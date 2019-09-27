Головні новини 27 вересня: Данилюк звільняється та скандал речниці Зеленського із журналістом

Секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення, кажуть, через конфлікт із Андрієм Богданом. Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель потрапила у скандал, бо штовхнула журналіста. Скандал навколо телефонної розмови Зеленського та Трампа триває – син Байдена не фігурує в розслідуваннях НАБУ. Грузія теж хоче піти з ПАРЄ. Такими були головні новини п'ятниці, 27 вересня.

Найважливіші новини за сьогоні, 27 вересня, в Україні та світі.

Данилюк вирішив піти

Знайте більше: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільненняна ім'я презилента Володимира Зеленського. В Офісі Президента повідомили, що саму заяву Данилюк написав перед початком офіційного візиту президента до Сполучених Штатів для участі у Генасамблеї ООН.

Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення Президента,

– заявив він.



Раніше низка українських ЗМІ вже встигли повідомити про відставку секретаря РНБО. Буцімто вона пов'язана з тим, що він кандидатує на пост посла України у США та Великій Британії.

Сам Олександр Данилюк у своєму фейсбуці спочатку лише віджартувався . Він запитав у підписників, які ще будуть ідеї для його працевлаштування.

Що відомо про роботу Данилюка в РНБО?Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.



Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, реформуванння "Укроборонтпрому", роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Данилюк прийняв таке рішення через конфлікт із головою Офісу Президента Андрієм Богданом. За даними джерел, у чиновників з команди президента Зеленського вже кілька місяців складні взаємини.

Данилюк написав заяву про відставку. Причина – в конфлікті з головою ОПУ Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. В оточенні глави РНБО розповідають, що Данилюк не зміг змиритися з методами управління в стилі Богдана,

– повідомляють ЗМІ.

Водночас джерела в Офісі Президента відзначають, що Данилюк є малоефективним менеджером.

Знайте більше: Чому Данилюк подав у відставку і що буде далі: основні версії

Речниця Зеленського Мендель знову потрапила у скандал

Стосунки із низкою журналістів із прессекретаркою президента Володимира Зеленського помітно зіпсувалися. Так, речниця глави держави пострапила у скандал – відштовхула журналіста, коли той хотів поставити Зеленському та Богдану.

Питання ергія Андрушка стосувалося розслідування, яке нещодавно оприлюднили "Схеми".

З'ясувалось, що Богдан отримав від третього президента Віктора Ющенка звання "заслуженого юриста України". Така відзнака йому дісталась за повернення у держвласність підприємства, контроль над яким насправді отримав Ігор Коломойський.

Після того, як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким все трапилось.

А ось Юлія Мендель каже, що нікого не штовхала. За її словами, намагалась зупинити журналіста та пояснити йому, що Зеленський та його представники не дають коментарів. Але він "кидався" на неї.

Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла,

– пояснила вона.

Як Мендель відшовхує журналіста: дивіться відео

і це не все: Було дуже неприємно, – ще один журналіст розповів про скандальну поведінку Мендель

Скандал навколо розмови Зеленського та Трампа продовжується

Адміністрація лідера США Дональда Трампа звинувачує сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена у причетності до масштабної корупційної схеми в Україні за час роботи в газовій компанії "Burisma". Однак насправді Ганер (так звати сина) не фігурує в жодному розслідуванні Національного антикорупційного бюро України.

Водночас у пресслужбі НАБУ відзначили, що дійсно розслідують справу, у якій фігурує компанія "Burisma Limited". Її кінцевим власником є ексміністр екології Микола Злочевський.

У справі Бюро йдеться про неправомірні дії чиновників Мінекології часів президента Януковича, які видавали спеціальні дозволи на користування надрами підприємствам, засновником яких є "Burisma Limited". Йдеться про події 2010-2012 років. Проте Гантер Байден почав працювати та став членом ради директорів компанії Burisma лише у травні 2014 року.

Що відомо про справу проти компанії "Burisma Limited"?Генпрокуратура України та НАБУ розслідували кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Микола Злочевський та його газова компанія Burisma Holdings Limited. Наприкінці 2014 року він покинув Україну, а на початку 2015 року ГПУ оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.



Справа стосувалася відмивання коштів на суму понад 33 мільйонів доларів при купівлі групи компаній херсонської "нафтоперевалки", до якої було залучена низка компаній, серед яких і Burisma.



Вже у січні 2017 року у компанії заявили про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо Злочевського та операційних компаній, що входять до "Burisma Group". Водночас директор НАБУ Артем Ситник у травні 2019 року заявив, що бюро не закрило жодного кримінального провадження стосовно Злочевського.

Слід Кремля: Росія доклала руку, – ініціатор імпічменту Трампу про скандальну розмову із Зеленським

До чого тут син Байдена і чому виник скандал у США? Джо Байден – головний конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах. "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а американського президента звинувачують у тиску на українську владу.

Скандал розгорівся після телефонної розмови, у якій Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Ініціатором скарги, через яку спалахнув "телефонний" скандал і розпочалась процедура імпічменту, виявився агент ЦРУ. Він працював у Білому домі.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

ПАРЄ без України і Грузії?

Грузинська делегація збирається покинути ПАРЄ слідом за Україною. Наразі питання перебуває на стадії розгляду. Офіційне рішення про відмову має підтвердити голова делегації.

До такого бойкоту грузини планують вдатися через повернення Росії до складу Асамблеї.

Я підтримую цей бойкот. Я з самого початку виступав за це. Незважаючи на те, що в липні голосування про відновлення повноважень делегації Росії було не на нашу користь. Тут, кажучи "нашу", я маю на увазі шість країн: Україну, Грузію, Балтійські країни і Польщу, які взяли участь у демарші проти повернення Росії в ПАРЄ,

– зазначив депутат грузинського парламенту від партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі.



Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ інфографіка 24 каналу

Він також підтримав рішення нової української делегації не брати участь у сесії. За словами грузинського політика, ані Україна, ані Грузія особливо нічого не втратить у такому випадку, позаяк найближчі заходи у ПАРЄ несуть в собі протокольний відтінок.

Що відомо про новий скандал з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Проте, на адресу нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

Знайте більше: Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

Піцою вихідні не зіпсуєш

Робота роботою, новини новинами, а вихідні ніхто не скасовував! Зрештою так, як і піцу. Вона – найпопулярніша страва з італійської кухні, яку люблять в усьому світі.

Піца – це чудовий вибір для сімейного обіду чи посиденьок з друзями. Її приготування – справжнє мистецтво, якому ми хочемо вас навчити. Найцікавшіі рцепти – тут.