Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"

Илья Кива, Дмитрий Гнап и Александр Вилкул – новые кандидаты в президенты. В Украине отметили День памяти погибших "киборгов". Представители России на Донбассе агитируют людей получать паспорта РФ. В поезде "Херсон – Львов" под пассажирами уже дважды сломалась полка. В Греции тысячи людей протестуют против соглашения с Македонией. Такими были главные новости 20 января в Украине и мире.

Новые кандидаты в президенты Украины

Социалистическая партия Украины выдвинула своего главу Илью Киву кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Такое решение СПУ приняла на съезде в Киеве.

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На Facebook-странице Кивы опубликована видеозапись его выступления, во время которого политик сказал: "Это важный шаг – мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".

Он добавил, что участие в выборах президента является первым этапом, который СПУ ставит перед собой. Вторым этапом политик назвал выборы в Верховную Раду, а третьим – возвращение к Социалистическому интернационалу и восстановление позиций в Европейской социалистической партии.

Смотрите видео, на котором Кива комментирует свое выдвижение в президенты:

Позже политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Такое решение члены политсилы приняли на 10-м всеукраинском съезде партии в Киеве.

"Сила людей" опубликовала в Facebook видео со своего съезда, на котором Гнап заявил, что планирует запустить публичную кампанию фандрайзинга (процесса привлечения денег), чтобы собрать 2,5 миллиона гривен на взнос для регистрации его кандидатом в президенты.

Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится. (...) Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться,

– сказал экс-журналист.

Что известно о Дмитрии Гнапе? Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.



В 20012007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – глава общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слидство.Инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Слидство.Инфо " на "Громадском ТВ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.

Впоследствии в Запорожье участники форума "За мир и развитие" выдвинули народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил на президентских выборах.

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Официальный сайт партии "Оппозиционный блок" сообщает, Вилкул акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступающие на форуме поддержали позицию А. Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, который обладает необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху,

– говорится в сообщении партии.

Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десятерых из них ЦИК зарегистрировала.

День памяти погибших "киборгов"

В воскресенье, 20 января, в Украине отметили День памяти погибших "киборгов". В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.

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Мы должны быть благодарны тем людям, которые первыми отдали свою жизнь там, в Донецком аэропорту, и сдержали врага. И слава тем, которые остались живы, за то, что они, несмотря ни на что, защищали Украинское государство,

– произнес в своей речи перед панихидой наместник Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря архиепископ Агапит.



Панахида по погибшим "киборгам"

Кроме того, в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по почтению погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.