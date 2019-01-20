Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"

Ілля Кива, Дмитро Гнап та Олександр Вілкул – нові кандидати у президенти. В Україні відзначачили День пам'яті загиблих "кіборгів". Представники Росії на Донбасі агітують людей отримувати паспорти РФ. У поїзді "Херсон–Львів" під пасажирами вже двічі зламалася полиця. У Греції тисячі людей протестують проти угоди з Македонією. Такими були головні новини 20 січня в Україні та світі.

Нові кандидати у президенти України

Соціалістична партія України висунула свого голову Іллю Киву кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Таке рішення СПУ ухвалила на з'їзді в Києві.

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На Facebook-сторінці Киви опублікований відеозапис його виступу, під час якого політик сказав: "Це важливий крок – ми повертаємося у велику політику після 10 років перебування у забутті".

Він додав, що участь у виборах президента є першим етапом, який СПУ ставить перед собою. Другим етапом політик назвав вибори до Верховної Ради, а третім – повернення до Соціалістичного інтернаціоналу та відновлення позицій у Європейській соціалістичній партії.

Дивіться відео, на якому Кива коментує своє висування у президенти:

Пізніше політична партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента України. Таке рішення члени політсили ухвалили на 10-му всеукраїнському з'їзді партії в Києві.

"Сила людей" опублікувала у Facebook відео зі свого з’їзду, на якому Гнап заявив, що планує запустити публічну кампанію фандрайзингу (процесу залучення грошей), щоб зібрати 2,5 мільйона гривень на внесок для реєстрації його кандидатом у президенти.

Я вважаю, що ми повинні підтримати єдиного кандидата від демократичного табору, якщо він з'явиться. (…) Але є одне але. Я не вірю в те, що такий кандидат буде, що наші більш досвідчені політики по демократичному табору зможуть втамувати свої амбіції і об'єднатися,

– сказав екс-журналіст.

Що відомо про Дмитра Гнапа?Український журналіст, телевелучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.



У 20012007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.

Згодом у Запоріжжі учасники форуму "За мир і розвиток" висунули народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула як єдиного кандидата від опозиційних сил на президентських виборах.

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Офіційний сайт партії "Опозиційний блок" повідомляє, Вілкул акцентував увагу на чотирьох кроки, які повинні привести Україну до успіху, і на яких повинна зосередитися влада відразу після президентських виборів: мир, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку.

Виступаючі на форумі підтримали позицію О. Вілкула, зазначивши, що саме він є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об'єднати громадян і привести Україну до успіху,

– мовиться у повідомленні партії.

Нагадаємо, перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.



Станом на сьогодні документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України подали 12 осіб. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

День пам'яті загиблих "кіборгів"

У неділю, 20 січня, в Україні відзначили День пам'яті загиблих "кіборгів". У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбувається панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.

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Ми повинні бути вдячні тим людям, які першими віддали своє життя там, у Донецькому аеропорті, і стримали ворога. І дякувати тим, які залишилися живими, за те, що вони, незважаючи ні на що, боронили Українську державу,

– виголосив у своїй промові перед панахидою намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря архієпископ Агапіт.



Панахида за загиблими "кіборгами"

Крім того, цього ж дня на території Міноборони відбулися заходи із вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. У заходах брали участь президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих.