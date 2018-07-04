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Глупые угрозы, похищения, кражи и новый хит в YouTube – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

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Акция "Весны" против репрессий и пыток в России
Акция "Весны" против репрессий и пыток в России / Activatica

Последние дни на чемпионате мира-2018 прошли "под знаком" криминала. Об этом и многом другом – в нашем очередном обзоре интересных историй.

От любви до ненависти – один промах

Ранее форвард сборной Дании Николай Йоргенсен был на хорошем счету у фанатов. Однако стоило ему не забить пенальти в ворота Хорватии...

Футбольный союз Дании написал в полицию заявление об угрозах в адрес Йоргенсена.

Мы не должны принимать угрозы об убийстве – ни в адрес звезд футбола, ни в адрес политиков. Это совершенно недопустимо! – говорится в заявлении ФСД. – Мы сообщили об угрозах в полицию, чтобы остановить это безумие.

Интересно, что кроме Йоргенсена послематчевые пенальти не забили еще два игрока сборной Дании, из-за этого проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018. Однако настоящая истерия в соцсетях с угрозами убить развернулась именно вокруг Николая. Возможно, он еще чем-то не угодил болельщикам?

Щойно Ніколай Йоргенсен не забив пенальті

Николай Йоргенсен только что ошибся...

Кстати, это уже второй случай на этом мундиале, когда футболиста запугивают убийством. Первой жертвой стал защитник сборной Колумбии Карлос Санчес Морено, который в матче против Японии уже на 3-й минуте сыграл рукой в ​​собственной штрафной площадке, заработал красную карточку и пенальти. Тот матч колумбийцы проиграли – и в соцсетях началось...

Похищение со счастливым концом

У капитана сборной Нигерии Джона Оби Микела, оказывается, была еще и не такая беда! Вчера стало известно, что 26 июня за несколько часов до матча Нигерия – Аргентина бандиты похитили отца футболиста! И сообщили Джону телефоном, чтобы он уплатил выкуп и не сообщал полицию – иначе его отца убьют. Однако Оби Микел тайно сообщил правоохранителям, поэтому о похищении не знали ни партнеры, ни тренеры команды.

Я был эмоционально уничтоженным, не знал, выходить ли на поле... Но все-таки решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев, – рассказал теперь игрок.

В конце концов, через неделю после похищения нигерийские спецслужбы освободили Оби Микела-старшего. Мужчина сейчас находится в больнице, потому что долгое время подвергался пыткам.

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А тот матч нигерийцы проиграли 1:2. Может потому, что Оби Микел на поле мысленно был "в другом месте"...

Прошелся Москвой и ... минус 14 тысяч долларов!

Российская полиция уже зафиксировала немало заявлений от иностранных фанатов о кражах кошельков, драгоценностей и гаджетов. Вчера вечером поступило очередное, но мы выделяем его как пока рекордное.

Гражданин Колумбии сообщил полицейским, что в центре Москвы у него украли кошелек. Болельщик сразу этого не заметил, а опомнился только, когда увидел на мобильнике смс от банка о списании со счетов крупных сумм денег. В итоге, колумбиец потерял почти 14 тысяч долларов.

Легенда "Спартака" теперь играет за Англию

Между тем, английские фанаты ведут себя в России как дома.

Накануне в соцсетях и медиа разлетелось видео, как в Москве британцы встретили на улице мужчину, похожего на русского вождя Владимира Ленина, подняли его на руки и ... посадили в помойку. (Интересно, как будут мстить англичанам многочисленные российские сторонники коммунизма?)

А теперь настоящим хитом стало фото памятника известному российскому и советскому футболисту Федору Черенкову.

Пам'ятник Федору Черенкову

Памятник Федору Черенкову

На фотографии видно, что на груди легенды московского "Спартака" красуется надпись "England". (Теперь интересно, каким будет ответ фанатов Спартака?)

Футбол для россиян – как анастезия

Пока воры грабят, а фанаты бесчинствуют, российская полиция хватает протестующих.

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В Санкт-Петербурге силовики задержали четырех участников движения "Весна", которые устроили акцию протеста против репрессий и пыток в России. Юная девочка в белой окровавленной юбке легла на постамент Забиваки – это талисман ЧМ-2018. Другие участники акции (среди них двое несовершеннолетних) поддерживали ее и фотографировали. Всех буквально через несколько минут задержала полиция. Причем, главной героине "показа", которой оказалась 16-летняя Лика Петровская, стало плохо, и ее забрала скорая.

Акція

Акция "Весны" против репрессий и пыток в России. Полиция уже тут как тут...

Позже Петровская заявила, что этой акцией они хотели обратить внимание на то, что "Россия сейчас показывает иностранцам хорошие вещи, а люди в России по-прежнему страдают".

В соцсетях активисты "Весны" написали, что не выступают именно против чемпионата мира по футболу, а лишь хотят напомнить, что во время Мундиаля власти ограничили свободу выражения взглядов. Вспомнили они и украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В тюрьмах голодают невинные, такие как Сенцов. А сам праздник воспринимается как анестезия после ограбления страны: повышения налогов, акцизов и пенсионного возраста, – заявили активисты.

Акція

Активисты отмечают: Россия – кровавая страна

Настоящий "облом"

О бедах современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии, также упомянул в своей новой песне "Спортивная" креативный российский музыкант и поэт Вася Обломов.

Видеоклип, выложенный Обломовым сегодня в YouTube, сразу вызвал оживленные обсуждения.

Вася Обломов "Спортивная" – смотрите видео!

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Публикации Статьи ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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