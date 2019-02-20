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      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана

      Грани правды 97 Читати новину українською

      Пять лет назад Майдан вошел в свою финальную стадию. Протест победил – и запустил огромные перемены в украинском обществе. Мы просто до конца не поняли их масштаб.

      Мы уплываем от Кремля, России и империи. Мы называем этот процесс декоммунизацией, хотя справедливее называть его деколонизацией.

      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ? Читайте в материале 24 канала

      Через этот процесс проходили все бывшие колонии после обретения независимости: жаловаться на него – все равно, что скорбеть о смене времен года. Война стала дефибриллятором для украинского организма – и теперь страна проводит ревизию самой себя, пытаясь понять, что именно успело атрофироваться за годы бездействия.

      Мы больше не спорим о количестве государственных языков и памятниках Ленину. Отказываемся от советского и имперского. Болеем "болезнями роста" и учимся осознавать самих себя как нечто отдельное. И этот процесс тоже обречен растянуться во времени.

      РФ – крупнейший торговый партнер

      Одна лишь иллюстрация. За последние четыре года взаимный товарооборот между Москвой и Киевом упал в восемь раз. Нынешние объемы торговли – лишь 12% от довоенных. И все равно РФ остается нашим крупнейшим торговым партнером, а потому можете сами представить себе глубину довоенной интеграции. Причем, речь ведь не только об экономике.

      Подобный же симбиоз был в политике и культуре, в финансах и взглядах на жизнь. За столетия совместной жизни мы стали напоминать сиамских близнецов. Процесс разделения, которых никогда не бывает быстрым и безболезненным.

      При этом наше настоящее заслуживает критики. Регулярной и жесткой. Но важно еще и то, что критики предлагают нам взамен. Потому что за право критиковать настоящее сражаются прошлое и будущее. Они могут быть одинаково красноречивы и точны, но разница между ними фундаментальна.

      Нет смысла создавать с прошлым альянсы – даже временные и ситуативные. По той же причине, по которой нет смысла садиться за карточный стол с шулером. Тем более, что Майдан, Крым и Донбасс стали итогом правления этого самого прошлого. Нет ни одной причины давать ему второй шанс.

      Обещания о благополучии

      Простых решений не существует. Мы часто слышим о том, что реформы – шаг к благоденствию. Но даже в случае их успеха, мы не станем Польшей. Точно так же, как Польша в результате успеха реформ не стала Германией. Мы упустили слишком много времени, а выздоровление страны – это процесс, который растягивается на десятилетия.

      Любой, кто обещает скорое благоденствие – шарлатан, который предлагает морфий вместо лекарств. Да, мы можем загнать себе в вены напечатанные гривны и государственное регулирование. Но в итоге это обернется дефицитом, инфляцией и обеднением. Классическая ломка, которая наступает после популистской героиновой дозы. Если нельзя, но очень хочется – то все равно нельзя.

      Война на Донбассе

      Точно так же, как нельзя питать иллюзии, будто войну можно выиграть уже завтра. Как только украинская армия переходит в наступление – в окопах ее встречает российская кадровая армия.

      Закон масштабов никто не отменял – российский военный кулак больше нашего. Так что не стоит питать иллюзии, их опасность доказана Иловайском и Дебальцево. А потому думать, что мы с наскока можем отбить оккупированные территории – попросту опасно.

      Как Украине преодолеть российскую агрессию? Читайте в материале 24 канала

      Мы спорим – и это нормально. Единственное, о чем не следует забывать – внутренние заборы не должны быть выше внешней крепостной стены. Именно это в свое время позволило нам выстоять в войне. Именно это стало плавильным котлом для новой политической нации. Как только внутренние окопы станут шире внешнего рва – мы проиграем.

      Украинские перемены обречены быть долгими. Нужно просто помнить, что мы строим государство для наших детей. И если мы упустим свой шанс – им придется все начинать с нуля.

      20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: відео

       

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      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Видеоблоги Евромайдан Новости политики Грани правды
      Источник: 24 канал
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