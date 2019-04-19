Главные новости 18 апреля: Зеленский показал команду и национализацию "Приватбанка" отменили

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский наконец представил свою команду, с которой собирается работать в случае победы. Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску украинского олигарха Игоря Коломойского. Россия запретила экспорт в Украину. Такими были главные новости четверга, 18 апреля, в Украине и мире.

Зеленский показал команду, с которой идет в президенты

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Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский наконец представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года. Всех своих специалистов Зеленский назвал "волонтерами" в политике и отметил – "портфели раздавать не собирается".

Команда Зеленского состоит из 20 экспертов:

Руслан Стефанчук – идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу;

Иван Баканов – глава партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде;

Дмитрий Разумков – отвечает за вопросы внутренней политики;

Александр Данилюк – его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика;

Руслан Рябошапка – антикоррупционная правоохранительная политика;

Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям.

Денис Монастырский – отвечает за правоохранительную систему;

Сергей Ионушас – отвечает за судебную систему;

Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне;

Ирина Венедиктова – отвечает за реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев – отвечает за финансы и налогообложение;

Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления "Зе-команды";

Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко – возглавляет направление экологической политики;

Марина Бардина – отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в сфере прав человека;

Андрей Герус – отвечает за направления энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак – эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский – советник по медицине.

Шоумен отметил, что именно с этой командой будет "строить Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы".

Отметим, объявлять команду кандидат в президенты пришел именно на телеканал "1+1" и попутно объяснил, почему избегал общения с журналистами из других телеканалов и изданий. Зеленский объяснил, что такой была "их стратегия", ибо "на ток-шоу старая власть собачиться". Зато его команда общается и будет общаться с обществом с помощью видео.

А наша самая главная стратегия, так сказать вишенка на торте – это наши видео. Эти видеообращения останутся, если мы победим, мы так же будем общаться с обществом. Поэтому мы редко давали видео, но знали, что нас услышат,

– заявил Зеленский.

При этом кандитат утверждает, что с журналистами все это время не говорил, потому что "разорваться не может".

"Я не прячусь от журналистов, я действительно работаю. У меня есть студия "Квартал 95" – и это большой бизнес. Я не могу разорваться. Я живой человек. К тому же, у меня есть дети", – сказал он.

А тем временем приготовления к дебатам продолжаются

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Эмоции вокруг грядущих дебатов, которые должны состояться 19 апреля, набирают обороты. На НСК "Олимпийский" продолжаются приготовления и тратятся немалые суммы. Именно на стадионе встретятся два кандидата, поскольку в студию Общественного на теледебаты Владимир Зеленский ехать не собирается.

В то же время Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на Общественном с 20:00 на 21:00, как того просили в штабе Порошенко. Все для того, чтобы действующий глава государства успел выступить на дебатах на "Олимпийском", которые стартуют в 19:00. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.

Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?

Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

Суд отменил национализацию "Приватбанка"

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Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка"

18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не довели в суде, что банк был неплатежеспособным на момент его национализации.

В то же время в самом банке уверяют – на работу это не будет иметь никакого влияния. Это решение суда еще не вступило в силу, а сам банк не является ни ответчиком, ни участником процесса.

Можем лишь отметить свою позицию учитывая ситуацию. И она выглядит довольно оптимистичной – банк при любых условиях продолжит свою стабильную работу, как это и было всегда, все 27 лет существования банка,

– заверила представитель пресс-службы "Приватбанка" Инна Музычук.

Международное сообщество на такую ​​новость отреагировало мгновенно. В частности, представительства США и Евросоюза в Украине выразили поддержку правительству Украины и НБУ в вопросе национализации "Приватбанка" и подчеркнули, что будут внимательно следить за развитием событий. Там напоминают – в 2016 такой шаг был единственным эффективным методом вкладчиков банка.

"И хотя для этого необходимо было влить около 160 миллиардов гривен средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность "Приватбанка", защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", – пишут дипломаты в обращении.

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Порошенко созвал СНБО

Резкой была реакция действующего Президента Украины – в решении суда он видит серьезную угрозу для финансовой системы, даже возможность дефолта.

Что такое дефолт?

Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства заемщика перед кредитором. Дефолтом также называют неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа.

Поэтому глава государства созвал срочное заседание СНБО, чтобы проанализировать ситуацию и предпринять немедленные решительные шаги для ее преодоления.

План одного из них (очевидно, Коломойского – 24 канал) во время победы Зеленского – вернуть себе "Приватбанк". Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов. А стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом,

– сказал Порошенко в своем видеообращении.

Зато в команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, также отреагировали на решение суда, однако довольно кратко.

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"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанка. Один вопрос: так кто же все-таки, марионетка Коломойского?" – написали они на своей странице в Facebook.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Россия запретила экспорт в Украину

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В России решили, что установят запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширят запрет на ввоз некоторых украинских товаров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев все объясняет "необходимостью России защищать свои интересы" и "принимать соответствующие меры".

Медведев добавил, что он уже подписал постановление правительства. Запрет коснется на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов.

Однако сбоев в поставках нефти в Украину не ожидают. Так, эксперт по вопросам деятельности нефтегазового рынка Сергей Куюн говорит, что сейчас также нет свободной поставки и все идет через согласование с Россией. Поэтому принципиально для Украины ничего не меняется.

Не может быть такого, чтобы просто запретили поставки. Вводится определенный режим новых согласований, однако какими они будут пока сложно сказать,

– объясняет Сергей Куюн.

Так, в течение первого месяца на рынке может происходить турбулентность. Это связано с тем, что нужно сориентироваться на новые источники поставок. Однако в целом большой проблемы для Украины нет.

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