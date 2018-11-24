Украина отмечает 85-ю годовщину Голодомора – мир говорит об агрессии и опасности со стороны Кремля. Украинские военные установили флаг и полный контроль над селом Розсадки, что на Светлодарской дуге. Русская православная церковь не сдерживает дерзких заявлений из-за отмены прав УПЦ МП на Почаевскую лавру. Такими были главные новости субботы, 24 ноября, в Украине и мире.

Годовщина Голодомора в Украине

Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы чтят память миллионов украинцев, умерших страшной смертью – от голода. Этой осенью со времени ужасных событий прошло 85 лет.

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О жестоком преступлении Советского Союза против украинского народа в этот день говорит весь мир. Особое значение возвращение к страшным страницам истории приобретает в контексте агрессивных и незаконных действий, которые Россия осуществляет на территории Украины теперь.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

Так, об угрозах со стороны Кремля во время мероприятий по чествованию жертв Голодомора сделали заявления ряд стран. В частности, в Государственном департаменте США заявили, что сегодня Россия снова пытается разрушить украинскую идентичность.

Сегодня украинцы снова умирают вследствие попыток России уничтожить их идентичность и стремления народа Украины. Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 тысяч смертей. Однако, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему,

– говорится в тексте документа.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims, we reaffirm our support for #Ukraine’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course. pic.twitter.com/TXpjO8egjb — Heather Nauert (@statedeptspox) 23 листопада 2018 р.

Канадский сенатор Рейнел Андрейчак во время чествования жертв Голодомора в Оттаве заявила о необходимости защитить память миллионов жертв. Политик считает Путина "хорошим учеником" Сталина.

"С каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важную человеческую связь с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас ложится ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, которые до сих пор распространяются Кремлем", – сказала Андрейчак.

Она убеждена, что советский диктатор Иосиф Сталин, который является одним из организаторов Голодомора, боялся украинцев, их независимости и нежелания подчиниться российскому имперскому проекту.

Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя,

– отметила канадский сенатор.

Резкое заявление о Голодоморе в Украине и агрессии России сделал и президент Латвии. Латвийский лидер подчеркнул, что Россия продолжает придерживать поведение СССР. Агрессивная политика Москвы против Украины продолжается.

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"Это то, что происходит на наших глазах, – необъявленная война на Донбассе, незаконная аннексия Крыма и де-факто блокада Азовского моря. Таким образом, международное сообщество должно не только помнить эту трагическую страницу украинской истории, но также показывать четкую, сильную позицию против агрессии и попрания международного права", – подчеркнул он.

Зато в России опять позволили себе циничные высказывания о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Так, в МИД РФ отметили, что почти сотню лет назад, голод задел много народов СССР, и никакого целенаправленного геноцида украинского народа не было.

Кроме того, россияне добавили, что геноцид украинского народа якобы совсем не связан с историческими фактами.

Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер,

– сказано в сообщении.

Украинские воины взяли под полный контроль еще один населенный пункт

Силы Специальных Операций взяли под полный контроль населенный пункт Розсадки на Светлодарской дуге. Прикрывала военных пехота, а также они взаимодействовали с саперами.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Как отмечают активисты, несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ООС подняли под самым носом оккупантов украинский флаг.

Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Зачистка Розсадок позволила бойцам Операции объединенных сил (ООС), не нарушая Минские договоренности, сместить линию фронта на 1,2-1,5 километра. По словам спецназовцев, взятие поселка обезопасит местных жителей, ведь теперь боевые действия будут вестись еще дальше от мирного населения,

– подчеркивается в заметке.

Установление контроля над селом Розсадки подтвердили также в штабе ООС.

Так, на исполнение решения Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки, что на Светлодарской дуге.

"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ООС под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг", – сообщили в штабе.

Также известно, что населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако из-за сложности организации обеспечения пехота в поселке не оставалась. Розсадки были под нашим огневым контролем, хоть и находились в "серой зоне".

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В последнее время обнаглевшие боевики вели со стороны села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты. Чтобы исключить провокации и дать на них адекватный ответ, поселок зачистили именно бойцы ССО.

Возвращение Почаевской Лавры и истерика РПЦ

В РПЦ увлеклись новым поводом для многочисленных абсурдных заявлений.

Как сообщал 24 канал, Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

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Конечно, в Московском патриархате не замедлили с ответом. Там заявили, что решение комиссии Министерства юстиции Украины лишить УПЦ Московского патриархата права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры свидетельствует якобы о начале "масштабного давления на УПЦ".

Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы,

– заявил заместитель председателя Синодального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Балашов также не упустил случая поспекулировать на теме создания единой поместной церкви в Украине и извратить факты. Так, представитель РПЦ заявил, что Президент Украины Петр Порошенко говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой поместной церкви.

Но это еще не все.

В УПЦ МП говорят, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста. Оно, считают там, якобы не лишает лавру права пользоваться комплексом сооружений.

Так, руководитель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов утверждает, что на сегодня договор от 2003 года о пользование сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ МП является "действующим и не отмененным".

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"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключения из реестра записи о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет и не отменяет договор о пользования от 2003 года. Вместе с тем право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", – подчеркнул юрист УПЦ МП.

Таким образом, отметил он, отмена государственной регистрации якобы не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Почаевской лавры. Бахов также подчеркнул, что это решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Известный украинский танцор снова поблагодарил Путина за "добро и любовь"

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Сергей Полунин решил не ограничивать себя одним публичным признанием в симпатии к президенту России Владимиру Путину. Украинский танцор вновь опубликовал в социальных сетях скандальные сообщения, добавив к ним неоднозначную фотографию.

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.



​В этот раз на своей странице в Instagram Полунин решил поблагодарить Путина и "всех, кто выбрал добро".

Спасибо Путину и всем, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь – это свет и это самое сильное,

– заявил Полунин.



Публикация Сергея Полунина в Instagram

Прошлое "заявление с признанием" Полунин сделал в свой день рождения 20 ноября. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону.