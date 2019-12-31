Головні новини 31 грудня: розмова Путіна і Зеленського, деталі нової газової угоди з Росією

Зеленський провів нову телефонну розмову з лідером Росії Путіним. Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів про деталі нових газових домовленостей з "Газпромом". Стали відомі імена українців, які залишилися в полоні бойовиків після обміну. Як українці святкуватимуть Новий рік: результати опитування. Такими були головні новини 31 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Розмова Путіна і Зеленського: про що говорили

Актуально: Новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року, – речниця Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нову телефонну розмову з лідером Росії-агресора Володимиром Путіним. Вони привітали підписанння газового контракту між країнами та обговорили питання нового обміну полоненими.

Президенти не лише обговорили робочі питання, а й привітали один одного з прийдешніми новорічними святами.

Під час розмови Зеленський і Путін обговорили ймовірність нового обміну полоненими та привітали звільнення утримуваних 29 грудня. Тоді був звільнений 81 українець, а Київ передав підконтрольним РФ бойовикам 124 особи.

Лідери держав у розмові згадали і про укладення нового контракту на транзит російського газу територією України. Його "Нафтогаз" і "Газпром" підписали ввечері 30 грудня у Відні.

На закінчення Зеленський і Путін висловили сподівання, що найближчим часом почнеться повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі.



Зеленський провів нову телефонну розмову з Путіним / Колаж 24 каналу

Водночас, прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що узгоджувати списки для майбутнього обміну полоненими розпочнуть у січні 2020 року. Сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

За умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення може відбутися вже взимку 2020 року.

Мендель вказала, що мова йде про звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Що зміниться після нової газової угоди з Росією

Актуально: Коболєв назвав "козирі" України, завдяки яким підписали газову угоду з Росією

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час брифінгу для журналістів розповів про деталі та нюанси нових газових домовленостей з російським "Газпромом". Андрій Коболєв назвав підписання нової угоди з РФ прийнятним компромісом, що у "тій чи іншій мірі влаштовує обидві сторони".

За його словами, як українська, так і російська сторона пішли на жертви під час підписання контракту. Він сподівається, що нова угода покладе початок відносинам, "коли усі задоволені, і всі щось отримують".

Транзит газу українською територією у 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів

Коболєв сумнівається у запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у 2020 році. За його словами, транзит через територію України може скласти 75 мільярдів кубометрів.

За інформацією глави "Нафтогазу", Російська Федерація зараз не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік-2". Саме тому, у 2020 році запустити його не вдасться.

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Він сказав, що у таких умовах обсяг транзиту газу в 2020 році може бути більше мінімально гарантованого – 75 мільярдів кубометрів, а не 65 мільярдів кубометрів.

Транзитний договір не забороняє прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу"

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Глава правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що газові домовленості від 30 грудня 2019 роки не забороняють прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу".

Російські компанії можуть напряму продавати газ українським споживачам.

Глава "Нафтогазу" додав, що теоретично ці компанії можуть запрацювати вже найближчим часом. Водночас, він не знає, якою буде реакція української влади на це.

При цьому, Коболєв наголосив, що у "Нафтогазу" поки немає планів купувати газ з Росії.

Також він назвав малоймовірним те, що Росія братиме участь у модернізації української газотранспортної системи.

За його словами, фінансових доходів нового Оператора ГТС, а також його здатності залучати кредитні кошти буде цілком достатньо для її модернізації.

Транзитні контракти між Україною і РФ регулюватимуться шведським правом

Важливо: Стовідсоткової гарантії немає: Коболєв відповів, що буде у випадку порушення Росією газових угод

Андрій Коболєв заявив, що ризик порушення Росією підписаних газових домовленостей існує. Водночас, він вказав на гарантії, які можуть убезпечити Україну від цих ризиків.

За його словами, нова транзитна угода включає наступні "подушки безпеки":

європейське право,

чітко прописані гарантії, які за своєю суттю дуже близькі до концепції "качай або плати",

сума 7,2 мільярда доларів була прогарантована російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних 5 років.

Коболєв також додав, що ця сума може бути й більшою. За його словами, замовлені обсяги – це лише мінімальні обсяги, які зараз бачить "Газпром". Більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, будуть транспортувати за вищим тарифом.

Водночас, нові транзитні контракти між Оператором газотранспортної системи України, "Нафтогазом" і російським "Газпромом" вирішуватимуться згідно з шведським правом.

Різниця між доходами "Нафтогазу" та "Оператора ГТС" буде мінімальною

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Андрій Коболєв заявив, що різниця між доходами НАК "Нафтогаз України" та "Оператора ГТС України" становитиме менш як 10%.

За його словами, існує чіткий розподіл доходів між "Нафтогазом" та оператором. Левова частина доходів йтиме оператору.

Коболєв вказав, що новий план анбандлінгу "Нафтогазу" погоджено. З 1 січня новий незалежний оператор повною мірою запрацює. Крім того, він зазначив, що для України важливо завершити реформу ринку природного газу. Водночас, ризики неефективного європейського законодавства взяв на себе "Нафтогаз".

Газовий контракт між Україною і РФ: головне

Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.

Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.

Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.

"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Імена українців, які залишилися в полоні бойовиків після обміну

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У полоні проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу залишаються кілька десятків українців. Серед них і підлітки, про утримання яких знають родичі і українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" окупанти під час переговорів у Мінську.

Відомо, про утримання 10 цивільних і приблизно 2 десятки військових.

Непідтверджені проросійськими бойовиками цивільні:

Валерій Матюшенко – підприємець, музикант. Бойовики "ДНР" схопили його у рідному Кальміуському 15 липня 2017 року та дали йому 10 років в’язниці за "шпигунство". Зараз він начебто утримується в Макіївці.

Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Але бойовики жодного разу не повідомляли про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. Підлітків засудили за "тероризм" та "диверсійну діяльність" до 10-15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.

Наступного дня після обміну 29 грудня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін їх "помилував", але чи відпустили підлітків, поки невідомо.

Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики "ЛНР" дали йому 6 років тюрми за "розпалювання ворожнечі" та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі "ВКонтакте". Наразі хлопець утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60 у селі Лозовське Луганської області.

Вадим Дреєв – 50-річний луганчанин, який зник у квітні 2019 року, а згодом був звинувачений угрупованням "ЛНР" у підриві пам’ятників на підконтрольній бойовикам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи.

Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець. Його засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією за "розбої, що завдали непоправних збитків республіці". За даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.

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Бойовики не підтвердили приблизно 2 десятки військових

За словами одного з 12 звільнених військових, лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії:

Юрій Гордійчук;

Павло Корсун;

Віктор Шайдов.

Усі вони із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання "ДНР" 22 травня 2019 року. Інших прізвищ видання не називає.

Журналістка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко у фейсбуці також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила не обмінювати.

Зокрема, це:

Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.

Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року.

​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року.

Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019 року.

Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії.

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Проросійські бойовики поширювали відео з полоненими українськими військовими, де ті нібито зізнавались, що пішли на фронт, щоб заробити, або під тиском, розповідали про безлад та пияцтво в ЗСУ, тощо.

Однак побратими військових повідомляли, що вони могли розповідати подібні речі на відео, бо зазнали психологічного та фізичного тиску окупантів.

Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

Як українці святкуватимуть Новий рік

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Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома – 67%. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.

Відповідне опитування провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня.

Досі не вирішили, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців. Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4%. Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.

Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном.

0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

Довідка. Дослідження провели у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів. Детальніше – тут.

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