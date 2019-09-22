Главные новости 22 сентября: возможна ли прямая война с Россией, детали жуткого ДТП под Одессой

В России заговорили о войне с Украиной, вспоминая при этом о "братском народе". Все, что пока известно о жуткой ДТП на одесской трассе, где погибли 9 человек. Почему активисты начали блокировать вагоны с российским углем на Львовщине. Молодой боец из Запорожья умер во львовской больнице. Под Варшавой нашли тело украинца, пропавшего еще в июле. Такими были главные новости воскресенья, 22 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 22 сентября.

Опять разговоры о "братском народе" на фоне комментариев о прямой войне

В Минобороны России утверждают, что прямого конфликта с Украиной быть не может. Министр Сергей Шойгу отверг возможность прямого военного конфликта с Украиной. Мол, с "братским народом" – украинцами – Россия "будет жить в мире и добрососедстве".

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Шойгу же о сценарии прямого военного вмешательства "даже не думает".

Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету,

– дерзко заявил он.

В стиле русской пропагандистской риторики он добавил: "Когда-то экстремистов в Украине таки придется останавливать. Жаль только, что это не сделали раньше".

Украина готова смягчить экономическую блокаду оккупированного Донбасса без предварительных условий – это предполагает так называемая формула Зеленского. В частности, в МИД считают целесообразной выплату пенсий жителям оккупированных территорий.



Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала

Все, что пока известно о смертельной ДТП под Одессой

Под Одессой грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. Погибли 9 человек, еще 4 ранены. Свидетели говорят, что все погибшие – пассажиры маршрутки. Причину ДТП пока устанавливает следствие.

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Чрезвычайники говорят: столкнулся бензовоз и маршрутка Mercedes Sprinter. Впоследствии стало известно, что это была автоцистерна, перевозившая, вероятно, смазку. На обнародованных фото и видео можно увидеть, что сила столкновения была безумной – микроавтобус опрокинуло и снесло ему левый бок.

Авария произошла за 15 – 20 километров от Одессы между селами Новая Долина и Прилиманское, что в Овидиопольском районе Одесской области. По данным очевидцев, в ДТП попала 52 маршрутка, ехавшая из Одессы в село Великодолинское. Всех пострадавших доставили в больницы.



Фото с места аварии в Одесской области​ / Grand.ua



Спасатели на месте аварии​ / Grand.ua



Столкнулись маршрутка и бензовоз​ / Grand.ua



ДТП под Одессой / Фото из соцсетей

Что известно о жертвах автокатастрофы и пострадавших?​

На момент страшной аварии в маршрутке находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте. Трех пассажиров маршрутки и водителя грузовика с места трагедии забрала скорая.



Заместитель главного врача по хирургической части Одесской городской клинической больницы № 11 Вадим Стоев рассказал, что в медучреждение в тяжелом состоянии доставили женщину. Ей предоставили всю необходимую помощь, и она в тяжелом состоянии, хоть и в сознании.



К сожалению, такой же детальной информации о состоянии остальных пострадавших в медучреждении не предоставляют.

Смертельная авария в Одесской области: видео

Авария в Одесской области: столкнулись бензовоз и маршрутка: виде​о

Авария на одесской трассе: много погибших - видео

Тела погибших пассажиров забрали с места ДТП только через несколько часов. На место трагедии начали съезжаться люди которые искали родных и близких. В карманах жертв аварии постоянно звонили сотовые телефоны.

Погибшие:

Водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года рождения; Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения; Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения; Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения; Щербицкий Андрей Анатольевич, 1977 года рождения; Шпинь Ольга Анатольевна 1988 года рождения; Шпинь Петр Николаевич, 1985 года рождения; Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения; неизвестный, примерно 30 – 35 лет (данные устанавливаются).

Пострадавшие:

Водитель грузовика – гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги. Колат И., 1980 года рождения; гражданин Николайчук, 1952 года; гражданка Терешенок, 1988 года рождения.

