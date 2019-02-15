Головні новини 15 лютого: Мангер – на волі, Тимошенко – під підозрою у незаконному збагаченні

Владислав Мангер, якого підозрюють у причетності до вбивства Катерини Гандзюк, опинився на волі. Антикорупційна прокуратура може відкрити кримінальне провадження проти Юлії Тимошенко. Суддя Сергій Каракашьян, який мав розглядати справу проти очільниці МОЗ Уляни Супрун, заявив про самовідвід. Такими були головні новини п'ятниці, 15 лютого, в Україні та світі.

Нетривала неволя Мангера

Уночі проти 15 лютого Шевченківський райсуд Києва обрав Мангеру запобіжний захід. Голову Херсонської облради прямо у залі суду було взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 497 300 гривень. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення.

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Захисники чиновника, зі свого боку, заявилляи, що їхній підзахисний немає таких грошей, однак додали, що допоможуть їх знайти.

"У нього немає таких коштів. Ми будемо залучати позикові кошти. Зокрема, я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатися до тих, хто обіцяв допомогу", – стверджував адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

Після засідання Мангера мали доправити у СІЗО. Щоправда, в ізоляторі він провів навіть і дня. Удень стало відомо, що за нього внесли заставу…

Якби я прийняв допомогу від усіх, хто хотів допомогти Владиславу Мангеру, то ми б вже зібрали більш ніж 2 мільйони доларів. Я дякую всім, хто хотів допомогти. Але зрештою вирішив внести заставу особисто,

– переконував Ільченко.

… А вже увечері Мангера випустили з СІЗО. За словами все того ж Ільченка, вони й надалі співпрацюватимуть і допомогатимуть слідству, "аби знайти реальних злочинців".

Додамо, що суд вилучив у голови Херсонської облради закордонні паспорт, однак пересуватися вільно територією України він матиме змогу.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк? Спершу Мангера у причетності до нападу на активістку звинуватив її батько Віктор. Він також звинуватив у злочині голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним. За життя Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Активістка ще називала чиновника організатором херсонського "антимайдану".

Що сталося з Катериною Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднював кілька місяців. Хіба мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".

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Кримінальне провадження проти Тимошенко: у чому річ

Генпрокурор Юрій Луценко скерував до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури запит щодо відкриття провадження проти кандидатки у президенти Юлії Тимошенко кримінального провадження. Її підозрюють у можливому незаконному збагаченні та декларуванні неправдивих відомостей.

Проте сама ініціатива звернутись до САП належить не генеральному прокурору. Як повідомили у ГПУ, на його ім'я надійшла заява про вчинення Тимошенко злочинів, передбачених статтями кримінального кодексу про "Незаконне збагачення" та "Декларування недостовірної інформації".

Розслідування ймовірного кримінального правопорушення має здійснювати тільки Національне аникорупційне бюро. Проте нагляд за перебігом досудового розслідування покладено на САП.

Беручи до уваги викладене, генеральний прокурор ухвалив рішення про направлення заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб,

– зазначили у ГПУ.

У коментарі 24 каналу у САП повідомили, що запит від ГПУ наразі не отримали. Від інших коментарів – відмовились.

До слова, 14 лютого у відповідь на скаргу юристів "Тисни" (Bihus.Info) суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо неправдивих даних у фінансовому звіті "Батьківщини".

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Хто розглядатиме справу Супрун

Суддя Сергій Каракашьян, який мав розглядати справу за позовом депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука проти очільниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун, заявив про самовідвід. Відтак, справу передали на автоматизований розподіл. Тобто це означає, що суддю, обиратиме система.

Раніше окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на керівництво Міністерством охорони здоров'я для Уляни Супрун. Позов подавав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він сказав, що цілком задоволений рішенням щодо повернення їй повноважень.

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на 12 годину 14 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже третю добу перебуває у нарадчій кімнаті.

Сюжет 24 каналу про самовідвід судді у справі Супрун

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