Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии

Продолжение "Украинского скандала" в США: обнародован текст жалобы на Трампа. Нацсовет лишил цифровой лицензии телеканал "112 Украина". Смертельная авария в Броварах с участием полицейского. Новые задержания в Крыму. Умер Жак Ширак. Такими были главные новости четверга, 26 сентября.

Важнейшие новости за сегодня, 26 сентября, в Украине и мире.

Жалоба на Трампа

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В США обнародовали текст жалобы, с которой начался "украинский скандал" в Вашингтоне. В основном, в нем говорится о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров.

Впрочем, среди примечаний, есть информация о существующей модели влияния на украинское правительство со стороны Трампа и его адвокатов.

Да, там говорится, что глава Белого дома во время разговора с Зеленским просил:

инициировать или продолжить расследование деятельности в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена;

помочь в предполагаемом раскрытии информации, что подозрения о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году были инициированы из Украины, с конкретной просьбой;

встретиться или поговорить с двумя лицами, которых президент открыто называет своими личными представителями по этим вопросам, господином Рудольфом Джулиани и генпрокурором Барром, которых президент Трамп несколько раз упоминает в паре.

Полный текст жалобы на русском языке читайте здесь.

Из стенограммы видно, как президент Зеленский пытался снискать расположение Трампа и четко заявил, что нуждается в поддержке в противостоянии с российской агрессией. В то же время, глава Белого дома сначала вспоминает, что "США сделали так много для Украины", а затем фактически настаивает на расследовании дела, к которому причастен его главный конкурент. Ответ Трампа звучит как классический криминальный шантаж,

– раскритиковали Трампа демократы в стенах Конгресса.

Текст жалобы на Трампа английском:

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Нацсовет отменил цифровую лицензию "112 канала"

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Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания не продлил лицензию на вещание скандально известному каналу "112 Украина". Такое решение там приняли 26 сентября.

Внимание! Речь идет не о лишении лицензии канала в целом, ведь у него есть спутниковая лицензия и он продолжит вещать. Речь идет о региональных компаниях, которые обязаны были вещать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал.

Так, Нацсовет отказал в продлении цифровой лицензии ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ.

Эти компании занимались вещанием в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Роге, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачево, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и прилегающих регионах.

Кроме того, цифровое вещание "112 Украина" остановят в городах, расположенных в Луганской и Донецкой областях. В частности, речь идет о Мариуполе, Константиновке и Краматорске.

В цифре не будет вещания только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня рассматривали. Национальный совет направляет письмо провайдеру. Как только он его получит, он его и выключает. Отключает сигнал провайдер. Это не через полгода, это – в ближайшее время,

– объяснили в Нацсовете.

В то же время, в этих регионах телеканал можно смотреть на спутниковом и кабельном сигналах, а также – в сети.

Больше о том, что для этого телеканала означает потеря цифровой лицензии – в материале.

Смертельное ДТП в Броварах

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В Броварах с участием полицейского произошла ужасная авария. Работник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. Он не справился с управлением.

В результате аварии погибла женщина, еще два человека получили травмы.



Смертельная авария в Броварах / фото пресс служба Нацполиции

Начальника Государственной охранной службы Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования. О событии также сообщили ГБР.

Я принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования,

– заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко, прибывший на место ДТП.



Полиция на месте ДТП

ФСБ в Крыму арестовала украинца

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Гражданина Украины задержали на крымском пункте пропуска "Джанкой", который сейчас подконтролен российским службам. Мужчина якобы пытался въехать в Крым с чужим паспортом. О задержании и аресте украинца информирует только российская сторона.

По их данным, мужчина родом из Мелитополя, ему 25 лет. Российским пограничникам сказал, что направлялся в Россию на заработки. Паспорт же одолжил у друга, потому что свой потерял. Вернуть документ истинному владельцу он планировал после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом.

Против украинца российские оккупанты в Крыму уже возбудили уголовное дело и арестовали его. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Умер Жак Ширак

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В Париже на 86-ом году жизни скончался 22-й президент Франции Жак Ширак. Он был президентом страны в течение 12 лет – с 1995 по 2007 годы.

В 2005 году у Жака Ширака случился инсульт. Однако, его здоровье резко ухудшилось после отъезда из Елисейского дворца в 2007 году.

Жак Ширак был одним из самых известных французских политиков. На государственных должностях работал около 50 лет: неоднократно был мэром Парижа, возглавлял министерство сельского хозяйства и дважды занимал пост премьер-министра Франции.

"President Jacques Chirac died this morning surrounded by his family, peacefully," his son-in-law Frederic Salat-Baroux told #AFP pic.twitter.com/k7IrkNpNH4 — AFP Photo (@AFPphoto) September 26, 2019

К слову, в 1998 году второй президент Украины Леонид Кучма наградил Ширака орденом Ярослава Мудрого I степени.

Больше о жизни известного французского политика – читайте здесь.

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