Год после дебатов Порошенко и Зеленского: что украинцы спросили бы у президента сегодня

Впервые у кандидатов в президенты были дебаты не в студии на телеканале, а на футбольном стадионе. С глазу на глаз 19 апреля 2019 года сошлись тогда еще Президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. О важных моментах этого уже исторического события и о том, что сейчас украинцы спросили бы у Владимира Зеленского – узнавали корреспонденты 24 канала.

В 2019 году за событиями на НСК "Олимпийский" наблюдала вся страна. Там происходила битва между основными кандидатами на пост главы государства – пятым Президентом Украины Петром Порошенко и уже действующим шестым – Владимиром Зеленским.

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Чтобы организовать дебаты штабы спорили 2 недели. Пока команды договаривались относительно времени и формата, кандидаты сдавали анализы.

И наконец стадион: 10 тысяч правоохранителей, 22 тысячи зрителей на стадионе, еще несколько тысяч рядом. Трансляцию вели почти все украинские каналы и 20 иностранных.

Речи

Первым жребий выпал Зеленскому и тот пошел сразу в наступление. Вспомнил Порошенко все: от агитационного "жить по-новому" и обещания закончить войну за 2 недели до кондитерского бизнеса и заигрыванием с Москвой.

Порошенко же упрекнул Зеленского в игнорировании СМИ и незнанием, чем должен заниматься президент. Мол, ни тарифы, ни зарплаты – не компетенция главы государства.



Дебаты / Getty Images

Далее Владимир Зеленский сделал ход конем. Зачитал с бумажки вопросы, которые созрели у украинцев за 5 лет президентства Петра Порошенко. Мол, их собрали в соцсетях.

Уже через несколько дней Владимир Зеленский одержал победу в президентской гонке. Прошел год. Корреспонденты 24 канала поинтересовались, что бы теперь люди спросили уже у самого Зеленского.

Вопросы украинцев:

Думает ли он о стране, когда принимаются те законопроекты?

Что вы дальше будете делать с войной на Востоке?

Почему все осталось, как было?

Когда это все закончится?

Вопрос – вообще почему он туда пошел?

Вспомнили и о деле "Приватбанка", и об отводе войск на Востоке, и о противоречивых назначения не совсем новых лиц. А еще о друзьях, которые остаются при власти даже несмотря на коррупционные скандалы.

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео