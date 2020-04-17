Год после дебатов Порошенко и Зеленского: что украинцы спросили бы у президента сегодня
Впервые у кандидатов в президенты были дебаты не в студии на телеканале, а на футбольном стадионе. С глазу на глаз 19 апреля 2019 года сошлись тогда еще Президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. О важных моментах этого уже исторического события и о том, что сейчас украинцы спросили бы у Владимира Зеленского – узнавали корреспонденты 24 канала.
В 2019 году за событиями на НСК "Олимпийский" наблюдала вся страна. Там происходила битва между основными кандидатами на пост главы государства – пятым Президентом Украины Петром Порошенко и уже действующим шестым – Владимиром Зеленским.
Интересно "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
Чтобы организовать дебаты штабы спорили 2 недели. Пока команды договаривались относительно времени и формата, кандидаты сдавали анализы.
И наконец стадион: 10 тысяч правоохранителей, 22 тысячи зрителей на стадионе, еще несколько тысяч рядом. Трансляцию вели почти все украинские каналы и 20 иностранных.
Речи
Первым жребий выпал Зеленскому и тот пошел сразу в наступление. Вспомнил Порошенко все: от агитационного "жить по-новому" и обещания закончить войну за 2 недели до кондитерского бизнеса и заигрыванием с Москвой.
Порошенко же упрекнул Зеленского в игнорировании СМИ и незнанием, чем должен заниматься президент. Мол, ни тарифы, ни зарплаты – не компетенция главы государства.
Дебаты / Getty Images
Далее Владимир Зеленский сделал ход конем. Зачитал с бумажки вопросы, которые созрели у украинцев за 5 лет президентства Петра Порошенко. Мол, их собрали в соцсетях.
Уже через несколько дней Владимир Зеленский одержал победу в президентской гонке. Прошел год. Корреспонденты 24 канала поинтересовались, что бы теперь люди спросили уже у самого Зеленского.
Вопросы украинцев:
- Думает ли он о стране, когда принимаются те законопроекты?
- Что вы дальше будете делать с войной на Востоке?
- Почему все осталось, как было?
- Когда это все закончится?
- Вопрос – вообще почему он туда пошел?
Вспомнили и о деле "Приватбанка", и об отводе войск на Востоке, и о противоречивых назначения не совсем новых лиц. А еще о друзьях, которые остаются при власти даже несмотря на коррупционные скандалы.
Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" за 7 минут: смотрите видео
Читайте также
Выбор редакции
-
Отмена Путиным парада на 9 мая: почему причина не в коронавирусесегодня , 18:47
-
Драма в Кривом Роге: мужчина расстрелял молодую пару и выпрыгнул с 8 этажасегодня , 14:56
-
Львы в полной мере использовали карантин в ЮАР: животные уснули посреди дня на дорогесегодня , 15:40
-
В Киеве на Позняках горит кафе "Новая земля": фото и видео пожарасегодня , 15:20
-
Угроза не только из России: что показало дело Шайтанова?сегодня , 19:00
-
Сколько россиян хотят закрыть госграницу с Украиной: результаты исследованиясегодня , 16:03