Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану та санкції України проти РФ

Україна ввела санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. В Казахстані відбулася інавгурація нового президента країни, він відзначився несподіваним першим рішенням: перейменував столицю. У квітні в Україні буде нова ціна на газ. ЦВК відхилила спостерігачів від Російської Федерації на президентських виборах. Такими були головні новини середи, 20 березня, в Україні та світі.

Почали діяти санкції України проти РФ

Читайте також: Маразм міцніє: у Росії надумали рахувати збитки від "анексії Криму Україною"

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

Так, санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Читайте також: Російська опозиція закликала Меркель зупинити "Північний потік-2"

Детальніше ознайомитися із повним переліком осіб, які потрапили під дію обмежень можна на сайті 24 каналу.

Новий президент Казахстану і його перше рішення

Читайте також: Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва

У Казахстані пройшла церемонія інавгурації нового президента країни. Так, 20 березня на пост глави держави у країні заступив Касим-Жомарт Токаєв, який до цього обіймав посаду спікера Сенату парламенту Казахстану. Зазначимо, що за день до цього у відставку подав перший і єдиний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Токаєв буде повноцінним президентом до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.

Дивіться відео із інавгурації нового президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва:

И суток не прошло, а уже не Назарбаев: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана pic.twitter.com/sAuWlXbu4D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 березня 2019 р.

До речі, новий очільник Казахстану у перший же день свого правління відзначився гучним рішенням. Він запропонував перейменувати столицю країни Астану у Нурсултан – на честь екс-президента. Парламент Казахстану таку ініціативу підтримав. У мережі люди жартують над такою зміною назви столиці, яку до цього перейменовували вже 4 рази.

Що відомо про Касима-Жомарта Токаєва?Свою кар’єру почав у Міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Потім працював у радянському посольстві в Республіці Сінгапур. Був старшим референтом, аташе, третім секретарем МЗС СРСР. Працював і в МЗС Казахстану після розвалу СРСР, зокрема очолював відомство.



Токаєв також виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.



З 2011 по 2013 рік був заступником генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві.



У 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану.

Додамо також, що вакантне крісло спікера казахстанського парламенту теж ненадовго залишилося вакантним. Його 20 березня зайняла старша донька екс-президента Казахстану Даріга Назарбаєва.

Нова ціна на газ у квітні

Читайте також: Уряд продовжить контракт з главою "Нафтогазу" Коболєвим

Ціну на газ в Україні для населення знизили на 2% від регульованої державою вартості, тож 1 кубометр газу у квітні коштуватиме 8 гривень 38 копійок (на 17 копійок менше).

Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

Читайте також: Луценко заявив, що посол США Йованович надала йому список "недоторканих"

Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою ціну у 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. Завдяки цьому "Нафтогаз" вирішив продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення.

Детальніше про те, як в Україні формують ціну на газ для населення – у матеріалі.

Російських спостерігачів не пустять в Україну

Читайте також: Які зарплати у жителів окупованого Донбасу та скільки платять бойовикам

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації російських громадян міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні.

Ще 15 березня БДІПЛ ОБСЄ передало до ЦВК свій список кандидатів у міжнародні спостерігачі за виборами президента України. Серед інших там були зазначені прізвища 24 осіб, запропонованих Російською Федерацією.

Згідно з чинним законодавством, громадяни країни-агресора не мають права бути міжнародними спостерігачами на українських виборах,

– повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Таким чином Центрвиборчком відмовив БДІПЛ ОБСЄ в реєстрації спостерігачів із Російської Федерації.

Повернення Януковича?

Читайте також: Мей попросила Євросоюз відкласти Brexit до червня

20 березня в Оболонському райсуді Києва відбулося чергове слухання справи президента-втікача Віктора Януковича. Під час засідання суддя порадив екс-гаранту повернутися до України та відбувати покарання.

На це адвокат політика Віталій Сердюк відповів, що Янукович російського громадянства не має та все ж планує повернутися на Батьківщину.

"Віктор Янукович тимчасово перебуває у Російській Федерації. Він планує повернутись до України та у нього немає російського громадянства", – розповів юрист.

Нагадаємо, що на рішення про вирок Віктору Януковичу його захист вже подав апеляційну скаргу.

Що відомо про вирок Віктору Януковичу?Після втечі до Росії під час подій Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. 24 січня 2019 року його визнали винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.



Якщо Янукович повернеться до України, він відсидить у в'язниці 13 років. Водночас екс-президент отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади. Термін покарання Януковичу обчислюватиметься з моменту його затримання. Також суд постановив стягнути з політика на користь України процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 98 тисяч 561 гривні.