял Херсонскую СБУ. Однако, в Службе безопасности Украины сразу отреагировали на это обвинение.

Заявление (ред. 24 канал) является абсурдным, безосновательным и клеветническим.

– заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Прокурор Виктория Калита во время судовго заседания заявила, что подозреваемые в организации убийства Екатерины Гандзюк, Владислав Мангер и Алексей Левин, платили потенциальным свидетелям по делу за молчание.

Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне известную активистку и советника мэра облили серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Смотрите видео: почему Владислава Мангера подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк

США отправит в Европу оружие

Пентагон собирается разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker из-за роста угрозы со стороны России для европейских стран.

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США намерены повысить мобильность и развернуть больше многофункциональной бронетехники в регионе.

Stryker с новейшим оружием ПВО является ключевым элементом этой инициативы,

– пишут авторы публикации.

Броневики будут оснащены ракетами малой дальности Hellfire и Stinger. Они также отмечают, что намерение США усилить Европу для противостояния России подтверждает представленный ранее отчет под названием "Враждебные меры России в Европе".

Документ приводит конкретные детали, в частности, области, на которых сфокусировано внимание России. Речь идет не только о странах Балтии, но и о славяноязычных районах южной части Восточной Европы.



Так выглядит американский Stryker//Фото из открытых источников

Супрун пришла на заседание, несмотря на запрет

Временно отстраненная от должности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун все равно пришла на заседание правительства (отчитывались о работе за 2018 год). Она собирается решить вопрос разблокирования работы Минздрава. Отметим, по решению Окружного админсуда Киева, Супрун запрещено участвовать в заседаниях правительства и голосовать.

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Чиновница отметила, что сейчас план ее команды – комплексно защищать системные изменения, которые они начали еще в августе 2016 года относительно трансформации системы здравоохранения в Украине.

Изменения, которые начались в здравоохранении, – это битва за победу достоинства, честности и будущего Украины,

– подчеркнула Супрун.



Ульяна Супрун на заседании Кабмина

Судья Окружного административного суда Киева уже вторые сутки находится в совещательной комнате и не может вынести решение об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. По словам чиновницы, суд специально пытается затянуть и отсрочить принятие этого важного решения.

Мы требуем, чтобы судья срочно объявил свое решение, чтобы мы знали, как дальше действовать,

– добавила Супрун.

Кабинет министров Украины вечером 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Отныне она может подписывать документы о распределении лекарств и вакцин. Соответствующее распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава.

Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева,

– сообщают в Минздраве.

Какие обязанности суд запретил выполнять Супрун?

- участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

- определять стратегическое развитие министерства.

В то же время, Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

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Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео об Ульяне Супрун:

Условия оккупантов

Российские оккупанты обнаглели вконец. Чтобы на полуострове осталась украинская церковь, они хотят признания, что Крым – это Россия!

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Оккупационная власть готова отдать в безвозмездное пользование общине Православной церкви Украины помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги в Симферополе, если глава епархии признает полуостров российским. По мнению архиепископа Евстратия (Зори), таким образом Москва пытается отомстить владыке Клименту за его правозащитную деятельность.

Представитель оккупантов, так называемая министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина заявила, что они требуют от общины Православной церкви Украины зарегистрироваться на территории РФ в соответствии с их законодательством.

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Владыка Климент уже отреагировал на эти слова. Он подчеркнул, что ему важно прежде всего сохранить украинскую церковь в аннексированном Крыму.

Каким образом я буду это дальше делать – не знаю. Для меня главное – сохранить церковь,

– пояснил владыка Климент.

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.