Главные новости 31 декабря: разговор Путина и Зеленского, детали нового газового соглашения с РФ

Зеленский провел новый телефонный разговор с лидером России Путиным. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о деталях новых газовых договоренностей с "Газпромом". Стали известны имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена. Как украинцы будут праздновать Новый год: результаты опроса. Такими были главные новости 31 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Разговор Путина и Зеленского: о чем говорили

Актуально: Новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года, – пресс-секретарь Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел новую телефонную беседу с лидером России-агрессора Владимиром Путиным. Они приветствовали подписание газового контракта между странами и обсудили вопросы нового обмена пленными.

Президенты не только обсудили рабочие вопросы, но и поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.

Во время разговора Зеленский и Путин обсудили вероятность нового обмена пленными и приветствовали освобождение удерживаемых 29 декабря. Тогда был уволен 81 украинец, а Киев передал подконтрольным РФ боевикам 124 человека.

Лидеры государств в разговоре вспомнили и о заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. "Нафтогаз" и "Газпром" подписали вечером 30 декабря в Вене.

В заключение Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.



Зеленский провел новый телефонный разговор с Путиным / коллаж 24 канала

В то же время, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что согласовывать списки для будущего обмена пленными начнут в январе 2020 года. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

При условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение может состояться уже зимой 2020 года.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Что изменится после нового газового соглашения с Россией

Актуально: Коболев назвал "козыри" Украины, благодаря которым подписали газовое соглашение с Россией

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время брифинга для журналистов рассказал о деталях и нюансах новых газовых договоренностей с российским "Газпромом". Андрей Коболев назвал подписание нового соглашения с РФ приемлемым компромиссом, что в "той или иной степени устраивает обе стороны".

По его словам, как украинская, так и российская сторона пошли на жертвы во время подписания контракта. Он надеется, что новое соглашение положит начало отношениям, "когда все довольны, и все что-то получают".

Транзит газа по украинской территории в 2020 году может достигнуть 75 миллиардов кубометров

Коболев сомневается в запуске российского газопровода "Северный поток-2" в 2020 году. По его словам, транзит через территорию Украины может составить 75 миллиардов кубометров.

По информации главы "Нафтогаза", Российская Федерация сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2". Именно поэтому, в 2020 году запустить его не удастся.

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Он сказал, что в таких условиях объем транзитного газа в 2020 году может быть больше минимально гарантированного – 75 миллиардов кубометров, а не 65 миллиардов кубометров.

Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза"

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Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза".

Российские компании могут напрямую продавать газ украинским потребителям.

Глава "Нафтогаза" добавил, что теоретически эти компании могут заработать уже в ближайшее время. В то же время, он не знает, какой будет реакция украинской власти на это.

При этом, Коболев подчеркнул, что у "Нафтогаза" пока нет планов покупать газ из России.

Также он назвал маловероятным то, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

По его словам, финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации.

Транзитные контракты между Украиной и РФ будут регулироваться шведским правом

Важно: Стопроцентной гарантии нет: Коболев ответил, что будет в случае нарушения Россией газовых соглашений

Андрей Коболев заявил, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует. Вместе с тем, он указал на гарантии, которые могут обезопасить Украину от этих рисков.

По его словам, новое транзитное соглашение включает следующие " подушки безопасности":

европейское право,

четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати",

сумма 7,2 миллиарда долларов была прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет.

Коболев также добавил, что эта сумма может быть и большей. По его словам, заказанные объемы – это лишь минимальные объемы, которые сейчас видит "Газпром". Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по большему тарифу.

В то же время, новые транзитные контракты между Оператором газотранспортной системы Украины, "Нафтогазом" и российским "Газпромом" будут решаться в соответствии со шведским правом.

Разница между доходами "Нафтогаза" и "Оператора ГТС" будет минимальной

Наконец: Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение по транзиту газа

Андрей Коболев заявил, что разница между доходами НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС Украины" составит менее 10%.

По его словам, существует четкое распределение доходов между "Нафтогазом" и оператором. Львиная часть доходов будет идти оператору.

Коболев указал, что новый план анбандлинга "Нафтогаза" согласован. С 1 января новый независимый оператор заработает в полной мере. Кроме того, он отметил, что для Украины важно завершить реформу рынка природного газа. В то же время, риски неэффективного европейского законодательства взял на себя "Нафтогаз".

Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

Украина и Россия 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались по принципу "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.

Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

Президент Владимир Зеленский убеждает, что в течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере более 7 миллиардов долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые длились почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины.

Имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена

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В плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса остаются несколько десятков украинцев. Среди них и подростки, о содержании которых знают родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" оккупанты во время переговоров в Минске.

Известно, про содержание 10 гражданских и примерно 2 десятка военных.

Неподтвержденные пророссийскими боевиками гражданские:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант. Боевики "ДНР" схватили его в родном Кальмиуском 15 июля 2017 года и дали ему 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас он якобы содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схваченный 4 сентября 2018 посреди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Но боевики ни разу не сообщали о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. Подростков осудили за "терроризм" и "диверсионную деятельность" до 10-15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал", но отпустили ли подростков, пока неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств. Боевики "ЛНР" дали ему 6 лет тюрьмы за "разжигание розни" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас парень содержится на территории Славяносербской исправительной колонии №60 в селе Лозовском Луганской области.

Вадим Дреєв – 50-летний луганчанин, который исчез в апреле 2019 года, а впоследствии был обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной боевикам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак – похищенный в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией за "разбои, что нанесли непоправимый ущерб республике". По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

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Боевики не подтвердили примерно 2 десятка военных

По словам одного из 12 уволенных военных, только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в России:

Юрий Гордийчук;

Павел Корсун;

Виктор Шайдов.

Все они из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года. Других фамилий издание не называет.

Журналистка "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко в фейсбуке также напомнила про нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила не обменивать.

В частности, это:

Виталий Чмиль – боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качинский – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленен 29 декабря 2018 года.

​Станислав Панченко – боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года.

Николай Гриненко – боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.

Игорь Мирончук – боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захвачен 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии.

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Пророссийские боевики распространяли видео с пленными украинскими военными, где те якобы признавались, что пошли на фронт, чтобы заработать, или под давлением, рассказывали про беспорядки и пьянство в ВСУ, и тому подобное.

Однако собратья военных сообщали, что они могли рассказывать подобные вещи на видео, потому что потерпели от психологического и физического давления оккупантов.

Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Как украинцы будут праздновать Новый год

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Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома – 67%. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.

Соответствующий опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

До сих пор не решили, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев. Кто-то из украинцев решил провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.

Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом.

0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "круге" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Справка. Исследование провели во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов. Подробнее– здесь.

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