Головні новини 26 вересня: скарга на Трампа і "112 канал" позбавили цифрової ліцензії

Продовження "українського скандалу" у США: оприлюднений текст скарги на Трампа. Нацрада позбавила цифрової ліцензії телеканал "112 Україна". Смертельна аварія в Броварах за участю поліцейського. Нові затримання в Криму. Помер Жак Ширак. Такими були головні новини четверга, 26 вересня.

Найважливіші новини за сьогодні, 26 вересня, в Україні та світі.

Скарга на Трампа

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У США оприлюднили текст скарги, з якої почався "український скандал" у Вашингтоні. В основному, у ньому йдеться про перебіг телефонної розмови українського та американського лідерів.

Втім, серед приміток, є інформація про існуючу модель впливу на український уряд з боку Трампа та його адвокатів.

Так, там йдеться про те, що глава Білого дому під час розмови з Зеленським просив:

ініціювати чи продовжити розслідування щодо діяльності в Україні ексвіцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена;

допомогти у ймовірному розкритті, що підозри про російське втручання у вибори президента США у 2016 році були ініційовані з України, з конкретним проханням;

зустрітись або поговорити з двома особами, яких президент відкрито називає своїми особистими представниками з цих питань, паном Рудольфом Джуліані та генпрокурором Барром, яких президент Трамп кілька разів згадує у парі.

Повний текст скарги українською мовою читайте тут.

Зі стенограми видно, як президент Зеленський намагався здобути прихильність Трампа і чітко заявив, що потребує підтримки у протистоянні з російською агресією. Натомість, глава Білого дому спочатку згадує, що "США зробили так багато для України", а потім фактично наполягає на розслідуванні справи, до якої причетний його головний конкурент. Відповідь Трампа звучить як класичний кримінальний шантаж,

– розкритикували Трампа демократи у стінах Конгресу.

Текст скарги на Трампа англійською:

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Нацрада скасувала цифрову ліцензію "112 каналу"

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Нацрада з питань телебачення радіомовлення не продовжила ліцензію на мовлення скандально відомому каналу "112 Україна". Таке рішення там прийняли 26 вересня.

Увага! Йдеться не про позбавлення ліцензії каналу загалом, адже він має супутникову ліцензію та продовжить мовити. Йдеться про регіональні компанії, які зобов’язані були мовити як регіональні канали, а не ретранслювати загальнонаціональний канал.

Так, Нацрада відмовила в продовженні цифрової ліцензії ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ.

Ці компанії поширювали мовлення у Києві, Чернігові, Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Сумах, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Луцьк, Черкасах, Хмельницькому, Івано-Франківску та прилеглих регіонах.

Окрім того, цифрове мовлення "112 Україна" зупинять у містах, розташованих у Луганській і Донецькій областях. Зокрема, йдеться про Маріуполь, Костянтинівку та Краматорськ.

В цифрі не буде мовлення тільки тих регіональних компаній, ліцензії яких сьогодні розглядали. Національна рада надсилає лист провайдеру. Як тільки він його отримає, він його і вимикає. Відключає сигнал провайдер. Це не через пів року, це – найближчим часом,

– пояснили у Нацраді.

Водночас, у цих регіонах телеканал можна дивитися на супутниковому і кабельному сигналах, а також – в мережі.

Більше про те, що для цього телеканалу означає втрата цифрової ліцензії – у матеріалі.

Смертельна ДТП у Броварах

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У Броварах за участю поліцейського сталася жахлива аварія. Працівник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту. Він не впорався з керуванням.

В результаті аварії загинула жінка, ще дві особи отримали травми.



Смертельна аварія у Броварах/ фото пресслужба Нацполіції

Начальника Державної охоронної служби Київської області відсторонили від виконання службових обов'язків на час службового розслідування. Про подію також повідомили ДБР.

Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. В найближчі дні громадськість буде повідомлена про жорсткі заходи реагування,

– заявив новий очільник Нацполіції Ігор Клименко, який прибув на місце ДТП.



Поліція на місці ДТП

ФСБ у Криму арештувала українця

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Громадянина України затримали на кримському пункті пропуску "Джанкой", який зараз підконтрольний російським службам. Чоловік начебто намагався в’їхати до Криму з чужим паспортом. Про затримання та арешт українця інформує лише російська сторона.

За їхніми даними, чоловік родом з Мелітополя, йому 25 років. Російським прикордонникам сказав, що прямував до Росії на заробітки. Паспорт же позичив у друга, бо свій загубив. Повернути документ істинному власнику він планував після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом.

Проти українця російські окупанти у Криму вже порушили кримінальну справу та арештували його. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Помер Жак Ширак

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У Парижі на 86-ому році життя помер 22-й президент Франції Жак Ширак. Він був президентом країни протягом 12 років – з 1995 по 2007 роки.

У 2005 році у Жака Ширака стався інсульт. Проте, його здоров’я різко погіршилося після від'їзду з Єлисейського палацу у 2007 році.

Жак Ширак був одним з найвідоміших французьких політиків. На державних посадах працював близько 50 років: неодноразово був мером Парижа, очолював міністерство сільського господарства та двічі обіймав посаду премʼєр-міністра Франції.

"President Jacques Chirac died this morning surrounded by his family, peacefully," his son-in-law Frederic Salat-Baroux told #AFP pic.twitter.com/k7IrkNpNH4 — AFP Photo (@AFPphoto) September 26, 2019



До слова, у 1998 році другий президент України Леонід Кучма нагородив Ширака орденом Ярослава Мудрого І ступеню.

Більше про життя відомого французького політика – читайте тут.

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