Глупые угрозы, похищения, кражи и новый хит в YouTube – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

Последние дни на чемпионате мира-2018 прошли "под знаком" криминала. Об этом и многом другом – в нашем очередном обзоре интересных историй.

От любви до ненависти – один промах

Ранее форвард сборной Дании Николай Йоргенсен был на хорошем счету у фанатов. Однако стоило ему не забить пенальти в ворота Хорватии...

Футбольный союз Дании написал в полицию заявление об угрозах в адрес Йоргенсена.

Мы не должны принимать угрозы об убийстве – ни в адрес звезд футбола, ни в адрес политиков. Это совершенно недопустимо! – говорится в заявлении ФСД. – Мы сообщили об угрозах в полицию, чтобы остановить это безумие.

Интересно, что кроме Йоргенсена послематчевые пенальти не забили еще два игрока сборной Дании, из-за этого проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018. Однако настоящая истерия в соцсетях с угрозами убить развернулась именно вокруг Николая. Возможно, он еще чем-то не угодил болельщикам?

Николай Йоргенсен только что ошибся...

Кстати, это уже второй случай на этом мундиале, когда футболиста запугивают убийством. Первой жертвой стал защитник сборной Колумбии Карлос Санчес Морено, который в матче против Японии уже на 3-й минуте сыграл рукой в ​​собственной штрафной площадке, заработал красную карточку и пенальти. Тот матч колумбийцы проиграли – и в соцсетях началось...

Похищение со счастливым концом

У капитана сборной Нигерии Джона Оби Микела, оказывается, была еще и не такая беда! Вчера стало известно, что 26 июня за несколько часов до матча Нигерия – Аргентина бандиты похитили отца футболиста! И сообщили Джону телефоном, чтобы он уплатил выкуп и не сообщал полицию – иначе его отца убьют. Однако Оби Микел тайно сообщил правоохранителям, поэтому о похищении не знали ни партнеры, ни тренеры команды.

Я был эмоционально уничтоженным, не знал, выходить ли на поле... Но все-таки решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев, – рассказал теперь игрок.

В конце концов, через неделю после похищения нигерийские спецслужбы освободили Оби Микела-старшего. Мужчина сейчас находится в больнице, потому что долгое время подвергался пыткам.

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А тот матч нигерийцы проиграли 1:2. Может потому, что Оби Микел на поле мысленно был "в другом месте"...

Прошелся Москвой и ... минус 14 тысяч долларов!

Российская полиция уже зафиксировала немало заявлений от иностранных фанатов о кражах кошельков, драгоценностей и гаджетов. Вчера вечером поступило очередное, но мы выделяем его как пока рекордное.

Гражданин Колумбии сообщил полицейским, что в центре Москвы у него украли кошелек. Болельщик сразу этого не заметил, а опомнился только, когда увидел на мобильнике смс от банка о списании со счетов крупных сумм денег. В итоге, колумбиец потерял почти 14 тысяч долларов.

Легенда "Спартака" теперь играет за Англию

Между тем, английские фанаты ведут себя в России как дома.

Накануне в соцсетях и медиа разлетелось видео, как в Москве британцы встретили на улице мужчину, похожего на русского вождя Владимира Ленина, подняли его на руки и ... посадили в помойку. (Интересно, как будут мстить англичанам многочисленные российские сторонники коммунизма?)

А теперь настоящим хитом стало фото памятника известному российскому и советскому футболисту Федору Черенкову.

Памятник Федору Черенкову

На фотографии видно, что на груди легенды московского "Спартака" красуется надпись "England". (Теперь интересно, каким будет ответ фанатов Спартака?)

Футбол для россиян – как анастезия

Пока воры грабят, а фанаты бесчинствуют, российская полиция хватает протестующих.

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В Санкт-Петербурге силовики задержали четырех участников движения "Весна", которые устроили акцию протеста против репрессий и пыток в России. Юная девочка в белой окровавленной юбке легла на постамент Забиваки – это талисман ЧМ-2018. Другие участники акции (среди них двое несовершеннолетних) поддерживали ее и фотографировали. Всех буквально через несколько минут задержала полиция. Причем, главной героине "показа", которой оказалась 16-летняя Лика Петровская, стало плохо, и ее забрала скорая.

Акция "Весны" против репрессий и пыток в России. Полиция уже тут как тут...

Позже Петровская заявила, что этой акцией они хотели обратить внимание на то, что "Россия сейчас показывает иностранцам хорошие вещи, а люди в России по-прежнему страдают".

В соцсетях активисты "Весны" написали, что не выступают именно против чемпионата мира по футболу, а лишь хотят напомнить, что во время Мундиаля власти ограничили свободу выражения взглядов. Вспомнили они и украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В тюрьмах голодают невинные, такие как Сенцов. А сам праздник воспринимается как анестезия после ограбления страны: повышения налогов, акцизов и пенсионного возраста, – заявили активисты.

Активисты отмечают: Россия – кровавая страна

Настоящий "облом"

О бедах современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии, также упомянул в своей новой песне "Спортивная" креативный российский музыкант и поэт Вася Обломов.

Видеоклип, выложенный Обломовым сегодня в YouTube, сразу вызвал оживленные обсуждения.

Вася Обломов "Спортивная" – смотрите видео!

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