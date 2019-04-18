Головні новини 18 квітня: Зеленський показав команду і суд скасував націоналізацію "Приватбанку"

Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський нарешті представив свою команду, із якою збирається працювати у разі перемоги. Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом українського олігарха Ігоря Коломойського. Росія заборонила експорт нафти в Україну. Такими були головні новини четверга, 18 квітня, в Україні та світі.

Зеленський показав команду, з якою іде у президенти

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Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський нарешті представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року. Усіх своїх фахівців Зеленський назвав "волонтерами" у політиці та зазначив – "портфелі роздавати не збирається".

Команда Зеленського складається із 20 експертів:

Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу;

Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді;

Дмитро Разумков – відповідає за питання внутрішньої політики;

Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика;

Руслан Рябошапка – антикорупційна правоохоронна політика;

Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;

Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему;

Сергій Іонушас – відповідає за судову систему;

Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;

Ірина Венедиктова – відповідає за реформи у судовій системі;

Данило Гетманцев – відповідає за фінанси та оподаткування;

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;

Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди";

Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;

Олег Бондаренко – очолює напямок екологічної політики;

Марина Бардіна – відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;

Андрій Герус – відповідає за напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання;

Сергій Бабак – експерт з освіти та науки;

Євген Комаровський – радник із медицини.

Шоумен наголосив, що саме з цією командою буде "будувати Україну, яка не є молодшою сестрою Росії, яка не є корумпованим партнером Європи".

Зазначимо, оголошувати команду кандидат у президенти прийшов саме на телеканал "1+1" і принагідно пояснив, чому уникав спілкування із журналістами з інших телеканалів та видань. Зеленський пояснив, що такою була "їхня стратегія", бо "на ток-шоу стара влада собачиться". Натомість його команда спілкується і буде спілкуватися із суспільством за допомогою відео.

А наша найголовніша стратегія, так би мовити вишенька на торті – це наші відео. Ці відеозвернення залишаться, якщо ми переможемо, ми так само спілкуватимемося з суспільством. Тому ми рідко давали відео, але знали, що нас почують,

– заявив Зеленський.

При цьому кандитат стверджує, що з журналістами увесь цей час не говорив, бо "розірватися не може".

"Я не ховаюся від журналістів, я справді працюю. У мене є студія "Квартал 95" – і це великий бізнес. Я не можу розірватися. Я жива людина. До того ж, я маю дітей", – сказав він.

А тим часом приготування до дебатів тривають

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Емоції навколо прийдешніх дебатів, що мають відбутися 19 квітня, набирають обертів. На НСК "Олімпійський" тривають приготування та витрачаються чималі суми. Саме на стадіоні зустрінуться двоє кандидатів, оскільки у студію Суспільного на теледебати Володимир Зеленський їхати не збирається.

Водночас Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення теледебатів на Суспільному з 20:00 на 21:00, як того просили у штабі Порошенка. Усе для того, щоб чинний глава держави встиг виступити на дебатах на "Олімпійському", що стартують о 19:00. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.

Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився.

Суд скасував націоналізацію "Приватбанку"

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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді , що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

Водночас у самому банку запевняють – на роботу це не матиме жодного впливу. Це рішення суду ще не набуло чинності, а сам банк не є ні відповідачем, ні учасником процесу.

Можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною – банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку,

– запевнила представниця прес-служби "Приватбанку" Інна Музичук.

Міжнародна спільнота на таку новину відреагувала миттєво. Зокрема, представництва США і Євросоюзу в Україні висловили підтримку уряду України та НБУ у питанні націоналізації "Приватбанку" і наголосили, що уважно стежитимуть за розвитком подій. Там нагадують – у 2016 такий крок був єдиним ефективним методом вкладників банку.

"І хоча для цього необхідно було влити близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність "Приватбанку", захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни", – пишуть дипломати у зверненні.

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Порошенко скликав РНБО

Різкою була реакція чинного Президента України – у рішенні суду він вбачає серйозну загрозу для фінансової системи, навіть можливість дефолту.

Що таке дефолт?Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання позичальника перед кредитором. Дефолтом також називають нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.

Через це глава держави скликав термінове засідання РНБО, аби проаналізувати ситуацію та зробити негайні рішучі кроки для її подолання.

План одного із них (очевидно, Коломойського – 24 канал) під час перемоги Зеленського – повернути собі "Приватбанк". Як бачите, їм не терпиться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів. А країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою,

– сказав Порошенко у своєму відеозверненні.

Натомість у команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, також відреагували на рішення суду, однак досить коротко.

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"Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?" – написали вони на своїй сторінці у Facebook.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

Росія заборонила експорт нафти в Україну

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У Росії вирішили, що встановлять заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширять заборону на ввезення деяких українських товарів. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв усе пояснює "потребою Росії захищати свої інтереси" та "вживати відповідні заходи".

Медведєв додав, що він уже підписав постанову уряду. Заборона торкнеться на ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 мільйонів доларів.

Однак збоїв постачання нафти в Україні не очікують. Так, експерт з питань діяльності нафтогазового ринку Сергій Куюн каже, що зараз також немає вільного постачання і все йде через узгодження з Росією. Тому принципово для України нічого не змінюється.

Не може бути такого, щоб просто заборонили постачання. Вводиться певний режим нових узгоджень, проте якими вони будуть наразі складно сказати,

– пояснює Сергій Куюн.

Так, протягом першого місяця на ринку може відбуватися турбулентність. Це пов’язано з тим, що потрібно зорієнтуватися на нові джерела постачання. Проте загалом великої проблеми для України немає.

Хвилюватися немає причин

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