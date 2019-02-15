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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Главные новости 15 февраля: Мангер – на свободе, Тимошенко подозревается в незаконном обогащении

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      Новости Украины сегодня 15 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 15 февраля / Коллаж 24 канала

      Владислав Мангер, которого подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, оказался на свободе. Антикоррупционная прокуратура может открыть уголовное производство против Юлии Тимошенко. Судья Сергей Каракашьян, который должен был рассматривать дело против руководительницы МЗ Ульяны Супрун, заявил о самоотводе. Такими были главные новости пятницы, 15 февраля, в Украине и мире.

      Непродолжительная неволя Мангера

      Ночью против 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения. Председатель Херсонского облсовета прямо в зале суда был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения.

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      Защитники чиновника, со своей стороны, заявляли, что их подзащитный не имеет денег, однако добавили, что помогут их найти.

      "У него нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В частности, я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", – утверждал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

      После заседания Мангера должны были доставить в СИЗО. Правда, в изоляторе он не провел даже и дня. Днем стало известно, что за него внесли залог...

      Если бы я принял помощь от всех, кто хотел помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более 2 миллионов долларов. Я благодарю всех, кто хотел помочь. Но в конце концов решил внести залог лично,
      – убеждал Ильченко.

      ...А уже вечером Мангера выпустили из СИЗО. По словам все того же Ильченко, они и в дальнейшем будут сотрудничать и будут помогать следствию, "чтобы найти реальных преступников".

      Добавим, что суд изъял у председателя Херсонского облсовета заграничные паспорта, однако передвигаться свободно по территории Украины он сможет.

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк?
      Сначала Мангера в причастности к нападению на активистку обвинил ее отец Виктор. Он также обвинил в преступлении голову херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Мол, все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Алексеем Левиным на криминальное прозвище "Москаль-младший". Мангер отвергает свои связи с Левиным. При жизни Гандзюк обвиняла областные власти в незаконной вырубке лесов, а Мангера – в покрытии нелегального бизнеса. Активистка еще называла чиновника организатором херсонского "антимайдана".

      Что произошло с Екатериной Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал несколько месяцев. Разве что мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти".

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      Уголовное производство против Тимошенко: в чем дело

      Генпрокурор Юрий Луценко направил в Специализированную антикоррупционную прокуратуру запрос об открытии против кандидата в президенты Юлии Тимошенко уголовного производства. Ее подозревают в возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

      Однако сама инициатива обратиться в САП принадлежит не генеральному прокурору. Как сообщили в ГПУ, на его имя поступило заявление о совершении Тимошенко преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса о "Незаконном обогащении" и "Декларировании недостоверной информации".

      Расследование предполагаемого уголовного преступления должно осуществлять только Национальное аникорупцийне бюро. Однако надзор за ходом досудебного расследования возложен на САП.

      Принимая во внимание изложенное, генеральный прокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способ,
      – отметили в ГПУ.

      В комментарии 24 каналу в САП сообщили, что запрос от ГПУ пока не получили. От других комментариев – отказались.

      К слову, 14 февраля в ответ на жалобу юристов "Жми" (Bihus.Info) суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство по ложным данным в финансовом отчете "Батькивщины".

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      Кто будет рассматривать дело Супрун

      Судья Сергей Каракашьян, который должен был рассматривать дело по иску депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука против руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, заявил о самоотводе. Следовательно, дело передали на автоматизированное распределение. То есть это означает, что судью будет выбирать система.

      Ранее окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он сказал, что вполне доволен решением о возврате ей полномочий.

      Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?
      Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун еще имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

      11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную руководительницу МЗ, однако по состоянию на 12 часов 14 февраля суд до сих пор не одобрил ни одного решения, а судья уже третьи сутки находится в совещательной комнате.

      Сюжет 24 канала о самоотводе судьи по делу Супрун

       

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      Теги: Новости Украины Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Ульяна Супрун САП ГПУ Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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