Водитель выбирается из бензовоза после столкновения с переполненной маршруткой: смотрите видео

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц". По их мнению, смертельная авария под Одессой произошла по вине водителя автоцистерны. Его уже задержали, а причастность установили во время следственных действий.

Место столкновения маршрутки и автоцистерны на одесской трассе / Фото "Одесский курьер" (18+)

Видео: все что известно об аварии под Одессой

Почему блокируют вагоны с российским углем на Львовщине

Вагоны с углем активисты блокируют от начала сентября – вблизи шахтерского городка Сосновка на Львовщине. Этот уголь привезли из России в вагонах с логотипом "РЖД" (российская железная дорога). А деньги от его реализации должны пойти в карман соратницы Медведчука – Натальи Королевской.

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Вероятно, выгоду из него будет иметь и сам кум Путина. Как рассказал во время включения с акции по блокированию первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, активисты блокировали этот уголь в течение 21 дня и обращались в областной совет с требованием запретить ввоз российского угля. К слову, такой же уголь добывают и в Украине.

Местные активисты считают, что если нас заставляют покупать российский уголь, то так они убивают наше будущее, угольную отрасль, украинскую энергетическую безопасность. Как можно на 6 году войны покупать уголь у страны-агрессора?

– отметил Семенченко.

Всего из Москвы прибыло 150 вагонов с углем, а должно быть более 1 тысяч. По словам Семенченко, этот российский уголь идет на Червоноградскую обогатительную фабрику, лишь 37% которой принадлежит государству, а остальные – Наталье Королевской, депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Интересно, что ранее активисты в комментарии 24 канала рассказывали, что директор обогатительного предприятия, куда едут вагоны, не скрывает, что этот уголь имеет российское происхождение. И чтобы пикетчики закрыли на это глаза – предлагал им сделку.

Сейчас этот уголь отправили на экспертизу в Киеве, которая собственно и должна установить его происхождение. После этого от власти уже можно будет ожидать определенные шаги.

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Почему нельзя запретить ввоз в Украину угля из России?​

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский рассказал: законных оснований, чтобы не допускать российский уголь на территорию Украины – нет.



Под санкциями только уголь с оккупированных территорий Донбасса, да и то лишь антрацит. Если же этот уголь не является антрацитом, тогда возникает моральная дилемма: с одной стороны, Украина воюет с Россией, а с другой – Украине нужен уголь.

Во львовской больнице умер 33-летний воин из Запорожья Алексей Сыроватко

Говорится о Алексее Сыроватко, бойце 92-й отдельной механизированной бригады. Трагедия произошла 19 сентября.

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Воин умер из-за болезни, но из-за какой именно – информации нет. У Алексея Сыроватко осталась дочь.



Алексей Сыроватко

Это не первая потеря Украины на протяжении последнего времени. Недавно в Польше в больнице умер 46-летний участник войны в Донбассе Николай Гладий.

В лесу под Варшавой нашли тело украинца, пропавшего еще в июле

Мужчина выехал в Польшу 18 мая, пересекал пункт пропуска "Устилуг". 3 июля Иван Шпачук шел с одной работы на другую, и с тех пор родные не могли установить с ним связь.

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Нашли его тело 17 сентября в лесополосе под Варшавой. Вскрытие назначено на 23 или 24 сентября, тогда станет известна причина смерти.

Родственники умершего рассказали, что сейчас тело Ивана Шпачук находится в городе Серодзь Лодзинского воеводства, а 23 сентября его должны перевезти в похоронное бюро в Варшаве. Впрочем, для этого нужно минимум 25 тысяч гривен, поэтому родные погибшего просят помощи.



Иван Шпачук

Номер карточки для перечисления средств: 4149 4971 0037 1824, Шпачук Алла Николаевна.

По последним данным, в Польше сейчас официально работают 483 тысячи украинцев. Среди работников в этой стране украинцы – наибольшая национальная группа.