Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії

Шевченківський суд Києва знову не обрав запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Пентагон має намір розмістити в Європі бойові броньовані машини Stryker. Уляна Супрун попри заборону приїхала в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ. Окупанти назвали умову збереження храму ПЦУ у анесованому Криму. Такими були головні новини 13 лютого в Україні та світі.

Справа Гандзюк: Мангер вперше заговорив

Шевченківський суд Києва другий день посіпль не зміг обрати запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Його підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Засідання суду затяглося до опівночі і адвокати підозрюваного заявили, що дуже втомлені. Тож засідання суду перенесли на 14 лютого, а саме на 10:30.

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Обіцяні імена організаторів убивства активістки голова Херсонської облради досі не назвав, а тепер запевняє, що не розуміє і причину звинувачень.

Якщо суд візьме Мангера під варту, його можуть випустити з-під арешту. Заставу 1 мільйон гривень готове внести київське адвокатське об'єднання "Баррістерс". Троє представників саме цього об'єднання захищають Мангера в суді.

Пізніше Владислав Мангер заявив, що вбивство Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко, який до 2018 року очолював в Херсонську СБУ. Однак, у Службі безпеки України одразу відреагували на це звинувачення.

Заява (ред. 24 канал) є абсурдною, безпідставною та наклепницькою.

– заявили речник СБУ Олена Гітлянська.

Прокурор Вікторія Калита під час судовго засідання заявила, що підозрювані в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер та Олексій Левін, платили потенційним свідкам у справі за мовчання.

Що сталося з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні відому активістку та радницю мера облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Дивіться відео: чому Владислава Мангера підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк

США відправить в Європу зброю

Пентагон збирається розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker через зростання загрози з боку Росії для європейських країн.

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США мають намір підвищити мобільність і розгорнути більше багатофункціональної бронетехніки в регіоні.

Stryker із новітньою зброєю ППО є ключовим елементом цієї ініціативи,

– пишуть автори публікації.

Броньовики будуть оснащені ракетами малої дальності Hellfire і Stinger. Вони також зазначають, що намір США посилити Європу для протистояння Росії підтверджує представлений раніше звіт під назвою "Ворожі заходи Росії в Європі".



Документ наводить конкретні деталі, зокрема, області, на яких сфокусовано увагу Росії. Йдеться не лише про країни Балтії, а й слов'яномовні райони південної частини Східної Європи.



Так виглядає американський Stryker//Фото з відкритих джерел

Супрун прийшла на засідання попри заборону

Тимчасово відсторонена від посади міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун все одно прийшла на засідання уряду (звітували про роботу за 2018 рік). Вона збирається вирішити питання розблокування роботи МОЗ. Зазначимо, за рішенням Окружного адмінсуду Києва, Супрун заборонено брати участь у засіданнях уряду та голосувати.

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Чиновниця наголосила, що наразі план її команди – комплексно захищати системні зміни, які вони розпочали ще у серпні 2016 року щодо трансформації системи охорони здоров'я в Україні.

Зміни, які розпочалися в охороні здоров'я, – це битва за перемогу гідності, чесності і майбутнього України,

– наголосла Супрун.



Уляна Супрун на засіданні Кабміну

Суддя Окружного адміністративного суду Києва вже другу добу перебуває у нарадчій кімнаті і не може винести рішення щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки очільниці МОЗ. За словами чиновниці, суд спеціально намагається затягнути та відтермінувати прийняття цього важливого рішення.

Ми вимагаємо, аби суддя терміново оголосив своє рішення, щоби ми знали, як далі діяти,

– додала Супрун.

Кабінет міністрів України ввечері 13 лютого, прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відтепер вона може підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин. Відповідне розпорядження дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ.

Цей винятковий крок Кабінету міністрів є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду Києва,

– повідомляють у МОЗ.

Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

- брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;

- визначати стратегічний розвиток міністерства.

Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

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Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун:

Умови окупантів

Російські окупанти знахабніли вкрай. Аби на півострові залишилися українська церква, вони хочуть визнання, що Крим – це Росія!

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Окупаційна влада готова віддати в безоплатне користування громаді Православної церкви України приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги у Сімферополі, якщо глава єпархії визнає півострів російським. На думку архієпископа Євстратія (Зорі), таким чином Москва намагається помститися владиці Клименту за його правозахисну діяльність.

Представниця окупантів, так звана міністр майнових та земельних відносин Криму Ганна Анюхіна заявила, що вони вимагають від громади Православної церкви України зареєструватися на території РФ відповідно до їх законодавства.

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Владика Климент вже відреагував на ці слова. Він наголосив, що йому важливо перш за все зберегти українську церкву в анексованому Криму.

Яким чином я це далі робитиму – не знаю. Для мене головне – зберегти церкву,

– пояснив владика Климент.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.