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      Главные новости 20 марта: новый президент Казахстана и санкции Украины против РФ

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      Новости Украины сегодня 20 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 20 марта / коллаж 24 канала

      Украина ввела санкции против 294 российских компаний и 848 граждан России. В Казахстане состоялась инаугурация нового президента страны, он отличился неожиданным первым решением: переименовал столицу. В апреле в Украине будет новая цена на газ. ЦИК отклонила наблюдателей от Российской Федерации на президентских выборах. Такими были главные новости среды, 20 марта, в Украине и мире.

      Начали действовать санкции Украины против РФ

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      Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

      Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.

      Так, санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

      • были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
      • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удержанию украинских моряков;
      • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова;
      • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
      • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
      • незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

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      Подробнее ознакомиться с полным перечнем лиц, попавших под действие ограничений можно на сайте 24 канала.

      Новый президент Казахстана и его первое решение

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      В Казахстане прошла церемония инаугурации нового президента страны. Так, 20 марта на пост главы государства в стране вступил Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал должность спикера Сената парламента Казахстана. Отметим, что за день до этого в отставку подал первый и единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

      Токаев будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

      Смотрите видео с инаугурации нового президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева:

      Кстати, новый глава Казахстана в первый же день своего правления отметился громким решением. Он предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан – в честь экс-президента. Парламент Казахстана такую ​​инициативу поддержал. В сети люди шутят над таким изменением названия столицы, которую до этого переименовывали уже 4 раза.

      Что известно о Касиме-Жомарте Токаеве?
      Свою карьеру начал в Министерстве иностранных дел СССР дежурным референтом. Затем работал в советском посольстве в Республике Сингапур. Был старшим референтом, атташе, третьим секретарем МИД СССР. Работал и в МИД Казахстана после развала СССР, в частности возглавлял ведомство.

      Токаев также исполнял обязанности премьер-министра Казахстана, был государственным секретарем, депутатом Сената парламента страны.

      С 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

      В 2013 году Токаев стал спикером Сената парламента Казахстана.

      Добавим также, что вакантное кресло спикера казахстанского парламента тоже ненадолго осталось вакантным. Его 20 марта заняла старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева.

      Новая цена на газ в апреле

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      Цену на газ в Украине для населения снизили на 2% от регулируемой государством стоимости, поэтому 1 кубометр газа в апреле будет стоить 8 гривен 38 копеек (на 17 копеек меньше).

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

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      Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине теперь ниже регулируемой государством цены в 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Благодаря этому "Нафтогаз" решил продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения.

      Подробнее о том, как в Украине формируют цену на газ для населения – в материале.

      Российских наблюдателей не пустят в Украину

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      Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации российских граждан международными наблюдателями на президентских выборах в Украине.

      Еще 15 марта БДИПЧ ОБСЕ передало в ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди прочих там были указаны фамилии 24 человек, предложенных Российской Федерацией.

      Согласно действующему законодательству, граждане страны-агрессора не имеют права быть международными наблюдателями на украинских выборах,
      – сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

      Таким образом Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей из Российской Федерации.

      Возвращение Януковича?

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      20 марта в Оболонском райсуде Киева состоялось очередное слушание дела президента-беглеца Виктора Януковича. Во время заседания судья посоветовал экс-гаранту вернуться в Украину и отбывать наказание.

      На это адвокат политика Виталий Сердюк ответил, что Янукович российского гражданства не имеет и все же планирует вернуться на Родину.

      "Виктор Янукович временно находится в Российской Федерации. Он планирует вернуться в Украину и у него нет российского гражданства", – рассказал юрист.

      Напомним, что на решение о приговоре Виктору Януковичу его защита уже подала апелляционную жалобу.

      Что известно о приговоре Виктору Януковичу?
      После бегства в Россию во время событий Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. 24 января 2019 года его признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      Если Янукович вернется в Украину, он отсидит в тюрьме 13 лет. В то же время экс-президент получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти. Срок наказания Януковичу будет исчисляться с момента его задержания. Также суд постановил взыскать с политика в пользу Украины процессуальные расходы на проведение экспертиз в сумме 98 тысяч 561 гривны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Казахстана Санкции Виктор Янукович Цены Газ
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