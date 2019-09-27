Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом

Секретарь СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении, говорят, из-за конфликта с Андреем Богданом. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в скандал, потому что толкнула журналиста. Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа продолжается – сын Байдена не фигурирует в расследованиях НАБУ. Грузия тоже хочет уйти из ПАСЕ. Такими были главные новости пятницы,

Важнейшие новости за сегодня, 27 сентября, в Украине и мире.

Данилюк решил уйти

Знайте больше: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография пока еще секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении на имя президента Владимира Зеленского. В Офисе Президента сообщили, что само заявление Данилюк написал перед началом официального визита президента в США для участия в Генассамблее ООН.

Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения Президента,

– заявил он.

Ранее ряд украинских СМИ уже успел сообщить об отставке секретаря СНБО. Якобы она связана с тем, что он является кандидатом на пост посла Украины в США и Великобритании.

Сам Александр Данилюк в своем фейсбуке сначала только отшутился. Он спросил у подписчиков, какие еще будут идеи для его трудоустройства.

Что известно о работе Данилюка в СНБО?Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этом посту он сменил Александра Турчинова.



Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Поэтому его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войнына Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонтпрома", работы в сфере энергетики, секторе безопасности и усиление кибербезопасности.

В то же время СМИ сообщают, что Данилюк принял такое решение из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. По данным источников, у чиновников из команды президента Зеленского уже несколько месяцев сложные взаимоотношения.

Данилюк написал заявление об отставке. Причина – в конфликте с главой ОПГ Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В окружении главы СНБО рассказывают, что Данилюк не смог смириться с методами управления в стиле Богдана,

– сообщают СМИ.

В то же время источники в Офисе Президента отмечают, что Данилюк является малоэффективным менеджером.

Знайте больше: Почему Данилюк подал в отставку и что будет дальше: основные версии

Спикер Зеленского Мендель снова попала в скандал

Отношения ряда журналистов с пресс-секретарем президента Владимира Зеленского заметно испортились. Да, пресс-секретарь главы государства попала в скандал – оттолкнула журналиста, когда тот хотел поставить вопрос Зеленскому и Богдану.

Вопрос Сергея Андрушко касалось расследования, которое недавно обнародовали "Схемы".

Выяснилось, что Богдан получил от третьего президента Виктора Ющенко звание "заслуженного юриста Украины". Такая награда ему досталась за возвращение в госсобственность предприятия, контроль над которым на самом деле получил Игорь Коломойский.

После того, как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым все случилось.

А вот Юлия Мендель говорит, что никого не толкала. По ее словам, пыталась остановить журналиста и объяснить ему, что Зеленский и его представители не дают комментариев. Но он "кидался" на нее.



Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко – не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не кидалась, а останавливала,

– пояснила она.

Как Мендель отталкивает журналиста: смотрите видео

И это не все: Было очень неприятно, – еще один журналист рассказал о скандальном поведении Мендель

Скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа продолжается

Администрация лидера США Дональда Трампа обвиняет сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в причастности к масштабной коррупционной схеме в Украине за время работы в газовой компании "Burisma". Однако на самом деле Ганер (так зовут сына) не фигурирует ни в одном расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины.

В то же время в пресс-служба НАБУ отметили, что действительно расследуют дело, в котором фигурирует компания "Burisma Limited". Ее конечным собственником является экс-министр экологии Николай Злочевский.

В деле Бюро говорится о неправомерных действиях чиновников Минэкологии времен президента Януковича, которые выдавали специальные разрешения на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является "Burisma Limited". Речь идет о событиях 2010-2012 годов. Однако Хантер Байден начал работать и стал членом совета директоров компании Burisma только в мае 2014 года.

Что известно о деле против компании "Burisma Limited"?Генпрокуратура Украины и НАБУ расследовали несколько уголовных производств, фигурантом которых был Николай Злочевский и его газовая компания Burisma Holdings Limited. В конце 2014 года он покинул Украину, а начале 2015 года ГПУ объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.



Дело касалось отмывания средств на сумму более 33 миллионов долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", к которой было привлечено ряд компаний, среди которых и Burisma.



Уже в январе 2017 года в компании заявили о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий относительно Злочевского и операционных компаний, входящих в "Burisma Group". В то же время директор НАБУ Артем Сытник в мае 2019 года заявил, что бюро не закрыло ни одного уголовного производства в отношении Злочевского.

След Кремля: Россия приложила руку, – инициатор импичмента Трампа о скандальном разговоре с Зеленским

При чем тут сын Байдена и почему возник скандал в США? Джо Байден – главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах. "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а американского президента обвиняют в давлении на украинскую власть.

Скандал разгорелся после телефонного разговора, в котором Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Инициатором жалобы, относительно которой вспыхнул "телефонный" скандал и началась процедура импичмента, оказался агент ЦРУ. Он работал в Белом доме.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на украинском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

ПАСЕ без Украины и Грузии?

Грузинская делегация собирается покинуть ПАСЕ вслед за Украиной. Сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения. Официальное решение об отказе должен подтвердить глава делегации.

К такому бойкоту грузины планируют прибегнуть из-за возвращения России в состав Ассамблеи.

Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Несмотря на то, что в июле голосование о восстановлении полномочий делегации России было не в нашу пользу. Здесь, говоря "нашу", я имею в виду шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ,

– отметил депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ / инфографика 24 канала

Он также поддержал решение новой украинской делегации не участвовать в сессии. По словам грузинского политика, ни Украина, ни Грузия особо ничего не потеряет в таком случае, поскольку ближайшие мероприятия в ПАСЕ несут в себе протокольный оттенок.

Что известно о новом скандале с украинской делегацией в ПАСЕ?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, который пройдет с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Совете подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако, в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Поэтому украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

Знайте больше: Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

Пиццей выходные не испортишь

Работа работой, новости новостями, а выходные никто не отменял! В конце концов так, как и пиццу. Она – самое популярное блюдо из итальянской кухни, которую любят во всем мире.

Пицца – это отличный выбор для семейного обеда или посиделок с друзьями. Ее приготовление – настоящее искусство, которому мы хотим вас научить. Самые интересные рецепты – здесь.