Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
Илья Кива, Дмитрий Гнап и Александр Вилкул – новые кандидаты в президенты. В Украине отметили День памяти погибших "киборгов". Представители России на Донбассе агитируют людей получать паспорта РФ. В поезде "Херсон – Львов" под пассажирами уже дважды сломалась полка. В Греции тысячи людей протестуют против соглашения с Македонией. Такими были главные новости 20 января в Украине и мире.
Новые кандидаты в президенты Украины
Социалистическая партия Украины выдвинула своего главу Илью Киву кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Такое решение СПУ приняла на съезде в Киеве.
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На Facebook-странице Кивы опубликована видеозапись его выступления, во время которого политик сказал: "Это важный шаг – мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".
Он добавил, что участие в выборах президента является первым этапом, который СПУ ставит перед собой. Вторым этапом политик назвал выборы в Верховную Раду, а третьим – возвращение к Социалистическому интернационалу и восстановление позиций в Европейской социалистической партии.
Смотрите видео, на котором Кива комментирует свое выдвижение в президенты:
Позже политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Такое решение члены политсилы приняли на 10-м всеукраинском съезде партии в Киеве.
"Сила людей" опубликовала в Facebook видео со своего съезда, на котором Гнап заявил, что планирует запустить публичную кампанию фандрайзинга (процесса привлечения денег), чтобы собрать 2,5 миллиона гривен на взнос для регистрации его кандидатом в президенты.
Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится. (...) Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться,
– сказал экс-журналист.
Что известно о Дмитрии Гнапе? Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.
В 20012007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – глава общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слидство.Инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Слидство.Инфо " на "Громадском ТВ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.
Впоследствии в Запорожье участники форума "За мир и развитие" выдвинули народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил на президентских выборах.
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Официальный сайт партии "Оппозиционный блок" сообщает, Вилкул акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.
Выступающие на форуме поддержали позицию А. Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, который обладает необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху,
– говорится в сообщении партии.
Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десятерых из них ЦИК зарегистрировала.
День памяти погибших "киборгов"
В воскресенье, 20 января, в Украине отметили День памяти погибших "киборгов". В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.
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Мы должны быть благодарны тем людям, которые первыми отдали свою жизнь там, в Донецком аэропорту, и сдержали врага. И слава тем, которые остались живы, за то, что они, несмотря ни на что, защищали Украинское государство,
– произнес в своей речи перед панихидой наместник Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря архиепископ Агапит.
Панахида по погибшим "киборгам"
Кроме того, в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по почтению погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.
Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні!Опубліковано Петром Порошенком Субота, 19 січня 2019 р.
Более того, на территории уличной экспозиции Музея АТО в Днепре тоже почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Мероприятие состоялось возле установки, которая имитирует руины уничтоженного аэропорта.
В память о защитниках участники мероприятия под звуки военного оркестра зажгли 242 синие и желтые свечи. К слову, именно столько дней длились бои за ДАП. Кроме того, организаторы объявили минуту молчания.
В память о защитниках зажгли 242 свечи//Фото: Радио Свобода
Что известно о боях за Донецкий аэропорт? Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был непригоден для обороны.
Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".
Агенты РФ на Донбассе агитируют получать паспорта России
Такими действиями Россия фактически берет на себя ответственность за войну на Донбассе.
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"Недавно там был некий Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют", – рассказал представитель омбудсмена Павел Лисянский.
Я в этом вижу то, что людей хотят втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Главный посыл в том, что РФ такими действиями фактически берет на себя ответственность в этой войне на Донбассе, хотя официально ее не признает,
– добавил Лисянский.
При этом он заверил, что Украина будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами. Он также отметил, что такие действия РФ не имеют юридической силы.
К слову, в декабре 2018 года Госдума дала президенту РФ Владимиру Путину право определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.
"Укрзализныця" снова "отличилась"
В пассажирском поезде сообщением "Херсон – Львов" под пассажиром Виктором Гарвоном, который пытался занять свое верхнее место, сломалась полка. Это уже второй случай за две недели.
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Виктор Гарвон написал, что у него сломалась полка в поезде №110 "Херсон – Львов" в 14 вагоне. Кроме того, пассажир утверждает, что на нижней полке ехала глухонемая пассажирка, которая сильно перепугалась, но, к счастью, травм никто не получил.
Выпученные глаза, шок. Она была глухонемой еще до того, как полка провалилась,
– добавил мужчина.
Также Гарвон отметил, что в присутствии начальника поезда и электромеханика был составлен акт и объяснения относительно инцидента.
Более того, 8 января в этом же поезде, но уже в 10 вагоне, также произошел обрыв креплений верхней полки.
Полностью оторвался трос, который держал полку. Дополнительных фиксаторов у полки нет. Слава Богу, что муж в этот момент сидел и успел быстро среагировать,
– написала пассажирка поезда Светлана Нездатна у себя на Facebook-странице.
В Греции протесты
Десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступают против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.
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Известно, что гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста. Более того, местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.
Позже греческая полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Кроме того, в Афинах в столкновениях с митингующими пострадали 10 полицейских.
Известно, что группы радикально настроенных демонстрантов бросали камни, краску и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом. Кроме того, один мужчина, одетый в греческий флаг, напал на полицию с большой палкой, в то время как другие размахивали большими флагами на деревянных древках и наносили удары по офицерам.
По официальным данным полиции, в акции протеста принимают участие не более 60 тысяч человек. Это меньше, чем принимало участие в аналогичном митинге в феврале прошлого года, до подписания соглашения, и намного ниже "более 600 тысяч", которых ожидали организаторы протеста.
К слову, голосование за соглашение с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов.
Что будет после вступления в силу соглашения с Македонией? Соглашение положит конец одному из самых продолжительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
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